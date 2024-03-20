Под маской ловеласа: как Анатолий Цой водил за нос поклонниц, скрывая жену, и выступал в костюме Льва на шоу «Маска»

Анатолия Цоя до сих пор часто принимают за родственника Виктора Цоя или другой знаменитости с такой же фамилией — Аниты Цой. Но ни первый, ни вторая не являются ему родными людьми. Оказывается, фамилия Цой среди русских и среднеазиатских корейцев очень популярна, как пояснил сам артист. И на самом деле он их однофамилец. Каким бы путь Анатолия на родную, а потом и российскую сцены, читайте в нашем материале.
Детство и юность
Родился Анатолий Васильевич Цой в Казахской ССР, где в городе Талды-Кургане жила его корейская семья, 28 июля 1989 года. Родители мальчика не были связаны со сценой, но у самого Толи рано раскрылся способности к музыке. И мама с папой поспешили поддержать и развить в нем талант.
Уже со школьной скамьи Цой стал участвовать в различных вокальных конкурсах, для этого ему пришлось переехать в Бишкек в 13 лет. Первым серьезным достижением начинающего артиста стала победа в Южной Корее — в 2007 году он получил Гран-при музыкального конкурса.
Начало карьеры
Зарабатывать деньги Цой начал пением, еще будучи школьником. А когда выпустился, то активно стал заявлять о себе не только на малой родине, где в 2007 году занял пятое место в конкурсе SuperStar KZ. Он отправился на II Всемирные Дельфийские игры в Россию в 2008 году и смог завоевать бронзовую медаль в номинации «Эстрадный вокал».
Анатолий Цой в юности. Фото: соцсети А. Цоя
Телепроекты и шоу
Следующим шагом на пути к славе для Цоя стало участие в казахстанской версии шоу Х Factor в 2011 году. Певец был в составе группы National вместе с Талгатом Кенжебулатовым, и коллектив занял пятое место на проекте. После этого Анатолий Цой стал участником группы SugarBeat и несколько лет выступал в составе этого коллектива.
Анатолий Цой и Батырхан Шукенов. Фото: соцсети А. Цоя
Цой общался со звездой группы «А’Студио» Батырханом Шукеновым. И он поддержал молодого певца в его стремлении покорить Москву. В интервью Анатолий рассказывал, что продал все, что у него было из имущества, и отправился в российскую столицу.
«Батырхан давал мне много советов. Благодаря ему я переехал из Казахстана в Москву, продав машину, квартиру. Я преодолел себя, хоть меня и отговаривали. Только Батырхан, мои родители и еще два близких друга верили в меня», — вспоминал артист.
Начал в Москве Цой с того, что стал штурмовать кастинги музыкальных телепроектов. Удача улыбнулась в 2014 году на НТВ, когда в проекте «Хочу к Меладзе» искали новые имена, и Цой стал той самой восходящей звездой.
Анатолий Цой в шоу «Хочу к Меладзе». Кадр из шоу
«Слепые» и «глухие» прослушивания казахстанец преодолел не без тревог за свое будущее, но в итоге дошел до финала в составе бойз-бэнда MBAND, в который, помимо него, вошли музыканты Владислав Рамм, Никита Киоссе, Артем Пиндюра.
MBAND
К Цою, наконец, пришла слава и узнаваемость, группа сняла клип на песню «Она вернется», который на YouTube за полгода посмотрело свыше 10 млн пользователей. А в 2015 году на артистов посыпались премии: RU.TV в номинациях «Фан или профан», «Реальный приход», награда «Прорыв года» от «Муз-ТВ», а еще они стали лучшими в категории «Российский музыкальный прорыв года» по версии Kid’s Choice Awards. А в 2016 году Владислав Рамм покинул состав.
Анатолий Цой и группа MBAND (Никита Киоссе, Артем Пиндюра). Фото: Global Look Press
В 2016 году группы впустила сразу два альбома «Акустика» и «Без фильтров», через два года — «Грубый возраст». Но в 2020 году Меладзе объявил о закрытии проекта, и артисты отправились в сольное плавание.
