Как Павлу Трубинеру помогла в актерской работе любовь к подводной рыбалке и почему он бросил Ольгу Мухортову

Павел Трубинер известен российскому зрителю по ряду удачных ролей в отечественных популярных сериалах. Актер привлекает своей яркой внешностью, харизмой и великолепной игрой.
Детство и юность
Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в подмосковном поселке Северный, по национальности он русский.
Семья Трубинера не имела никакого отношения к сцене и шоу-бизнесу. Мужчины в его роду были в основном военными. Оба деда артиста были участниками ВОВ. Не удивительно, что Павлу тоже пророчили будущее военного, приучая его со школьных лет к оружию и спорту.
Павел Трубинер в детстве со своим дедом. Фото: соцсети П. Трубинера
Павел успешно занимался футболом и хоккеем, а вот обычные уроки в школе терпеть не мог. Но однажды его пригласили сыграть в школьном спектакле по «Ревизору» Гоголя Землянику. Процесс подготовки к выходу на сцену и само выступление настолько понравились будущей звезде, что он всерьез стал думать об актерской карьере после школы. Родители приняли решение сына.
Павел Трубинер подал документы в колледж при Российской академии театрального искусства (ГИТИС) и поступил в группу Бориса Голубовского.
Начало карьеры
В 19 лет, в 1995 году, Павел Трубинер окончил колледж, это время было далеко не самым лучшим для актеров. Театры тогда тихо погибали, кино не финансировалось.
Артист бесконечно ходил на кастинги и пытался заработать там, где только мог. Работал в футбольной школе, продавал компьютеры.
Павел Трубинер в юности с отцом. Фото: соцсети П. Трубинера
В начале 2000-х ему все-таки повезло: он снялся в видеорекламе кофе Nescafe. Ролик вышел на телеэкранах в 2002 году и транслировался по всем каналам. Также по улицам столицы расставили огромные билборды с рекламой того же напитка, где лицо артиста показывалось крупным планом.
Позже Павел Трубинер шутил, что слоган, который придумали пиарщики для кофе, оказался пророческим для него. Он звучал так: «Все начинается с кофе». Карьера актера тоже началась с чашечки ароматного напитка.
В 2023 году Павел Трубинер засветился в клипе Димы Билана «Я ночной хулиган», слава наконец-то пришла к артисту. Его стали узнавать люди на улицах, а режиссеры наперебой приглашать в свои проекты.
Кино
Как киноактер Павел Трубинер стал расцветать с 2004 года. Впервые он снялся в кино в роли дежурного лейтенанта в сериале «Солдаты». Лента имела бешеную популярность.
В том же году Трубинер исполнил довольно важную роль (Курбатов) в криминальном мини-сериале «Плюс бесконечность».
Артиста стали активно приглашать сниматься в многосерийные фильмы.
2006 год ознаменовался для Трубинера ролью спецназовца в кинокатастрофе «Сдвиг», а также Сергея в детективном фильме «Агония страха».
Но настоящая удача выпала для Трубинера в 2007 году, где он блистательно исполнил роль харизматичного Саши в картине «Курортный роман». Уже через год — очередная блистательная роль в сериале «Частный заказ», где он предстает в образе героического Кирилла Воинова, который мастерски проводит расследование.
Павел Трубинер. Стоп-кадр: сериал «Солдаты» / режиссер Сергей Арланов / 2004 год
Павлу Трубинеру хорошо даются роли мужественный и смелых мужчин, готовых пуститься за правое дело и в огонь, и в воду. Все-таки спортивное прошлое и военная подготовка для него не прошли даром. Поэтому российский зритель часто стал видеть артиста в военных картинах.
Самые популярные фильмы в этом списке: мини-сериал «Охота на Вервольфа», в которой знаменитость сыграл офицера Нестерова, лента «Военная разведка», где он исполнил роль Клима Павловского, а также наполненный мистикой сериал с детективным сюжетом «Грач» (роль майора МВД Сергея Грачева). В последнем многосерийном фильме были также заняты такие звезды российского кино, как Светлана Иванова, Галина Сазонова и Иван Охлобыстин. В 2013 году Иван Ургант приглашал главных героев картины, включая Павла Трубинера и Светлану Иванову, на съемки «Вечернего Урганта» (Первый канал).
В числе самых успешных работ Трубинера, датированных 2014 годом, мелодрама «Вдовец» и исторический триллер «Волчье солнце», романтический сериал «Спешите любить».
2015 год стал для Павла Трубинера годом смещения акцентов, он попробовал себя в комедийной роли. И это вышло удачно. Сериал «Мамочки» с участием актера (он сыграл Сергея Сергеевича Давыдова, автора женских романов под псевдонимом Роза Шарп) имел огромный успех у зрителя, поэтому в 2016 и 2017 году создатели картины продолжили его съемки и показ в России.
Ну и как обойтись без ролей в виде бравых офицеров? В том же году сердца россиянок замерли, когда увидели Павла Трубинера в сериале «Великая», исполняющего роль фаворита Екатерины, капитана лейб-гвардии Преображенского полка Григория Орлова. Эта многосерийная картина оказалась одной из самых дорогостоящих в истории Первого канала. В императрицу перевоплотилась блистательная Юлия Снигирь.
