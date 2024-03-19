Как простой парнишка из Красноярска превратился в успешного рэпера Андрея Торонто

Широкой публике творчество рэпера Андрея Торонто (Andery Toronto) стало знакомо после выхода саундтрека к сериалу «Мажор», однако любители этого стиля музыки знакомы с ним давно. У музыканта свой почерк и стиль, которые часто насыщены особенной лирикой.

Детство и юность

Ранние годы Андрея Торонто скрыты от общественности и знаменитость не любит делиться своим прошлым в интервью и соцсетях.

По одним данным его настоящая фамилия Медведев, по другим – Ищенко. Согласно данным СМИ, родился музыкант на Украине 18 декабря 1990 года, а свое детство провел в Красноярске.

Еще в школе он стал писать стихи о любви, отношениях, дружбе, музыке и поиске себя.

В Сибири Андрей Торонто закончил школу и получил диплом инженера телекоммуникаций Сибирского госуниверситета науки и технологий. Также он обучался на юриста в Красноярском аграрном университете.