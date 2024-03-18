«Лев Ильич такой артист!»: пользователи Сети поразились тому, как сын Авербуха и Арзамасовой похож на маму

Лиза Арзамасова не перестает работать. И 17 марта она весь день провела в хлопотах, поэтому не смогла сразу отметить день рождения. Актриса длилась кадрами из гримерного вагончика. Ее работа длилась всю ночь, а потом ее ждал спектакль.
«Я в самом нарядном из всего нарядного: в рабочем костюме, на ночной смене. Работаем до утра. В 12:00 жду встречи со зрителями в театре на Золушке. И обязательно верю в добрую фею, ну или просто - в волшебное. Ну или просто - в доброе, что в целом - одно и то же», – заявила она.
Но после насыщенного и длинного дня Лиза смогла отдохнуть. А дома ее также ждал Илья Авербух и сын Лев, которому четыре года. Они приготовили ей сюрприз. Актрисе родные преподнесли торт со свечками. На нем были написаны инициалы букв.
Арзамасова была без макияжа в простой футболке. Она прильнула к наследнику, который облачился в пижаму. Они вместе задули огонь.
«Ура, какое счастье!» – сказала именинница.
«С днем рождения!» – крикнули Авербух с сыном.
«Мамин помощник. С такой помощью любое самое заветное желание сбудется! Тем более от самого важного тортика в день рождения! От домашнего! От моих дорогих мужчин! Спасибо, Илюша! Спасибо, Левушка!» – также написала артистка в посте.
Пользователи Сети признались, что видео их растрогало до слез. Многие поразились тому, как сын фигуриста похож на свою маму.
«Левушка просто клад мамы и папы, самый дорогой и любимый», – отметила al.esia8752.
«Теперь я плачу!» – заявила mila_kovaly.
«Такое теплой и уютное видео! Между вами столько доверия и любви и счастья и радости!» – призналась kopacheva_ludmila.
«Лев Ильич такой артист!» – считает polinavataga.
«Ну мальчик просто мамина копия! Этот взмах ресниц! А как он поздравил!» – умилилась annvoskanova.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали отношения. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой.
К слову, Авербух тоже много работает. Он создает свои ледовые шоу. Но несколько раз в год супруги вместе отдыхают за границей. А за Львом порой приглядывает его бабушка Юлия Арзамасова. Она души не чает в своем внуке. И недавно ей удалось заснять беседу с малышом. Она говорила ему слова, а сын Лизы пытался изобразить его.
«А кто у нас красивый? А кто у нас добрый? А кто у нас хитрый? А кто у нас смелый? А кто у нас милый? А кто у нас сильный? Это все у нас кто? Лев Ильич Авербух», – произнесла теща фигуриста.
«Первый курс театрального училища! Весь в маму! Преподаватель — Юлия Арзамасова», – заявил Авербух.
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Поклонники пришли в настоящий восторг. Многие согласились с тем, что мальчик унаследовал мамин талант. Напомним, что после рождения сына супруги признались, что хотят завести еще одного ребенка. Фигурист признавался, что они надолго откладывать эту затею не будут. От первого брака у него есть взрослый сын Мартин. Он лишь недавно стал жить отдельно. Арзамасова находится в отличных отношениях с пасынком. Он порой обращается к ней за советами.