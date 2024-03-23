Что стало с поющими красавчиками из девяностых и нулевых, по которым плакала женская половина страны

А еще танцпол взрывали талантливые одиночки, по многим из которых девушки буквально сходили с ума. Что стало с обаятельными кумирами поколения, ретроспектирует «Телепрограмма».
Андрей Губин (49 лет)
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Сладкоголосый башкирский принц с голубыми глазами. Один из самых очаровательных мальчиков российской эстрады Андрюша Губин просто разрывал все возможные чарты, а заодно и сердца поклонниц в клочья клипами на песни «Мальчик-бродяга», «Птица», «Зима-холода», «Лиза» и так далее. Он и песни в отличие от большинства коллег сам писал! Кассеты и диски Губина выходили миллионными тиражами. Возможно, это сыграло злую шутку с артистом.
В начале нулевых он резко покинул сцену и, скорее всего, утратил связь с реальностью. Многие говорили, что у Губина, начавшего жить затворником, начались проблемы с алкоголем. Он вернулся к публике сильно постаревшим в 2017 году и дал несколько душераздирающих интервью, в которых опровергал алкоголизм и связывал проблемы с загадочным медицинским диагнозом - левосторонняя прозопалгия (постоянные лицевые боли). Кроме того, Андрей всерьез утверждал, что за ним ведется охота и его хотят убить грузовиком.
- В моем доме ремонт на всех этажах идет уже два года, - говорил он. - Стучат, сверлят, не дают писать песни - я вынужден был переехать. Пошел в спортзал заниматься - кто-то порвал мне кроссовки, потом пальто. Уехал из страны - сразу пишут, что я наркоман, что я спился, потерял облик. Не могу ни влюбиться, ничего. Я не говорю, что я воздушный ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана!
Артист ни разу не был женат и детей до сих пор не имеет («иногда встречаюсь с девушками»). В 2007 году он потерял любимого отца - и многие считают, что некий сдвиг в сознании артиста начался с того самого трагичного эпизода.
- Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле, - признавался певец. - Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо.
В 2022 году в эфире одного из федеральных каналов Андрей признавался, что родственники выживают его из роскошной четырехкомнатной квартиры в центре Москвы. А в феврале 2024 года некоторые СМИ написали, что «мальчик-бродяга» готовит триумфальное возвращение и гастрольный тур. 30 апреля ему исполнится 50.
Никита (49 лет)
Фото: личная страница певца Никиты в социальной сети
Исполнитель бессмертного хита «Улетели навсегда» словно предсказал в этой песне собственное будущее. Алексея Фокина, будущего Никиту, подхватил в свое время Юрий Айзеншпис, продвигавший и «Кино», и Диму Билана, и Влада Сташевского (о нем ниже). Смазливого брюнета наряжали в яркие блестящие костюмы и писали ему песни, которые действительно становились популярными. Мало кто вспомнит, но именно он в 2000 году получил премию «Золотой граммофон» как певец года. Однако в 2002 году Никита расторг договор с Айзеншписом - и с тех пор карьера артиста пошла на спад.
Фото: Антон Денисов/ТАСС
- За три с половиной года я исписался до жути, - признавался Никита. - Понял, что уже не могу сочинять то, что хочу. Я попросил Юрия Шмильевича купить мне песню. Мне всегда нравился Макс Фадеев, Паша Есенин. Но он отказал: «Ты что! Это очень дорого». Я: «Вы столько денег зарабатываете на мне! Вам дорого?» Произошло некое недопонимание. Я обиделся на него, зря, конечно. Сейчас жалею об этом. Обида преобладала надо мной, и я не мог адекватно понять, что происходит. Сказал, что надо расставаться, мне нужна полная отдача продюсера.
Певец выпускал новые альбомы, подборки «Лучшее», записывал дуэты с Анастасией Стоцкой и даже гастролировал по Европе в середине нулевых. Но суперхитов после завершения работы с Айзеншписом так и не было. Теперь Алексей выглядит как упитанный бритоголовый рэпер, выступает в московских клубах и иногда приходит на музыкальные радиостанции вспомнить былое.
Последний альбом музыканта вышел в 2017 году. В 2022-м он выпустил сингл «Нажми на стоп» и дал новую жизнь своему главному хиту: «Улетели навсегда 2.0». В статусе ВК у Фокина указано риторическое: «Ждете новых релизов?»
