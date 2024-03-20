Как тетя Филиппа Киркорова Мари оставила карьеру оперной певицы и заменила его детям бабушку

Музыка

Бедрос начал прокладывать себе путь на эстраду, а его младшая сестра Мари подалась в оперу.

Она окончила музыкальную академию в Софии и вскоре дебютировала в «Риголетто» в родном городе, где перевоплотилась в служанку Джованну (меццо-сопрано).

До главной роли в «Норме» Винченцо Беллини в 1973 году она сыграла еще несколько таких же небольших. И лишь тогда ей доверили образ жрицы при идоле Ирминсуля Адальджизу. Критики высоко оценили талант молодой актрисы и не скупились на похвалу, они пророчили ей блестящее будущее, особенно выделяя гибкость ее голоса, безупречное владение техниками и свободу звучания.

Исполнительница спела в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, «Сельской чести» Пьетро Масканьи, «Аиде» и «Трубадуре» Джузеппе Верди. Но самым значимым в карьере солистки стал романс «Аттила». Когда Мари исполняла партии Одабеллы в зале Софийской оперы, был настоящий аншлаг.

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