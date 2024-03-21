Звезды о включении современных песен в школьную программу: «Отечественную песню нужно изучать, учитывая всю предыдущую историю»

Недавно в новостных пабликах появилась информация, что песни SHAMAN, Газманова и «Любэ» могут включить в школьную программу по музыке. Министерство просвещения России поддержало такую инициативу.

Точный список композиций будет прорабатываться родительскими коллективами и педагогам, но современные песни однозначно войдут в школьную программу.

Что об этом думают знаменитости, выяснила Teleprogramma.pro.