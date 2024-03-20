Зрители шоу «Сокровища императора» возмущены поведением Киркорова: «Его жизнь ничему не учит! Снова отменяем?»

Киркоров показал новое тату
Во втором выпуске шоу «Сокровища императора» Филипп Киркоров удивил других участников не только своим появлением, но также признался, что у него есть татуировка с именами детей и фамильным гербом на всю спину.
Затем он не постеснялся продемонстрировать ее. Артист признался, что раньше вообще не признавал татуировки, но недавно его мнение изменилось, после того, как он осознал, как красиво они могут выглядеть. Певец заявил, что это точно не последнее его тату.
Если коллеги и оценили красоту на спине у поп-короля, то что по этому поводу думают в Сети, выяснила Teleprogramma.pro.
Филипп Киркоров показал новую татуировку в эфире реалити «Сокровища императора». Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»
Мнение в Сети
Зрители строго осудили исполнителя не столько за саму татуировку, сколько за эпатажное поведение. Многие посчитали, что Киркоров устал притворяться, и опять показал свою натуру.
Галина Г.: «Боится забыть имена детей и свое в старости».
Александр Д.: «Откуда фамильный герб? Он что граф, барон?»
Тася: «Начинается! То прям скромник был после вечеринки — и опять перья и т.д. Угомонитесь, господин Киркоров, рвотный рефлекс вы и без тату вызываете, помолчите и исчезните».
Дамир: «Кто после этого скажет, что он одумался».
Катюша: «Ну Филя просто ударился в крайности. То несколько лет изображал из себя поющего павлина в перьях, теперь крутого мачо в татухах решил изображать?»
Валентина Гуревич: «Ну, Филя, не можешь ты без всяких закидонов , не понимаешь что-ли что над тобой стебутся, как над клоуном. Не позорь детей, отца».
Надежда Ткаченко: «Снова голая спина Филиппа».
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Филипп Киркоров снова вызвал гнев зрителей. Фото: Global Look Press
Любовь Вострикова: «Опять раздевается, собой любуется, он неисправим».
Лариса Овезова: «Что от него следующее увидите, докатились! Кошмар, что творится».
Людмила Касева: «Совсем уже — выжил из ума! Дурдом — Киркоров!»
janis🇬🇩: «Опять голую вечеринку устроил. Снова отменяем?»
Юпитер: «Он очередной раз доказал, что лучше уйти на пике славы нормально на пенсию, чем быть клоуном и позориться всю жизнь».
Grenia: «Его жизнь ничему не учит! Не раздеваться на камеру! Или опять не та дверь?»
Alya: «Опять не в ту дверь зашел».
Alexej K.: «Как называется это психическое заболевание?»
Ольга: «Его как Пугачева бросила, сразу понесло! Двоих детей родил, тату набил, что бы дети и сзади папку узнавали, и больше ведь ничего и не умеет, как перьями трясти, так и умрет павлином!»
Елена: «Совсем уже оборзел и штаны скоро снимет».
Наталья: «Не говорите! Просто уже настолько омерзительный стал, что ему надо не заслуженного артиста звание носить, а присвоить ему звание морального урода!»
Поведение Киркорова на новом проекте не понравилось зрителям. Фото: Global Look Press
Сам же Киркоров не видит ничего предосудительного ни в тату, ни в том, что он похвалился ею в эфире.
Поп-король заявил, что недавно у него начался новый виток в жизни, и он сейчас ощущает себя на 33 года. Поэтому звезда решил попробовать принять участие в реалити-шоу и поразил переменами в своем имидже.
Кроме того, у исполнителя есть тату с изображением дракона на тыльной стороне ладони и слово King на пальцах. И, судя по словам Филиппа Бедросовича, останавливаться на этом он не собирается.