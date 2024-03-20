Зрители шоу «Сокровища императора» возмущены поведением Киркорова: «Его жизнь ничему не учит! Снова отменяем?»

Киркоров показал новое тату

Во втором выпуске шоу «Сокровища императора» Филипп Киркоров удивил других участников не только своим появлением, но также признался, что у него есть татуировка с именами детей и фамильным гербом на всю спину.

Затем он не постеснялся продемонстрировать ее. Артист признался, что раньше вообще не признавал татуировки, но недавно его мнение изменилось, после того, как он осознал, как красиво они могут выглядеть. Певец заявил, что это точно не последнее его тату.

Если коллеги и оценили красоту на спине у поп-короля, то что по этому поводу думают в Сети, выяснила Teleprogramma.pro.