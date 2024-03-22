В широкий прокат выходит фильм-сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя. В основу кинокартины лег знаменитый одноименный советский мультфильм Гарри Бардина, но создатели фильма дополнили его новыми сюжетными линиями и персонажами.
Например, в ленте Ильи Учителя появилась героиня – Леди Джейн, которая может превращаться в волшебную Птицу. Эту роль сыграла певица Полина Гагарина, посетившая премьеру ленты в столичном кинотеатре «Октябрь».
По словам продюсера картины Алексея Учителя, Полина не только прекрасно поет, но и окончила актерский факультет школы-студию МХАТ, поэтому выбор съемочной группы вполне обоснован.
Полина Гагарина: «Кастингов я не проходила»
Интересно, что в некоторых эпизодах героиня Леди Джейн постоянно находилась в клетке. В одной из сцен, где она поет в заточении, было сделано около 800 дублей. У артистки кружилась голова, но поставленная задача - прежде всего!
«Я очень рада, что мне удается продолжать актерскую карьеру, - сказала певица журналистам. – Кастингов я не проходила, меня утвердили изначально».
Полина Гагарина в фильме «Летучий корабль». Фото: кадр из сказки
- А дочку брали на съемки «Летучего корабля»?
- Нет, конечно.
- Куда бы хотели поехать отдыхать в ближайшее время?
- Куда-нибудь на Мальдивы. Хотя можно и поближе.
- В одном из своих интервью вы сказали, что после своего большого концерта в Москве, намеченного на июнь, будете делать шоу другого формата…
- Я надеюсь, что смогу показывать это шоу и в других городах. И мне важно, чтобы этот формат был классный и красивый. А вообще, моя мечта – побольше проводить времени в семье и поменьше на сцене.
Филипп Киркоров: «После визита в Китай у меня поменялось сознание»
Гостем премьеры также стал поп-король Филипп Киркоров, который пришел на мероприятие не один, а в сопровождении своей новой протеже – бывшей звезды «Дома-2» и певицы Марго Овсянниковой, и сына Мартина.
Недавно артист продемонстрировал татуировку на всю спину с собственным изображением, а также набил на руке Дракона – как память о Китае и проекте «Сокровища императора», в котором он принимал участие. Конечно, журналисты поинтересовались у Филиппа Бедросовича, а ждать ли новых тату?
«Это уже должно идти само по себе. Мне захотелось запечатлеть семейный герб, имена моих детей. Это итак со мной всегда, но хочется все сделать красиво. И когда я нашел хорошего мастера, я понял, как воплотить мою задумку, - пояснил Филипп Киркоров.
- После визита в Китай у меня поменялось сознание. Я понял, что на моей руке должен быть запечатлен Дракон».
Филипп Киркоров с сыном Мартином и Марго Овсянниковой на премьере фильма «Летучий корабль». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Почему именно этот персонаж?
- Это сила, мощь, мудрость. К тому же сейчас год Дракона. Он меня защищает и оберегает.
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- Валерий Леонтьев отмечает 75-летие. Что бы вы могли о нем сказать?
- Я себе даже представить не мог, что когда-нибудь буду дружить с таким выдающимся человеком. Он уникальный. Я обожаю Валерия Яковлевича и хочу еще раз поздравить его с юбилеем и пожелать здоровья. Он потрясающий. Таких людей нет, не было и не будет.
- Валерий Яковлевич говорил вам, как хочет провести этот день? Может быть, очень масштабно?
- Он очень скромный и ничего не отмечает. Мы с ним разговаривали сегодня. Валерий Яковлевич сказал, что хочет провести этот день тихо, он имеет на это право.