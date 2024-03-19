Сын телезвезды Михаил Губерниев гордится своей фамилией: что известно о звездном наследнике

Детство и юность
Михаил Губерниев родился в семье знаменитого спортивного комментатора 8 сентября 2002 года. От первого брака у мамы уже рос брат Егор, 1990 года рождения.
Ребенок знаменитостей еще в роддоме начал бороться за свою жизнь. У него диагностировали синдром Ледда, незавершенный поворот кишечника, который удалось устранить с помощью операции. Потом звездным родителям пришлось бороться с внутриклеточной бактерией, из-за которой младший сын часто болел в детстве. Но теперь все болезни позади.
Родители Миши развелись, когда ему было два года, но им удалось сохранить дружеские отношения. Мама снова вышла замуж, но телеведущий не прекращал принимать активное участие в воспитании наследника.
После достижения Мишей пятилетия он стал еще чаще видеться с отцом. Дмитрий познакомил сына с рок-музыкой, в которую тот сразу же влюбился.
Кроме того, отец обнаружил у своего отпрыска задатки вратаря и начал тренировать сына. Но мама выступила против профессионального спорта, опасаясь проблем со здоровьем.
Получив аттестат, Губерниев-младший поступил в Высшую школу экономики, на факультет мировой экономики и мировой политики.
Отец привил Михаила Губерниева любовь к року. Фото: соцсети Михаила Губерниева
Карьера и творчество
В школе Михаил попробовал себя в роли ведущего мероприятий, но это не принесло ему удовольствия.
Летом 2022 года спортивная пресса сообщила, что за работу вместе с папой на московском турнире «Неделя легкой атлетики» Миша смог заработать 100 тысяч рублей. Дмитрий эту информацию опроверг, заявив, что сын-соведущий помогал ему абсолютно бесплатно.
Михаил не скрывает, что ему льстит звездная фамилия и нравится работать на камеру. Хотя он не слишком сильно интересуется спортом, талантливый парень неоднократно появлялся в эфире канала «Матч ТВ».
Михаил Губерниев выступает вместе с отцом в его группе. Фото: соцсети Михаила Губерниева
Вместе с отцом Губерниев-младший является участником группы Guber band, где увлеченный хард-роком юноша играет на электрогитаре. В дуэте с Дмитрием Миша стал исполнителем известной всем поклонникам стреляющих лыжников композицию «Ветер биатлона гонит нас вперед».
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Михаил гордится своим отцом и фамилией. Фото: соцсети Михаила Губерниева
Личная жизнь
О личной жизни Губерниева-младшего поклонницам предстоит только гадать, поскольку он не афиширует отношения с девушками. Симпатичный сын знаменитости увлекается фехтованием и футболом, посещает тренажерный зал.
Михаил Губерниев увлекается музыкой и спортом. Фото: соцсети Михаила Губерниева
Михаил Губерниев сейчас
В июне 2022 года на своей личной странице в соцсети Михаил сообщил, что прошел кастинг в 11-й сезон шоу «Голос». Он пообещал прислать трансляцию со слепых прослушиваний.
Но так как разглашать информацию не положено, молодой человек удалил пост. Дмитрий Губерниев в свою очередь сообщил СМИ, что его сын достаточно взрослый и сам принимает решения, на какие кастинги ходить.
Михаил Губерниев раскрыл семейные секреты на шоу «Секрет на миллион». Фото: кадр из телепередачи «Секрет на миллион»
В феврале 2023-го на НТВ вышел выпуск программы «Секрет на миллион» под названием «Тайны детей звезд». В передаче, наряду с Анной Трегубенко, Верой Алдониной и Александрой Сланевской, принял участие и Михаил. Он рассказал ведущей программы Лере Кудрявцевой о своем детстве и поделился подробностями жизни и отношений с отцом.
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