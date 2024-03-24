Киркоров против Успенской, Лазарев против налоговой, Малахов против песни про колбасу

В подборке «Телепрограммы» несколько таких процессов и еще пара других, но тоже связанных со знаменитостями.

Филипп Киркоров и Любовь Успенская

Казалось бы, ну какой может быть конфликт у Филиппа Киркорова и Любови Успенской - двух вечных столпов российского шоу-бизнеса, которые и совместную песню («Забываю») записывали, и мило обнимались на мероприятиях? Но время идет, хорошее, как поется в той композиции, забывается, а вместо этого приходят новые обиды. Так, 11 марта Замоскворецкий суд Москвы с разъяснительной беседы начал рассмотрение иска Филиппа к Любови.

Виной тому - прошлогоднее интервью певицы, в котором она назвала коллегу женоненавистником. И не только.

- Он был другим, он очень изменился, ведет себя недостойно, - смело заявила Успенская. - Мне стыдно даже за него. Неужели он не думает о том, что есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны, показывает пятую точку? Почему он ее показывает? Он женоненавистник. Он избил женщину. Он знает, как с кем дружить, умеет делать вид, что он дружит.

В итоге Киркоров подал иск о защите чести и достоинства. Его представителем стал звездный защитник Александр Добровинский. Певец потребовал взыскать с Успенской моральную компенсацию в размере 10 млн руб., а также понесенные расходы, которые он оценил в 2 млн руб. Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, пообещала явить в суде доказательства обоснованной оценки от певицы: «начиная, пожалуй, с «розовой кофточки» и завершая «голой вечеринкой», потому что все это - материалы, характеризующие личность». На первое слушание дела Любовь Залмановна не пришла, повторное заседание назначено на апрель.

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