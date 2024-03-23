Главная умница и модница советского ТВ - как сложилась судьба Светланы Моргуновой

Известный диктор и телеведущая умерла на 85-м году жизни, пережив единственного сына на 4 года. На девятый день после смерти родные и близкие побывали на ее могиле на Троекуровском кладбище Москвы. Там же похоронен и единственный сын Светланы Михайловны. У народной артистки, диктора Центрального телевидения Светланы Моргуновой была блестящая карьера и счастливая насыщенная жизнь. Страшными стали последние четыре года - без сына. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, какой запомнили Моргунову близкие ей люди.
Опустела без тебя земля…
На памятнике на могиле сына Светланы Моргуновой на Троекуровском кладбище эпитафия: «Опустела без тебя земля». Эти слова выбрала для памятника сыну убитая горем мать. 52-летний Максим Моргунов умер из-за осложнений ковидной пневмонии в мае 2020 года. В обед Светлана Михайловна поговорила с сыном по телефону, а через несколько часов он скончался в больнице. Моргунова была раздавлена горем. Она всю жизнь гордилась своим Максимом, а он всегда заботился о матери - несколько раз в день звонил, приезжал раз в три дня с гостинцами, находил время в выходные погулять с мамой, а когда началась самоизоляция, оставлял сумку с продуктами у двери.
Берег мать. А сам «сгорел» от ковида. Максим Моргунов в нулевые был военкором, потом вел на НТВ программу «Военное дело», снимал спецпроекты с ветеранами ВОВ, последние годы работал в пресс-службе музея «Коломенское». Светлана Михайловна не уставала в разговорах с подругами и в интервью хвалить своего Макса: «Я счастливая мать, потому что со мной рядом настоящий мужчина. Если женщина хочет нравиться противоположному полу, она прежде всего должна нравиться своему сыну. И эта истина подтверждается».
После смерти сына Моргунова впала в тяжелую депрессию. Внучка Даша постоянно навещала Светлану Михайловну, невестка Елена продолжала опекать и помогать, как это делал Максим. Но Моргунова была безутешна, через полгода после смерти сына у нее случился инсульт. После болезни стала медленнее говорить и ходить. И у нее появилась помощница по хозяйству и сиделка в одном лице. Пенсия у Светланы Михайловны была приличная: с учетом надбавки за звание народной артистки набегало больше 60 тысяч рублей. Плюс помощь взрослой внучки и невестки - финансово женщина ни в чем не нуждалась.
А от внимания коллег отказывалась - общалась с узким кругом подруг. К примеру, артистка Клара Новикова была на связи со Светланой Михайловной и ее семьей: «Она все время говорила, что должна быть с Максюшей. Я отвечала, что она нужна нам здесь, что надо молиться за него. Бывало, я ей звонила, а она у меня спрашивала: «Кларуся, ты знаешь, что Макса нет?» Я говорила: «Конечно, знаю, Светуся…» На фоне трагических событий у Моргуновой началась деменция...
Последний эфир
Работала диктором с 1961 года, параллельно училась на филфаке. Фото: Валерий Гендероте/ТАСС
Год назад случилось последнее ее появление на ТВ при жизни: 7 марта 2023 года Светлане Моргуновой исполнилось 83 года, и к этой дате Андрей Малахов сделал о ней передачу. Телеведущий приезжал в гости к Светлане Михайловне, она его встретила вместе с внучкой. Конечно, Моргунова изменилась - но сухонькая старушка в парике и нарядной атласной блузке старалась держаться стойко, вспоминала работу и, конечно, говорила о сыне…
Моргунова давно не откликалась на предложения о съемках в телешоу, отказывалась от поездок на фестивали. Лет шесть назад появились слухи, что диктор Моргунова выпивает из-за отсутствия работы. Максим Моргунов тогда заступился за мать в одном из телешоу: «Мама ни в чем не нуждается. Я часто ее навещаю, у нее бывает моя дочь. Когда у мамы есть силы, мы вместе гуляем. Многие спрашивают: а почему она тогда пропала с экранов? А действительно, почему человек больше не работает в 78 лет?» Сама Светлана Михайловна тогда тоже не стала молчать: «Я живу нормальной пенсионной жизнью, я все время в общении. У меня все нормально».
7 марта 2024 года Светлана Моргунова с родными отметила 84-й день рождения. Звонили и поздравляли друзья семьи. Народный артист Юрий Николаев говорит: «Мы разговаривали в ее день рождения… Голос у Светы был очень слабый…» 10 марта в обед Светлана Моргунова потеряла сознание в своей квартире в центре Москвы, упала и умерла - оторвался тромб. Невестка, внучка, племянник занимались организацией похорон. Им помогал крестник Светланы Михайловны композитор Игорь Крутой.
Хотела стать артисткой, но попала к Левитану
Счастливая Светлана Михайловна с сыном Максимом и внучкой Дашей. Фото: канал «Россия 1»
Коренная москвичка Светлана Моргунова собиралась стать артисткой и прошла конкурсный отбор в театральную студию при Театре Моссовета. Еще студенткой ее стали приглашать в спектакли. Но Света увидела объявление о наборе в дикторскую группу ЦТ и решила попробовать попасть на ТВ. Ее отобрал сам Юрий Левитан. Так она и бросила затею стать артисткой - и в 1961 году начала работать на телевидении, параллельно училась заочно на филфаке.
Диктор ЦТ Светлана Моргунова читала программу телепередач, вела самые важные концерты, «Голубой огонек», некоторые выпуски «Утренней почты». Моргунову коллеги называли большой модницей: в ателье она шила яркие наряды, умела интересно делать макияж и укладку, а еще в ее коллекции было невероятное число элегантных шляпок. Советские женщины подражали стилю Моргуновой - просили в парикмахерских сделать похожую стрижку.
Красавице Светлане Моргуновой приписывали множество романов. Болтали, что ее сын Максим от Муслима Магомаева, так как Моргунова долго работала конферансье на его концертах. Однако Светлана Михайловна опровергала слухи о романе с Магомаевым еще в 2005 году: «Взаимная симпатия существовала. Впрочем, она есть и сейчас: мы дружим и с Муслимом, и с его женой Тамарой Синявской. А что касается романов, нет, этого в работе не допускаю. Так воспитала меня мама». Сына Моргунова родила от мужа, брак был недолгим, но сын с отцом общался.
В памяти советских телезрителей Светлана Моргунова останется звездой экрана с безупречной дикцией и знанием русского языка, ее тембр голоса миллионы советских зрителей могли узнать с закрытыми глазами. Стас Садальский вспоминает: «Ей можно было позвонить среди ночи, спросить любое слово, где там ставится ударение - отвечала, не задумываясь. Грамотность у нее была врожденной, а речь ей поставили раз и навсегда учителя - сначала Завадский, в студии которого она училась, затем Левитан, к которому перешла в дикторскую группу». Клара Новикова подчеркивает особый дар диктора и ведущей Моргуновой: «Она потрясающе вела концерты: не формально объявляла какие-то номера, а к каждому артисту подходила с отношением. А в жизни она была веселая, хохотушка…»