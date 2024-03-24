Киркоров против Успенской, Лазарев против налоговой, Малахов против песни про колбасу

В подборке «Телепрограммы» несколько таких процессов и еще пара других, но тоже связанных со знаменитостями.
Филипп Киркоров и Любовь Успенская
Казалось бы, ну какой может быть конфликт у Филиппа Киркорова и Любови Успенской - двух вечных столпов российского шоу-бизнеса, которые и совместную песню («Забываю») записывали, и мило обнимались на мероприятиях? Но время идет, хорошее, как поется в той композиции, забывается, а вместо этого приходят новые обиды. Так, 11 марта Замоскворецкий суд Москвы с разъяснительной беседы начал рассмотрение иска Филиппа к Любови.
Виной тому - прошлогоднее интервью певицы, в котором она назвала коллегу женоненавистником. И не только.
- Он был другим, он очень изменился, ведет себя недостойно, - смело заявила Успенская. - Мне стыдно даже за него. Неужели он не думает о том, что есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны, показывает пятую точку? Почему он ее показывает? Он женоненавистник. Он избил женщину. Он знает, как с кем дружить, умеет делать вид, что он дружит.
В итоге Киркоров подал иск о защите чести и достоинства. Его представителем стал звездный защитник Александр Добровинский. Певец потребовал взыскать с Успенской моральную компенсацию в размере 10 млн руб., а также понесенные расходы, которые он оценил в 2 млн руб. Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Успенской, пообещала явить в суде доказательства обоснованной оценки от певицы: «начиная, пожалуй, с «розовой кофточки» и завершая «голой вечеринкой», потому что все это - материалы, характеризующие личность». На первое слушание дела Любовь Залмановна не пришла, повторное заседание назначено на апрель.
Андрей Малахов и «Два кусочека колбаски»
Фото: канал «Россия 1»
Суды за права на песни - довольно частая практика. Особенно на телевидении. Прозвучит в шоу «Голос» какой-либо трек без разрешения автора, и композитор тут же бежит составлять иск. Примерно так же вышло и с Андреем Малаховым, на которого подали в суд за использование в эфире популярного шоу «Привет, Андрей!» хита «Два кусочека колбаски» группы «Комбинация». Истцом оказался российский музыкальный лейбл «Джем» (работают с Инстасамкой, группой «Руки Вверх!», Ладой Дэнс, Дмитрием Маликовым и другими артистами), у которого права на хит хранятся последние 20 лет. Ни о какой компенсации в иске речи не идет.
- Действительно, такой иск был подан в Московский городской суд, - подтвердили в «Джеме». - Мы не требуем компенсации, мы хотим просто заблокировать данное видео (выпуск шоу) в порядке статьи 144.1 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Сергей Лазарев и налоги за штрудели для пуделя
Фото: Михаил Фролов/КП
Вслед за блогерами-инфоцыганами, на которых налоговики организовали настоящую облаву (только одна Елена Блиновская недоплатила в казну 918 млн руб.), пришла очередь и популярных артистов. ФНС подала в суд на Сергея Лазарева. Предмет спора - довольно забавный, особенно если сравнивать с «делом блогеров» - 46 тыс. руб., которые компания с комичным названием «Пудель-штрудель» (продавала вкусняшки для животных) задолжала государству. Участник «Евровидения» был одним из учредителей фирмы, которая была ликвидирована, а счета ее арестованы. Сам артист по этому поводу совершенно не беспокоится и уверяет, что компанию закрыли еще в 2021 году.
- Мы перестали арендовать помещение под производство, и налоговая приняла решение исключить ООО «Пудель-штрудель» из реестра, - объяснил вокалист. - О существовании налоговой задолженности у компании в 46 тыс. руб. мне ничего не известно, мы выясняем. Если таковая имеется, то погасим в ближайшее время.
Виктор Хориняк и пламенный «Мотор»
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
А вот звезда сказочной франшизы «Последний богатырь» и сериала «Кухня» Виктор Хориняк схлестнулся в суде с кинопроизводителями. Виктора обвинили в ненадлежащем исполнении актерского долга и попытались взыскать с него 8 млн руб.
Казус произошел, когда Хориняк согласился и был утвержден на главную роль в мелодраме «Любви не бывает?». Как водится, подписал договор и обязался принять участие в репетициях, пробах, съемках рекламных фотографий и других мероприятиях в соответствии. Но затем Виктор почему-то начал игнорировать рабочий процесс: не прибыл на читку и примерку костюмов в установленное время и место. Между ним и компанией «Мотор фильм студия» возник конфликт, в результате чего Хориняк импульсивно расторг соглашение об участии в съемках комедии и вернул компании аванс в размере 800 тыс. руб.
Однако в «Моторе» решили, что этого недостаточно, и заявили к артисту иск на более чем 8 млн руб. Суд, в свою очередь, тоже счел это перебором.
«Суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя Хориняка Виктора Викторовича в пользу закрытого акционерного общества «Мотор фильм студия» неустойку согласно договору в размере 100 000 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 30 000 руб. и госпошлину в размере 48 000 руб.», - сказано в решении первой инстанции.
Кинокомпания решила обжаловать это решение. Продолжение следует.