Сергей Аморалов (45 лет)
Фото: Persona Stars
Главный «плохиш» поп-сцены 90-х - мелированный солист трио «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов, косивший то ли под Билли Джо Армстронга, то ли под Эминема, - заставлял девчонок на концертах кричать максимально громко и вдохновенно. Хиты коллектива знала вся страна, а прилипчивые тексты задорной песни «Девушки бывают разные» или романтичной «Люби меня, люби» поют хором и до сих пор. В начале десятых группа стала разваливаться: ушел первый из трио - Гарик Богомазов. В 2022 году покончил с собой самый спортивный участник коллектива Вячеслав Зинуров (Том Хаос), придумавший название группы. Незадолго до ухода он рассказывал о конфликте внутри «Отпетых мошенников» и жаловался, что Аморалов забирает большую часть гонораров.
Фото: Persona Stars
Однако Сергей борьбу продолжает - он выступает, снимается в кино (сериал «Полярный») и более 15 лет живет с блондинкой Марией Эдельвейс, бывшей моделью. Детей у пары нет, зато есть кошка и коллекция шиншилл. 45-летний Сергей выглядит весьма бодро, пытается сохранить былой узнаваемый имидж и считает, что гражданский брак его облагородил.
- С появлением Маши в моей жизни многое изменилось, - уверен певец. - Женщина может подсказать, направить, послушать меня, добавить что-то свое. Если у меня хорошее настроение - у нее хорошее настроение. Если у меня плохое настроение - у нее плохое. Сопереживает, сидит слушает, пытается подсказать.
Влад Сташевский (50 лет)
Фото: канал «Россия 1»
Элегантный выпускник Плехановки Влад Твердохлебов в начале 90-х в одном из ночных клубов познакомился с солидным мужчиной по имени Юрий Айзеншпис. Отмечая сдачу сессии, Влад играл на пианино, и прозорливый продюсер уже тогда разглядел в нем будущую поп-звезду. Так простой парень из молдавского Тирасполя с фигурой шахматиста или легкоатлета (даже разряд по бегу имеет) стал певцом, взяв псевдоним Сташевский, и спел множество хитов: «Позови меня в ночи», «Я не буду тебя больше ждать». Затем выиграл несколько музыкальных фестивалей и премий.
Фото: Persona Stars
В конце 90-х артист сделал еще один удачный, как он считал, шаг: женился на Ольге Алешиной - дочке миллионера и владельца «Лужников» Владимира Алешина. Познакомились на теплоходе, где выступал Влад, потом были красивая свадьба и медовый месяц. Однако влиятельный папа был против такой партии для дочки, и даже родившийся в 1998 году сын Даниил ситуацию не спас - в 2002 году пара распалась.
Влад пробовал писать новый музыкальный материал, играть в антрепризе, снимался в шоу «Последний герой», но должной популярности это не вернуло. Тогда Сташевский ушел в бизнес: с родственником открыл фирму, которая занималась очисткой сточных вод. В 2017 году фирма была закрыта.
Теперь артист выступает на частных мероприятиях со старыми хитами, гонорар может достигать 400 тыс. руб. До сих пор живет со второй женой, психологом Ириной Мигулей, которая родила ему сына Тимофея (16 лет) и работает директором певца.
Артист раскаивается в том, что прекратил общение со старшим сыном 15 лет назад. И во время первого телефонного разговора с отпрыском попросту не сдержал слез.
В 2021 году Сташевский снялся в шоу «Дуэты», а в 2023-м принял участие в проекте «Маска», спев в костюме Посейдона.
Мурат Насыров (1969 - 2007)
Фото: Persona Stars
Носитель экзотической харизмы Мурат Насыров привлекал не только загадочным восточным обликом, но и необычным вокалом. Почти все помнят шлягер певца из Алма-Аты «Мальчик хочет в Тамбов», хотя до этого он пел лирический ресторанный шансон. А еще озвучивал заходные песни к известным диснеевским мультикам «Черный плащ» и «Утиные истории», которые все мы смотрели в детстве. В 90-е у выпускника Гнесинки вышли и другие хиты: «Я - это ты» и «Южная ночь», которые только укрепили его позиции и значительно помогли расширить список городов для гастрольного тура. Он получил два «Золотых граммофона», выступал на концертах Аллы Пугачевой и не мог вызывать негативных эмоций.
Тем более шокирующей стала новость о внезапной гибели артиста в 2007 году: он выпрыгнул с балкона своей московской квартиры, держа в руках фотоаппарат и православную икону. Это сочли посланием. Поклонники артиста, конечно, не верят в суицид и говорят про ритуальное убийство. А вот близкие Мурата вспоминают, что у певца были проблемы с психикой из-за чрезмерной нагрузки, которые он пытался решить с помощью больших объемов лекарств.