Павел Трубинер. Стоп-кадр: сериал «Мама» / режиссер Гузэль Киреева / 2018 год
В 2017 году Павлу Трубинеру посчастливилось принять участие в современной телеверсии многосерийного фильма «Хождение по мукам», исполнив роль Вадима Петровича Рощина. В 1977 году этого персонажа изображал актер Михаил Ножкин.
Вместе с ним в картине предстают такие звезды отечественного кино, как Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Андрей Мерзликин и Светлана Ходченкова.
В очередной исторической драме под названием «Светлана» Павел Трубинер появляется в 2018 году в роли кинодраматурга и телеведущего Александра Каплера, бессменного ведущего «Кинопанорамы». Сериал повествует о жизни дочери Сталина Светланы Аллилуевой, которая еще юной влюбилась в звезду СССР. Эта любовь привела его к аресту и ссылке в Воркуту.
В 2019 году Павел Трубинер появляется в легендарном сериале НТВ «Под прикрытием». Эта детективная теленовелла стала отечественной версией корейской картины Hidden Identity, которая имела на родине сумасшедший успех.
Актеру досталась одна из главных ролей, также с ним снялись на одной площадке Владимир Ильин и Андрей Ильин.
В апреле 2020 года телеканал «Россия 1» начал показывать остросюжетный шпионский сериал с участием Трубинера «Черное море». Сюжет картины развивается в Новороссийске в 1944 году.
Павел Трубинер. Стоп-кадр: сериал «Черное море» / режиссер Сергей Щербин / 2020 год
Фильм держит зрителя в постоянном напряжении благодаря детективной линии с включением перестрелок, приключенческих мотивов и сцен с преследованиями.
Павел Трубинер предстает пред зрителями в роли Сергея Сабурова, капитана второго ранга.
Многие актеры, которые были заняты в ленте, жаловались на сложности в создании подводных сцен. Однако артисту они дались легче многих благодаря отличной физической подготовке и увлечению подводной охотой.
2020 год также стал примечательным для отечественного кинематографа, в том числе и за счет появления на свет спортивной драмы с участием Павла Трубинера «Одиннадцать молчаливых мужчин». Съемки картины проводились не только на территории страны, но и за ее пределами. В частности, в Лондоне.
Картина рассказывает о жизни московского футбольного клуба «Динамо» и о триумфе наших спортсменов в Англии в 1945 году. Павел Трубинер перевоплотился в старшего тренера советского клуба «Динамо» Михаила Якушина.
Летом 2023 году Павла Трубинера поклонники увидели в продолжении сериала «Перевод с немецкого» — «Операция «Престол». В нем рассказывается о подвигах контрразведчиков в начале ВОВ. В основу сюжета создатели заложили реальные события, которые связаны с личностью главы диверсионного отдела НКВД Павла Судоплатова.
Павел Трубинер сыграл в этой картине майора государственной безопасности Павла Нечая. А вместо уехавшей в США Марии Машковой в ленте предстала Татьяна Арнтгольц.
Одна из последних картин с Павлом Трубинером — сериал «Анна Медиум», его премьера состоялась в феврале 2024 года. Он стал продолжением долгожданной ленты «Медиум». Павел продолжил играть Евгения Островского, его киноженой стала Мария Порошина.
Павел Трубинер со своей киноженой Марией Порошиной и кинодетьми. Стоп-кадр: сериал «Анна Медиум» / режиссер Елена Николаева / 2024 год
Личная жизнь
Импозантного и статного актера (рост — 180 см, 47 лет) нередко сравнивают с Егором Бероевым (рост — 189 см, 46 лет). Они похожи внешне, играют мужественных героев.
Павел Трубинер в свободное от работы время увлекается рыбалкой и хоккеем, играет в хоккейной команде артистов «КомАр». Актер старается поддерживать спортивную форму, регулярно посещает тренажерный зал и весит 83 кг.
По признанию близких и родственников, актер хоть и имеет привлекательную внешность и высокий статус в актерской среде, к тому же явно не беден, в душе человек весьма скромный, совсем незазвездившийся. Вместо светской жизни предпочитает тихий отдых в кругу семьи.
Первый раз артист женился на чемпионке мира по современному пятиборью Ольге Мухортовой, когда еще не был звездой кино и занимался футболом с детьми.
В этом браке у них родилось двое сыновей: Павел появился на свет в 1999 году, а Александр — в 2003 году. Старший сын увлекается гонками на мотоциклах, а младший — на автомобилях.
Павел Трубинер с сыновьями и дочкой. Фото: vk.com/pavel_trubiner_fan_club
Этот союз казался прочным и счастливым, но в 2010 году Павел Трубинер познакомился на съемках с актрисой Юлией Мельниковой и влюбился в нее.
Артист не смог жить на «два фронта» и оставил первую супругу. С сыновьями он старается поддерживать близкие отношения.
В ноябре 2016 года Юлия Мельникова родила Павлу Трубинеру дочь Лизу. А летом 2023 года — вторую дочь, Терезу. Поклонники были ошарашены известием, поскольку его жену никто не видел беременной.
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Павел Трубинер с женой и дочками. Фото: vk.com/pavel_trubiner_fan_club