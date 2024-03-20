Под маской ловеласа: как Анатолий Цой водил за нос поклонниц, скрывая жену, и выступал в костюме Льва на шоу «Маска»

Анатолия Цоя до сих пор часто принимают за родственника Виктора Цоя или другой знаменитости с такой же фамилией — Аниты Цой. Но ни первый, ни вторая не являются ему родными людьми. Оказывается, фамилия Цой среди русских и среднеазиатских корейцев очень популярна, как пояснил сам артист. И на самом деле он их однофамилец. Каким бы путь Анатолия на родную, а потом и российскую сцены, читайте в нашем материале.

Детство и юность

Родился Анатолий Васильевич Цой в Казахской ССР, где в городе Талды-Кургане жила его корейская семья, 28 июля 1989 года. Родители мальчика не были связаны со сценой, но у самого Толи рано раскрылся способности к музыке. И мама с папой поспешили поддержать и развить в нем талант.

Уже со школьной скамьи Цой стал участвовать в различных вокальных конкурсах, для этого ему пришлось переехать в Бишкек в 13 лет. Первым серьезным достижением начинающего артиста стала победа в Южной Корее — в 2007 году он получил Гран-при музыкального конкурса.

Начало карьеры

Зарабатывать деньги Цой начал пением, еще будучи школьником. А когда выпустился, то активно стал заявлять о себе не только на малой родине, где в 2007 году занял пятое место в конкурсе SuperStar KZ. Он отправился на II Всемирные Дельфийские игры в Россию в 2008 году и смог завоевать бронзовую медаль в номинации «Эстрадный вокал».