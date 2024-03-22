Филипп Киркоров: «После визита в Китай у меня поменялось сознание» 

В широкий прокат выходит фильм-сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя. В основу кинокартины лег знаменитый одноименный советский мультфильм Гарри Бардина, но создатели фильма дополнили его новыми сюжетными линиями и персонажами.

Например, в ленте Ильи Учителя появилась героиня – Леди Джейн, которая может превращаться в волшебную Птицу. Эту роль сыграла певица Полина Гагарина, посетившая премьеру ленты в столичном кинотеатре «Октябрь».

По словам продюсера картины Алексея Учителя, Полина не только прекрасно поет, но и окончила актерский факультет школы-студию МХАТ, поэтому выбор съемочной группы вполне обоснован.

Полина Гагарина: «Кастингов я не проходила»

Интересно, что в некоторых эпизодах героиня Леди Джейн постоянно находилась в клетке. В одной из сцен, где она поет в заточении, было сделано около 800 дублей. У артистки кружилась голова, но поставленная задача - прежде всего!