Сын телезвезды Михаил Губерниев гордится своей фамилией: что известно о звездном наследнике

Детство и юность

Михаил Губерниев родился в семье знаменитого спортивного комментатора 8 сентября 2002 года. От первого брака у мамы уже рос брат Егор, 1990 года рождения.

Ребенок знаменитостей еще в роддоме начал бороться за свою жизнь. У него диагностировали синдром Ледда, незавершенный поворот кишечника, который удалось устранить с помощью операции. Потом звездным родителям пришлось бороться с внутриклеточной бактерией, из-за которой младший сын часто болел в детстве. Но теперь все болезни позади.

Родители Миши развелись, когда ему было два года, но им удалось сохранить дружеские отношения. Мама снова вышла замуж, но телеведущий не прекращал принимать активное участие в воспитании наследника.

После достижения Мишей пятилетия он стал еще чаще видеться с отцом. Дмитрий познакомил сына с рок-музыкой, в которую тот сразу же влюбился.

Кроме того, отец обнаружил у своего отпрыска задатки вратаря и начал тренировать сына. Но мама выступила против профессионального спорта, опасаясь проблем со здоровьем.

Получив аттестат, Губерниев-младший поступил в Высшую школу экономики, на факультет мировой экономики и мировой политики.