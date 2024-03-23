Что стало с поющими красавчиками из девяностых и нулевых, по которым плакала женская половина страны

Сладкоголосый башкирский принц с голубыми глазами. Один из самых очаровательных мальчиков российской эстрады Андрюша Губин просто разрывал все возможные чарты, а заодно и сердца поклонниц в клочья клипами на песни «Мальчик-бродяга», «Птица», «Зима-холода», «Лиза» и так далее. Он и песни в отличие от большинства коллег сам писал! Кассеты и диски Губина выходили миллионными тиражами. Возможно, это сыграло злую шутку с артистом.

В начале нулевых он резко покинул сцену и, скорее всего, утратил связь с реальностью. Многие говорили, что у Губина, начавшего жить затворником, начались проблемы с алкоголем. Он вернулся к публике сильно постаревшим в 2017 году и дал несколько душераздирающих интервью, в которых опровергал алкоголизм и связывал проблемы с загадочным медицинским диагнозом - левосторонняя прозопалгия (постоянные лицевые боли). Кроме того, Андрей всерьез утверждал, что за ним ведется охота и его хотят убить грузовиком.

- В моем доме ремонт на всех этажах идет уже два года, - говорил он. - Стучат, сверлят, не дают писать песни - я вынужден был переехать. Пошел в спортзал заниматься - кто-то порвал мне кроссовки, потом пальто. Уехал из страны - сразу пишут, что я наркоман, что я спился, потерял облик. Не могу ни влюбиться, ничего. Я не говорю, что я воздушный ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана!

Артист ни разу не был женат и детей до сих пор не имеет («иногда встречаюсь с девушками»). В 2007 году он потерял любимого отца - и многие считают, что некий сдвиг в сознании артиста начался с того самого трагичного эпизода.

- Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле, - признавался певец. - Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо.

В 2022 году в эфире одного из федеральных каналов Андрей признавался, что родственники выживают его из роскошной четырехкомнатной квартиры в центре Москвы. А в феврале 2024 года некоторые СМИ написали, что «мальчик-бродяга» готовит триумфальное возвращение и гастрольный тур. 30 апреля ему исполнится 50.

Никита (49 лет)