Как турчанка Хазал Филиз Кючюкесе из сериала «Черная любовь» вытянула счастливый билет и стала актрисой

Хазал Филиз Кючюкесе стала известна в России после выхода на экраны сериала «Черная любовь». Фото: kinopoisk.ru

Актриса Хазал Филиз Кючюкесе хорошо знакома любителям турецкого кинематографа. Наибольшей популярности в России артистка достигла после выхода на экраны сериала «Черная любовь», где исполнила одну из главных ролей.

Детство и юность

Актриса носит двойное имя, но представляется преимущественно как Хазал. Кючюкесе появилась на свет 9 февраля 1988 года в Анкаре. Она родилась и выросла в семье простых тружеников. Отец обслуживал железную дорогу, а мама занималась домашним хозяйством и воспитывала детей: Хазал и ее сестру-близнеца Дениз, а также двух старших братьев — Ахмета и Ферхата.

У Хазал Кючюкесе есть сестра-близнец. Фото: фан-сообщество Хазал Филиз Кючюкесе во «ВКонтакте»

Театральная деятельность всегда вызывала восторг у Кючюкесе, но еще ей нравились занятия баскетболом. Сначала она даже хотела связать свою будущую профессию со спортом, но получила травму ноги и распрощалась с мечтой.

С самого раннего детства девочка притягивала взгляды окружающих своей яркой и красивой внешностью. Кроме прекрасной внешности, исполнительница обладала отличной фигурой. При росте 172 см и весе 52 кг она легко смогла начать сниматься для журналов.

В школе будущая звезда училась отлично и окончила учебное заведение с высоким баллом. После этого Хазал поступила на факультет искусств, но, отучившись три курса, решила перевестись на химический факультет.

Продюсеры не позволили студентке окончить вуз, поскольку увидели ее фото в Сети и предложили первую роль.

Родители поддержали начинающую актрису, обрадовавшись, что ей по праву достался счастливый билет.

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Хазал Филиз Кючюкесе с сестрой. Фото: фан-сообщество Хазал Филиз Кючюкесе во «ВКонтакте»

Фильмы

В 2009 году актриса дебютировала в кино. Она совмещала съемки в сериале «Звезда моря» с учебой в университете. Но вскоре решила не тратить время на ненужное образование и перебралась в Стамбул.

Первые три роли оказались отрицательными, хотя сама Хазал милая и добрая девушка. Ей было сложно понять своих героинь, но она приложила большие усилия, чтобы как можно сильнее вжиться в новые образы.

В 2015 году актриса присоединилась к проекту «Черная любовь». За роль в этом фильме она стала обладательницей турецкого аналога «Оскара» — премии «Золотая бабочка».

Кроме того, актриса появилась в таких фильмах ,как «Мехмед: Завоеватель мира», «Грешник», «Сон».

Хазал Филиз Кючюкесе получила престижную премию за роль в сериале «Черная любовь». Фото: кадр из сериала «Черная любовь»

Личная жизнь

Когда только начала сниматься, актриса сразу же встретила свою любовь. В 2009 году во время работы в проекте «Морская звезда», Хазал познакомилась с популярным актером Туаном Туналы. Молодые люди понравились друг другу и между ними завязался роман. 

Хазал с Туаном Туналы. Фото: фан-сообщество Хазал Филиз Кючюкесе во «ВКонтакте»

В 2014 году пара поженилась. Актер очень оригинально сделал предложение своей избраннице. Туан вызвал Кючюкесе домой, заявив, что сломался водопровод, а сам притаился за дверью с сюрпризом. В итоге Хазал обнаружила вместо потопа огромный торт и своего возлюбленного на коленях. От неожиданности актриса не смогла сдержать слез.

В 2014 году актриса вышла замуж. Фото: фан-сообщество Хазал Филиз Кючюкесе во «ВКонтакте»

Но брак оказался недолгим. В 2017 году в СМИ заговорили о разводе, но знаменитости не комментировали это.

В апреле 2018 года они расстались, и бывший муж подал на Хазал иск за нарушение пункта договора о конфиденциальности.

Летом 2019 года Кючюкесе стала встречаться с бизнесменом Альпером Гюлером.

Свои отношения Хазал старается не афишировать. Вместо этого она делится с подписчиками моментами из жизни. Актриса занимается спортом и уделяет своей фигуре много времени. Она правильно питается, хорошо ухаживает за кожей, что позволяет ей обходиться без макияжа и пластики.

Хазал Кючюкесе следит за своей фигурой. Фото: фан-сообщество Хазал Филиз Кючюкесе во «ВКонтакте»

Хазал Филиз Кючюкесе сейчас

Актриса продолжает заниматься творческой деятельностью. В 2020 году она снялась в сериале «Стужа», который чем-то схож с «Черной любовью», но гораздо менее закручен.

Хазал Филиз Кючюкесе в сериале «Стужа». Фото: kino-teatr.ru

После этого Хазал приняла участие в проекте «Сказка феи» и «Мачеха», где исполнила главные роли. 

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Хазал в фильме «Мачеха». Фото: kino-teatr.ru

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