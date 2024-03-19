Как Павлу Трубинеру помогла в актерской работе любовь к подводной рыбалке и почему он бросил Ольгу Мухортову

Павел успешно занимался футболом и хоккеем, а вот обычные уроки в школе терпеть не мог. Но однажды его пригласили сыграть в школьном спектакле по «Ревизору» Гоголя Землянику. Процесс подготовки к выходу на сцену и само выступление настолько понравились будущей звезде, что он всерьез стал думать об актерской карьере после школы. Родители приняли решение сына.

Павел Трубинер подал документы в колледж при Российской академии театрального искусства (ГИТИС) и поступил в группу Бориса Голубовского.

Начало карьеры﻿

В 19 лет, в 1995 году, Павел Трубинер окончил колледж, это время было далеко не самым лучшим для актеров. Театры тогда тихо погибали, кино не финансировалось.

Артист бесконечно ходил на кастинги и пытался заработать там, где только мог. Работал в футбольной школе, продавал компьютеры.