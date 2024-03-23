Главная умница и модница советского ТВ - как сложилась судьба Светланы Моргуновой

Известный диктор и телеведущая умерла на 85-м году жизни, пережив единственного сына на 4 года. На девятый день после смерти родные и близкие побывали на ее могиле на Троекуровском кладбище Москвы. Там же похоронен и единственный сын Светланы Михайловны. У народной артистки, диктора Центрального телевидения Светланы Моргуновой была блестящая карьера и счастливая насыщенная жизнь. Страшными стали последние четыре года - без сына. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, какой запомнили Моргунову близкие ей люди.

Опустела без тебя земля…

На памятнике на могиле сына Светланы Моргуновой на Троекуровском кладбище эпитафия: «Опустела без тебя земля». Эти слова выбрала для памятника сыну убитая горем мать. 52-летний Максим Моргунов умер из-за осложнений ковидной пневмонии в мае 2020 года. В обед Светлана Михайловна поговорила с сыном по телефону, а через несколько часов он скончался в больнице. Моргунова была раздавлена горем. Она всю жизнь гордилась своим Максимом, а он всегда заботился о матери - несколько раз в день звонил, приезжал раз в три дня с гостинцами, находил время в выходные погулять с мамой, а когда началась самоизоляция, оставлял сумку с продуктами у двери.

Берег мать. А сам «сгорел» от ковида. Максим Моргунов в нулевые был военкором, потом вел на НТВ программу «Военное дело», снимал спецпроекты с ветеранами ВОВ, последние годы работал в пресс-службе музея «Коломенское». Светлана Михайловна не уставала в разговорах с подругами и в интервью хвалить своего Макса: «Я счастливая мать, потому что со мной рядом настоящий мужчина. Если женщина хочет нравиться противоположному полу, она прежде всего должна нравиться своему сыну. И эта истина подтверждается».

После смерти сына Моргунова впала в тяжелую депрессию. Внучка Даша постоянно навещала Светлану Михайловну, невестка Елена продолжала опекать и помогать, как это делал Максим. Но Моргунова была безутешна, через полгода после смерти сына у нее случился инсульт. После болезни стала медленнее говорить и ходить. И у нее появилась помощница по хозяйству и сиделка в одном лице. Пенсия у Светланы Михайловны была приличная: с учетом надбавки за звание народной артистки набегало больше 60 тысяч рублей. Плюс помощь взрослой внучки и невестки - финансово женщина ни в чем не нуждалась.

А от внимания коллег отказывалась - общалась с узким кругом подруг. К примеру, артистка Клара Новикова была на связи со Светланой Михайловной и ее семьей: «Она все время говорила, что должна быть с Максюшей. Я отвечала, что она нужна нам здесь, что надо молиться за него. Бывало, я ей звонила, а она у меня спрашивала: «Кларуся, ты знаешь, что Макса нет?» Я говорила: «Конечно, знаю, Светуся…» На фоне трагических событий у Моргуновой началась деменция...

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