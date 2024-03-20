Как турчанка Хазал Филиз Кючюкесе из сериала «Черная любовь» вытянула счастливый билет и стала актрисой

Театральная деятельность всегда вызывала восторг у Кючюкесе, но еще ей нравились занятия баскетболом. Сначала она даже хотела связать свою будущую профессию со спортом, но получила травму ноги и распрощалась с мечтой.

С самого раннего детства девочка притягивала взгляды окружающих своей яркой и красивой внешностью. Кроме прекрасной внешности, исполнительница обладала отличной фигурой. При росте 172 см и весе 52 кг она легко смогла начать сниматься для журналов.

В школе будущая звезда училась отлично и окончила учебное заведение с высоким баллом. После этого Хазал поступила на факультет искусств, но, отучившись три курса, решила перевестись на химический факультет.

Продюсеры не позволили студентке окончить вуз, поскольку увидели ее фото в Сети и предложили первую роль.

Родители поддержали начинающую актрису, обрадовавшись, что ей по праву достался счастливый билет.

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