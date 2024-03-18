«Лев Ильич такой артист!»: пользователи Сети поразились тому, как сын Авербуха и Арзамасовой похож на маму

Лиза Арзамасова не перестает работать. И 17 марта она весь день провела в хлопотах, поэтому не смогла сразу отметить день рождения. Актриса длилась кадрами из гримерного вагончика. Ее работа длилась всю ночь, а потом ее ждал спектакль.

«Я в самом нарядном из всего нарядного: в рабочем костюме, на ночной смене. Работаем до утра. В 12:00 жду встречи со зрителями в театре на Золушке. И обязательно верю в добрую фею, ну или просто - в волшебное. Ну или просто - в доброе, что в целом - одно и то же», – заявила она.

Но после насыщенного и длинного дня Лиза смогла отдохнуть. А дома ее также ждал Илья Авербух и сын Лев, которому четыре года. Они приготовили ей сюрприз. Актрисе родные преподнесли торт со свечками. На нем были написаны инициалы букв.

Арзамасова была без макияжа в простой футболке. Она прильнула к наследнику, который облачился в пижаму. Они вместе задули огонь.