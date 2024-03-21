Как Адриано Челентано смог выбраться из бедности и стал одним из самых знаменитых итальянцев

В 12 лет по причине бедности ему пришлось оставить школу и начать работать. Челентано устроился помощником часовщика. Он с раннего детства постоянно веселил окружающих, за что нередко его наказывала мать.

Особенно удачно Адриано пародировал знаменитого комика Джерри Льюиса.Однажды сестра решила послать его фото в образе на конкурс двойников. Тогда младший Челентано выиграл и смог неплохо заработать, на приз выделялось 100 тысяч лир.

В 1955 году Адриано впервые услышал звучание рок-н-ролла и потерял голову. Его маме тоже нравилась такая музыка, и она каждое утро включала ее. Вскоре Челентано стал участником рок-группы Rock Boys, где писал и исполнял песни.