Как тетя Филиппа Киркорова Мари оставила карьеру оперной певицы и заменила его детям бабушку

Детство и юность
Мари (ударение в имени падает на первый слог) появилась на свет в Варне 25 мая 1945 года. Кроме нее, в семье чистокровных армян Пилибоса и Софии Крикорян уже подрастали два мальчика — Бедрос и Харри.
Отец Филиппа Киркорова сменил фамилию при поступлении в болгарскую школу, что тогда являлось обязательным условием. Он рассказывал, что в семье все разговаривали только на армянском языке, болгарской речи не должно было быть.
Мари Киркорова с братом Бедросом и детьми Филиппа — Аллой-Викторией и Мартином. Фото: официальная публичная страница Филиппа Киркорова во «ВКонтакте»
Музыка
Бедрос начал прокладывать себе путь на эстраду, а его младшая сестра Мари подалась в оперу.
Она окончила музыкальную академию в Софии и вскоре дебютировала в «Риголетто» в родном городе, где перевоплотилась в служанку Джованну (меццо-сопрано).
До главной роли в «Норме» Винченцо Беллини в 1973 году она сыграла еще несколько таких же небольших. И лишь тогда ей доверили образ жрицы при идоле Ирминсуля Адальджизу. Критики высоко оценили талант молодой актрисы и не скупились на похвалу, они пророчили ей блестящее будущее, особенно выделяя гибкость ее голоса, безупречное владение техниками и свободу звучания.
Исполнительница спела в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, «Сельской чести» Пьетро Масканьи, «Аиде» и «Трубадуре» Джузеппе Верди. Но самым значимым в карьере солистки стал романс «Аттила». Когда Мари исполняла партии Одабеллы в зале Софийской оперы, был настоящий аншлаг.
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Мари Киркорова была замечательной оперной певицей. Фото: Global Look Press
Осенью 1984-го первая постановка музыкально-драматического произведения, основанного на пьесе «Аттила, король гуннов» Захариаса Вернера, привлекла внимание публики сразу по нескольким причинам.
В качестве дирижера дебютировал Владимир Гяуров, сын известного болгарского оперного певца Николая Гяурова. Крикорян удалось поразить присутствовавших своим голосом. Хотя знатоки оперного искусства утверждали, что репертуар театра не подходил для вокального облика певицы.
Поэтому в большинстве случаев артистке доставались не соответствующие творческой натуре героини, что стало причиной ее ухода.
Тетя Филиппа Киркорова участвовала в шоу «Модный приговор». Фото: кадр из телепередачи «Модный приговор»
Личная жизнь
Некоторое время Мари Киркорова жила в США, затем вернулась в Болгарию. А после рождения детей Филиппа Киркорова обосновалась в России.
Своих детей у певицы не было, поэтому она всегда относилась к поп-королю как к сыну.
Мари Киркорова относится к Филиппу как к родному сыну. Фото: официальная публичная страница Филиппа Киркорова во «ВКонтакте»
Мари Киркорова сейчас
Сейчас Мари продолжает воспитывать прекрасное в наследниках Филиппа Киркорова. Она полностью заменила звездным отпрыскам бабушку и все свободное время уделяет Алле-Виктории и Мартину-Кристину.
Певица приучает детей к классической музыке, дает мудрые советы и кормит вкусными национальными блюдами.
Кроме того, она часто посещает вместе с детьми светские мероприятия, выставки, спектакли и кинопремьеры.
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