Другие проекты
Цой проявил себя как талантливый телеведущий, в 2018 году он вел программу «Саранхэ» на канале СТС Love. И уже летом стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы прайм-тайма». Само шоу победило в категории «Лучшее ток-шоу».
Анатолий Цой (в центре) в шоу «Саранхэ». Кадр из шоу
В том же году вместе с другом Валентином Ли Цой стал вести передачу «Полтора корейца» на RU.TV, которая освещала тему благотворительности через интервью со звездами шоу-бизнеса, параллельно проводя аукцион в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
Анатолий Цой в шоу «Маска». Фото: соцсети А. Цоя
В 2020 году Цой стал участником первого сезона шоу «Маска» на НТВ. По условиям проекта выступать надо было в костюме, полностью скрывающем личность артиста, и Анатолий выбрал Льва, потому что это его знак зодиака. Роскошное облачение было еще и очень тяжелым, ограничивало видимость, но это не помешало ему выйти в финал и занять первое место.
Анатолий Цой на шоу «Фактор страха». Фото: соцсети А. Цоя
Следующий год Цой провел в качестве телеведущего. Он принял приглашение вести возобновленный проект «Фактор страха» (транслировался с 2003 по 2005 год на НТВ), в нем звезды борются со своими фобиями, пытаясь выиграть.
Анатолий Цой на шоу «Звезды в Африке». Фото: соцсети А. Цоя
В том же году Цой стал участником нового реалити-шоу «Звезды в Африке». Только вот собственные страхи помещали ему дойти до победы, надо было вкушать противных личинок и тараканов. На следующий год он поработал над собой и вернулся в битву сезонов, но и в этот раз не дошел до конца.
Еще одно яркое шоу в копилке Цоя — это музыкальный проект «Конфетка» на ТНТ. Его запустили в 2023 году, и артист исполнял один из интернет-хитов.
Сольная карьера
Участие в шоу «Маска» позволило Анатолию Цою запустить сольную карьеру. Он объявил о запуске проекта Tsoy и вскоре представил трек «Не спится», быстро ставший хитом для поклонников артиста. Затем выпустил композицию «На ощупь», а через год — дебютный сольный альбом с таким же названием.
Анатолий Цой на сцене. Фото: Global Look Press
Отдельного внимания заслужил кавер на песню «Позови меня с собой», которую Цой исполнил еще на «Маске». За нее он даже удостоился похвалы от той, что вывела эту композицию в ранг легендарных хитов. Алла Пугачева заметила и одобрила вариант, представленный казахстанцем, чем он по сей день очень гордится.
Личная жизнь
Историю своей личной жизни Анатолий Цой перед публикой всячески запутывал. Ему приписывали роман с Анной Седоковой и даже подозревали, что младший сынишка певицы — от него, но все оказалось куда более интригующим. В 2020 году журналисты выяснили, что певец 10 лет скрывал, что женат.
Анатолий Цой и Анна Седокова. Фото: соцсети А. Цоя
Более того, помимо жены Ольги Ким, по слухам, в семье уже трое детей. Якобы в 2012 году родился первенец-сын, а позднее — дочки-близняшки. Правда, артист тщательно скрывает свое сокровище от публичной жизни.
Сам Цой ростом 183 см, весит 79 кг и уже успел лечь под нож пластического хирурга. Он признавался, что подправил глаза: сделал блефаропластику, когда ездил в Корею.
Карьера сегодня
Цой продолжает развивать сольную карьеру и готовится выпустить второй альбом. В перерывах между записями и выступлениями он участвует в различных шоу. Весной 2024 года он с другом Валентином Ли стал героем нового проекта «Сокровища императора». Приз в один миллион юаней прельстил артиста, но уже во второй серии дружный дуэт вылетел из гонки. Ребята финишировали последними, а по правилам шоу это провал.
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Анатолий Цой и Валентин Ли в шоу «Сокровища императора». Кадр из шоу