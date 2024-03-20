Как Александр Горбатов из базарного хулигана стал звездой фильмов «Тихий Дон», «Угрюм-река» и «Содержанки»

Звезда Александра Горбатова, как киноактера, засияла в 2015 году, когда он снялся в картине «Тихий Дон». До этого харизматичный артист с прозрачными серыми глазами был известен только в театральных кругах. Но после выхода сериала кинорежиссеры стали его звать в кино наперебой.
Детство и юность
Александр Горбатов появился на свет 25 марта 1988 года в Запорожье. Его отец был военным, поэтому не удивительно, что уже через пару лет его семья перебралась в Череповец, куда перенаправили служить отца будущего артиста. Однако спустя несколько лет, когда Саше нужно было отправиться в школу, они вновь вернулись на Украину.
На этом переезды Саши Горбатого не закончились. Когда ему было 12 лет, его родители разошлись. Какое-то время он жил с папой, переехавшим в Нижний Новгород. Но спустя год отправился к маме в Запорожье.
Александр Горбатов в дестве. Фото: соцсети А. Горбатова
Родительница Александра Горбатова была врачом по специальности, но не работала в медицине, предпочитая торговать на рынке. С ранних лет она привлекала к бизнесу и наследника. Также он подрабатывал на лесопилке вместе с товарищами. Горбатов рано почувствовал вкус личных денег.
В целом будущий артист отличался большой активностью, что не могла не заметить его мать. Чтобы пустить энергию своего ребенка в нужное русло, она решила отдать его на гандбол. Но у Александра были свои предпочтения, он стал заниматься боксом.
С 9 лет Горбатов старательно посещал тренировки и отлично показал себя в этом виде спорта. Будучи высоким парнем (сейчас 198 см), он нередко легко справлялся со своими противниками.
Параллельно Александр учился играть на гитаре, увлекался чтением и играл в футбол с друзьями.
Учеба не очень вписывалась в его активный образ жизни, поэтому старшие классы он заканчивал в вечерней школе, а потом пошел в ПТУ, где приобрел профессию сварщика и отправился работать учеником горнового ферросплавной печи. Эта работа не очень вдохновляла будущую звезду, поэтому в 23 года он решил изменить свою судьбу.
Купив билеты на поезд, он отправился в Подмосковье, где жили его родственники. Первоначально Александр планировал поработать на стройке, но неожиданно узнал, что в Театральный институт имени Бориса Щукина как раз в это время идет набор студентов, и подал туда документы.
Его тетя помогла ему подготовиться к вступительным экзаменам, и Александр успешно их сдал на курс Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса.
Александр Горбатов. Фото: Global Look Press
Кино
Свой первый шаг в кино Александр Горбатов сделал в 2014 году. Будучи студентом театрального вуза, он получил вначале небольшую роль в мини-сериале «Все сначала», изобразив помощника бизнесмена. А потом в «Кухне» и «Молодой гвардии», где тоже появился в эпизодах.
А после выхода на российские экраны многосерийного фильма «Тихий Дон» в 2015 году Александр Горбатов уже проснулся знаменитым. Актер сыграл мужа Аксиньи Степана Астахова, который не смог простить ей ее измены.
Продюсеры позвонили ему напрямую из «Мосфильма» и пригласили на пробы. Александр решил, что это шутка и не сразу поверил в удачу. Однако на пробы явился.
Зрители сериала были поражены, как он и его партнерша Полина Чернышева, которая играла Аксинью, живо показывают яростные эмоции. Оказалось, что актриса пошла здесь на беспрецедентный шаг — уговорила Александра по-настоящему таскать ее за волосы. Так что все было практически по-настоящему.
Александр Горбатов. Стоп-кадр: сериал «Тихий Дон» / режиссер Сергей Урсуляк / 2015 год
В 2017 году актер перевоплотился в князя Яшина, появившись в полнометражном фильме «Анна Каренина. История Вронского», а также в сериале «Анна Каренина». Главные роли в этих работах исполнили муж и жена Елизавета Боярская и Максим Матвеев.
Через год Горбатов появился в сериале Сергея Урсуляка «Ненастье» на основе книги под тем же названием Алексея Иванова. Александру досталась главная роль в этой картине — Сергея Лихолетова. В качестве его партнера по съемочной площадке выступил актер Александр Яценко.
Многие зрители были ошарашены откровенной сценой с участием Александра Горбатова и Татьяны Лялиной, которая была наполнена живыми чувствами. Кое-кто даже решил, что между ними существует реальная связь.
Однако артист заверил публику, что чувства у него действительно есть, и только с ними возможно играть любовь, но эти эмоции он испытывает к своей жене.
В 2019 году Александр Горбатов засветился в новом для него жанре триллера, представ на экранах в киноработе «Холодные берега». По сюжету маленький город потрясает серия убийств женщин. Актер попал в основной состав, включая Кирилла Сафонова, Екатерину Вилкову, Анастасию Микульчину, Сергея Пускепалиса.
Режиссеры с удовольствием снимают Александра Горбатова в военных фильмах. И эту тематику он продолжил весной 2020 года, показавшись в драме «Ржев» по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Также в картине снялись такие звезды отечественного кино, как Сергей Жарков и Иван Батарев.
