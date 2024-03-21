Как Адриано Челентано смог выбраться из бедности и стал одним из самых знаменитых итальянцев

Детство и юность
Свой жизненный путь Адриано Челентано начал в Милане 6 января 1938 года. Его день рождения выпал на день Бефаны - праздник шуток и розыгрышей, что видимо, отразилось на его характере.
Семья, в которой вырос актер была многодетной и сильной нуждалась. При этом Адриано был поздним ребенком, на момент его рождения матери было 44 года.
Адриано Челентано был 5-м ребенком в семье. Фото: фан-группа Адриано Челентано во «ВКонтакте»
В 12 лет по причине бедности ему пришлось оставить школу и начать работать. Челентано устроился помощником часовщика. Он с раннего детства постоянно веселил окружающих, за что нередко его наказывала мать.
Особенно удачно Адриано пародировал знаменитого комика Джерри Льюиса.Однажды сестра решила послать его фото в образе на конкурс двойников. Тогда младший Челентано выиграл и смог неплохо заработать, на приз выделялось 100 тысяч лир.
В 1955 году Адриано впервые услышал звучание рок-н-ролла и потерял голову. Его маме тоже нравилась такая музыка, и она каждое утро включала ее. Вскоре Челентано стал участником рок-группы Rock Boys, где писал и исполнял песни.
Артист обладает очень веселым и добрым нравом. Фото: фан-группа Адриано Челентано во «ВКонтакте»
Музыка
Песни группы Rock Boys состояли в основном из каверов на английском языке. Когда ребята в 1957 году осмелились впервые исполнить собственное произведение «Я скажу тебе «чао» на фестивале рок-н-ролла, трек занял 1-е место.
Через год Челентано принял сольное участие в фестивале в Анконе. Он смог очаровать жюри своей итальянской песней «Твой поцелуй как рок». Компания Jolly пригласила молодого артиста сотрудничать, но начавшаяся музыкальная сольная карьера прервалась уходом в армию.
В 1961 году Адриано Челентано принял участие в фестивале в Сан-Ремо, для этого ему пришлось заручиться разрешением министра обороны, поскольку артист еще отдавал долг родине.
Хит 24000 baci стал песней десятилетия, с ней Челентано занял 2-е место, потому что повернулся спиной к зрителям, что не понравилось судьям.
Адриано Челентано добился большого успеха в музыке. Фото: фан-группа Адриано Челентано во «ВКонтакте»
В этом же году Челентано разорвал контракт и создал собственный лейбл звукозаписи. Он набрал в группу друзей и товарищей. Они назвали себя Clan Celentano.
Победив еще в нескольких конкурсах и фестивалях, Адриано начал выпускать альбомы под лейблом «Клан Челентано», которые выходили почти ежегодно.
В 1987 году Адриано Челентано выступил в «Олимпийском» перед зрителями СССР.
В это время артист посвящал все свое время только музыке, перестав сниматься в фильмах.
Когда вся Италия переживала кризисные времена, Челентано отважился дать концерт. Он выступил перед многотысячной аудиторией, а билеты продавались по цене 1 евро.
В 1987 году Адриано Челентано выступал в СССР. Фото: Global Look Press
Фильмы с Адриано Челентано
В кино Адриано дебютировал еще в 1959 году, где выступал чаще всего в роли камео. Впервые он показал образ рок-певца в «Сладкой жизни» Федерико Феллини.
В 1969 году наступил пик его популярности после выхода фильма «Серафино», где он выступил в роли простого деревенского парня с добрым сердцем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Адриано Челентано в фильме «Серафино». Фото: kino-teatr.ru
Челентано, помимо актерской деятельности, попробовал себя в роли кинорежиссера.
Наибольшую известность Челентано обрел, снимаясь в фильме с Орнеллой Мути «Укрощение строптивого».
Большую популярность актеру принесла роль в фильме «Укрощение строптивого». Фото: kino-teatr.ru
В 1976 году Адриано появился в главной роли в ленте «Блеф», за которую он получил свою первую премию «Давид ди Донателло» как лучший актер года.
Через 4 года в коллекции его наград появилась еще одна премия.
В начале 2000-х артист сыграл свою последнюю главную роль в сериале «Инспектор Глюк». Он перестал сниматься, потому что не находил подходящих сценариев.
В интервью актер отметил, что больше не снимается в кино по причине отсутствия подходящих сценариев.
За роль в ленте «Блеф» Челентано получил свою первую награду. Фото: kino-teatr.ru
Телевидение
В 1990-х Челентано начал вести авторские программы на ТВ. В 2005 году шоу Rockpolitik, где под аккомпанемент электрогитары ведущий приглашал в студию звезд и задавал вопросы,часто на политические темы.
Всего вышли 4 передачи. Шоу закрыли из-за резких высказываний автора, хотя рейтинги были высокими.
В начале 2019 года Челентано решил напомнить о себе и выпустил автобиографичный анимационный сериал о часовщике Адриане, борце за справедливость.
Личная жизнь
Адриано Челентано, несмотря на все свое шутовство, оказался однолюбом. Он женился на актрисе Клаудии Мори, с которой познакомился на съемках фильма «Какой-то странный тип».
Внешне Челентано не понравился 19-летней девушке, но позже все же смог покорить сердце Клаудии.
Адриано Челентано с женой в молодости. Фото: фан-группа Адриано Челентано во «ВКонтакте»
Во время встречи с актером Мори была невестой известного футболиста. Певец тоже был несвободен, но его девушка быстро вычислила, что Челентано завел новые отношения.
Артист считает свою жену идеалом женщины. 14 июля 1964 года пара обвенчалась в церкви.
В этом союзе родились две девочки Розита и Розалинда и сын Джакомо, которые тоже смогли сделать творческую карьеру.
В 2024 году браку Челентано и Мори исполнится 60 лет.
Звезда Италии живет вместе с супругой на вилле в Гальбьяте, в живописном месте у подножия горы Монте Барро, где кроме собственного дома есть бассейн, теннисный корт и даже футбольное поле.
Адриано Челентано считает супругу идеальной женщиной. Фото: фан-группа Адриано Челентано во «ВКонтакте»
Адриано Челентано сейчас
В 2023 году Адриано отметил 85-летие. А в 2024 году пообещал фанатам представить новую авторскую передачу на телевидении.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.