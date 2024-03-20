Как Александр Горбатов из базарного хулигана стал звездой фильмов «Тихий Дон», «Угрюм-река» и «Содержанки»

В 2017 году актер перевоплотился в князя Яшина, появившись в полнометражном фильме «Анна Каренина. История Вронского», а также в сериале «Анна Каренина». Главные роли в этих работах исполнили муж и жена Елизавета Боярская и Максим Матвеев.

Через год Горбатов появился в сериале Сергея Урсуляка «Ненастье» на основе книги под тем же названием Алексея Иванова. Александру досталась главная роль в этой картине — Сергея Лихолетова. В качестве его партнера по съемочной площадке выступил актер Александр Яценко.

Многие зрители были ошарашены откровенной сценой с участием Александра Горбатова и Татьяны Лялиной, которая была наполнена живыми чувствами. Кое-кто даже решил, что между ними существует реальная связь.

Однако артист заверил публику, что чувства у него действительно есть, и только с ними возможно играть любовь, но эти эмоции он испытывает к своей жене.

В 2019 году Александр Горбатов засветился в новом для него жанре триллера, представ на экранах в киноработе «Холодные берега». По сюжету маленький город потрясает серия убийств женщин. Актер попал в основной состав, включая Кирилла Сафонова, Екатерину Вилкову, Анастасию Микульчину, Сергея Пускепалиса.

Режиссеры с удовольствием снимают Александра Горбатова в военных фильмах. И эту тематику он продолжил весной 2020 года, показавшись в драме «Ржев» по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Также в картине снялись такие звезды отечественного кино, как Сергей Жарков и Иван Батарев.

Далее в 2021 году артисту дали роль Прохора Громова в экранизации одноименного романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Он досконально просмотрел старую версию картины, но постарался привнести в своего персонажа новое звучание. Александр Горбатов считает, что его герой — не отрицательный персонаж, а обычный юноша, который пытается вырваться из сложившихся жизненных обстоятельствах и познать мир вокруг.

Для того чтобы сняться в этом фильме, Горбатову пришлось пойти на серьезные жертвы. И, прежде всего, сбросить 23 килограмма веса. Вместе с тем артисту необходима была физическая форма. Особенно во время съемок эпизодов со сплавами по реке. Лодки с артистами системно переворачивало течение, и они оказывались в холодной бушующей воде.

Также 2021 год стал для артиста знаменательным благодаря участию в спортивной драме Николая Хомерики «Белый снег». Лента была основана на реальных событиях и повествует о спортивной жизни отечественных лыжников. Консультантом в фильме выступила выдающаяся спортсменка Елена Вяльбе. В картине снялась ее внучка Ангелина, которая сыграла свою знаменитую бабушку в юности.

Также в 2021 году Александр Горбатов появился в очередном триллере. Фильм «Коса» Игоря Волошина получил премию кинофестиваля INYFF в категории «Лучший ТВ- или веб-сериал» (Нью-Йорк).