Далее в 2021 году артисту дали роль Прохора Громова в экранизации одноименного романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Он досконально просмотрел старую версию картины, но постарался привнести в своего персонажа новое звучание. Александр Горбатов считает, что его герой — не отрицательный персонаж, а обычный юноша, который пытается вырваться из сложившихся жизненных обстоятельствах и познать мир вокруг.
Для того чтобы сняться в этом фильме, Горбатову пришлось пойти на серьезные жертвы. И, прежде всего, сбросить 23 килограмма веса. Вместе с тем артисту необходима была физическая форма. Особенно во время съемок эпизодов со сплавами по реке. Лодки с артистами системно переворачивало течение, и они оказывались в холодной бушующей воде.
Также 2021 год стал для артиста знаменательным благодаря участию в спортивной драме Николая Хомерики «Белый снег». Лента была основана на реальных событиях и повествует о спортивной жизни отечественных лыжников. Консультантом в фильме выступила выдающаяся спортсменка Елена Вяльбе. В картине снялась ее внучка Ангелина, которая сыграла свою знаменитую бабушку в юности.
Также в 2021 году Александр Горбатов появился в очередном триллере. Фильм «Коса» Игоря Волошина получил премию кинофестиваля INYFF в категории «Лучший ТВ- или веб-сериал» (Нью-Йорк).
Александр Горбатов. Стоп-кадр: сериал «Угрюм-река» / режиссер Юрий Мороз / 2021 год
2022 год подарил Александру Горбатову очередную историческую драму. В фильме «Художник» на «России 1» он успешно смог перевоплотиться в капитана ОББ Александра Сазонова.
Следующий год тоже принес артисту немало звездных фильмов и ярких ролей. На телеканале «Россия 1» в сериале «Шаляпин» он сыграл главного героя ленты. А его жену Иолу Торнаги — Мария Смольникова.
Фильм снимали в Санкт-Петербурге, для работы над некоторыми эпизодами в Банковском и Москательном переулках даже приходилось перекрывать движение на некоторое время.
В этом же году россияне увидели премьеру сериала «Содержанки-4», где Александр Горбатов сыграл Илью Лагутина.
2024 год тоже начался для знаменитости ярко. Сериал «ГДР» о падении берлинской стены начал транслироваться на телевидении с февраля и сразу получил популярность среди зрителей. Горбатов исполнил в нем главную роль, представ в образ майора КГБ Александра Нечаева.
Театр
Публика вначале узнала Александра Горбатова как театрального артиста. В числе его первых ролей — король в спектакле «Кот в сапогах» (2014 год) Театра имени Вахтангова.
По окончании театрального института его пригласили в этот театр служить. И уже в 2015 году он получил премию «Золотой лист», которой награждают молодых деятелей театрального искусства.
2016-й театральный год многие запомнили новым прочтением «Грозы» в спектакле Уланбека Баялиева, в нем Александр Горбатов исполнил роль Дикого. Он показал свой незаурядный талант артиста, легко демонстрируя эмоции при помощи жестов и интонаций.
В 2017 году с Александром Горбатовым подписал контракт Московский театр Олега Табакова, пригласив его на главную мужскую роль в спектакль «Катерина Ильвовна».
С 2018 года актер решил оставить стены Театра имени Евгения Вахтангова в качестве штатного артиста и по настоящий момент участвует в постановках как актер приглашенный.
Александр Горбатов и Ирина Пегова в спектакле «Катерина Ильвовна». Фото: Global Look Press
Телевидение
Когда Александр Горбатов стал популярен, его начали приглашать на различные шоу и интервью. Он засветился в проекте «Белая студия» телеканала «Культура». А в 2021 году его позвали на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». Любопытно, что с ведущим артисту вживую тогда не удалось встретиться, поскольку он находился на карантине.
Личная жизнь
Про Александра Горбатова его друзья говорят, что он очень скромный и довольно простой человек. Вместе с тем обладает железной волей, что очень пригождается в его профессии и в построении карьеры.
Однажды актер признался, что в юности он был сильно влюблен в женщину старше него на 13 лет. И именно она помогла ему с самоопределением, подтолкнула на получение актерской профессии. Постепенно эти отношения сошли на нет.
С 2018 года Александр Горбатов женат на Виктории Мигуновой, которая не имеет никакого отношения ни к театру, ни к кино, ни к шоу-бизнесу в целом. Их познакомил общий друг, когда актер был еще малоизвестен широкой публике.
Виктория Мигунова — грузинка по национальности и часто бывает с мужем на родине. Их бракосочетание состоялось в главном соборе Батуми.
Горбатов слывет хорошим семьянином, который предпочитает проводить время со своей семью и вкладываться в семейный очаг. В период, когда его супруга ожидала рождение малыша, он приобрел квартиру в Москве. Позже они планируют расширяться и покупать большой дом.
В 2019 году Виктория Мигунова родила Александру Горбатову дочку Миру. В 2021 году в их семье вновь появилась малышка, они назвали ее Теоной.
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Александр Горбатов с женой Викторией Мигуновой. Фото: соцсети А. Горбатова