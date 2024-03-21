Звезды о включении современных песен в школьную программу: «Отечественную песню нужно изучать, учитывая всю предыдущую историю»

Недавно в новостных пабликах появилась информация, что песни SHAMAN, Газманова и «Любэ» могут включить в школьную программу по музыке. Министерство просвещения России поддержало такую инициативу.
Точный список композиций будет прорабатываться родительскими коллективами и педагогам, но современные песни однозначно войдут в школьную программу.
Что об этом думают знаменитости, выяснила Teleprogramma.pro.
Точный список песен Николая Расторгуева, который войдет в школьную программу, еще неизвестен. Фото: Global Look Press
Виталина Цымбалюк-Романовская
Пианистка и педагог, бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что когда она училась в музыкальной школе, то в программе по музыкальной литературе были песни советских композиторов, композиции Великой Отечественной войны.
«Я считаю, что это обязательно, потому что в то время, авторы, которые сочиняли песни, композиторы, заканчивали, как правило, консерватории, а поэты, как правило, заканчивали литературный институт. Мы эти песни до сих пор поем, потому что они сами по себе являются произведениями искусства».
Виталина считает, что сама по себе инициатива неплохая, но ее следует рассматривать только в контексте этих исторических событий.
«Жанр отечественной песни нужно изучать, но его нужно изучать полностью, учитывая всю предыдущую историю. Тогда это точно имеет смысл».
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Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что изучать нужно всю историю русской песни. Фото: Global Look Press
Кроме того, Цымбалюк-Романовская считает жанр отечественной эстрады тоже имеет место быть. Но для самой артистки примером является репертуар Иосифа Кобзона.
«Я была на его концертах и считаю, что это достойно отдельной главы обучения. Это нужно знать, проходить обязательно».
Пианистка уверена, что эстраду нового времени тоже нужно знать, но обязательно в контексте всей истории.
«Важно сохранять именно школу и традиции предыдущих лет и десятилетий, но конечно можно изучать и современное искусство эстрадной песни».
Необходимо, чтобы становилось понятно, как этот жанр развивался, почему в наше время он вот в таком виде существует и так далее. Кроме того, Виталина обращает внимание на музыку 90-х годов, где тоже много замечательных песен. Если изучать отдельно жанр советской песни, русской песни и жанр эстрадной песни, нужно делать это грамотно и разумно, опираясь на все каноны классического русского образования.
Юрий Лоза включил бы в школьную программу песню «Темная ночь». Фото: Global Look Press
Юрий Лоза
Музыкант Юрий Эдуардович Лоза считает, что патриотическое воспитание нам необходимо.
«Я бы включил такие песни, которые одновременно являются еще и художественными произведениями очень высокого качества. Для меня песня «Темная ночь» очень патриотична».
Юрий считает, что было бы неплохо посвятить целый блок на уроках музыки патриотической песни как таковой, чтобы ознакомить наших детей с наследием, которое у нас есть.
«Не давать сегодняшнюю патриотику, а ознакомить с патриотической песней поглубже, начиная с народных, военных песен и так далее».
Иосиф Пригожин считает, что главное ни к чему не принуждать. Фото: Global Look Press
Продюсер Пригожин считает, что порция патриотизма никому не помешает. Но не следует заставлять детей, потому что можно получить обратный эффект.
«Взрослые должны быть примером для подражания. Мои дети слушали Олега Газманова, никто их не заставлял. Им просто нравилось».
Иосиф Игоревич считает, что современные песни могут войти в школьную программу, а что из это выйдет - покажет время.
«Я не вижу в этом ни минусов, ни плюсов».
Продюсер считает, что необходимо, чтобы все медиа были пропитаны патриотизмом.
«Нужно, чтобы они это сами слышали. В фильмах, в музыке, на радио, в школах - везде, тогда это будет работать».