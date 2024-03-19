Как простой парнишка из Красноярска превратился в успешного рэпера Андрея Торонто

Широкой публике творчество рэпера Андрея Торонто (Andery Toronto) стало знакомо после выхода саундтрека к сериалу «Мажор», однако любители этого стиля музыки знакомы с ним давно. У музыканта свой почерк и стиль, которые часто насыщены особенной лирикой.
Детство и юность
Ранние годы Андрея Торонто скрыты от общественности и знаменитость не любит делиться своим прошлым в интервью и соцсетях.
По одним данным его настоящая фамилия Медведев, по другим – Ищенко. Согласно данным СМИ, родился музыкант на Украине 18 декабря 1990 года, а свое детство провел в Красноярске.
Еще в школе он стал писать стихи о любви, отношениях, дружбе, музыке и поиске себя.
В Сибири Андрей Торонто закончил школу и получил диплом инженера телекоммуникаций Сибирского госуниверситета науки и технологий. Также он обучался на юриста в Красноярском аграрном университете.
Андрей Торонто в юности с другом. Фото: соцсети А. Торонто
Музыка
Свою музыкальную карьеру Андрей Торонто начал в коллективе 2front, однако скоро понял, что способен работать самостоятельно.
Первый музыкальный альбом Андрея Торонто назывался «08:53». Рэпер полностью освободился от стиля, который был задан в прежнем коллективе и, по большому счету, записал автобиографию в музыке. Название каждой композиции начиналось с цифр.
В 2015 году рэпер порадовал публику интересным альбомом «Тишина», в создании которого приняли такие музыканты, как красноярский рэп-исполнитель Тарас и Elen Toronto. В альбоме значилось 11 песен, и он считается отправной точкой на пути к успеху Торонто.
Исполнитель вновь создает пластинку о собственной жизни и личном опыте, не создавая надуманных образов.
Успех музыкального альбома вдохновил Андрея Торонто на взятие новой вершины. В этом же году он выпустил композицию «Так хочется остаться», записав ее вместе с Тарасом.
Она была отмечена бешеным успехом на музыкальных площадках, где количество скачиваний просто зашкаливало. А его соавторы продолжили сотрудничать с Торонто и дальше.
Совместно они создали еще немало хитов, включая «Подогрев», «А ты?», «С ней живой» и прочие.
Андрей Торонто и Тарас. Стоп-кадр: youtube.com/@user-ge3nm2vs5x
В творческом дуэте с Elen Toronto появились такие модные треки, как «Адреналин», «Мама», «Ты моя Вселенная» и прочие.
Музыканта начали приглашать на радио для интервью, в родном городе он стал давать концерты, выступать в клубах.
2018 год стал для Торонто прорывным. Именно в этот период времени он рождает популярный трек «Забей» с замысловатыми панчами:
«Мы начинаем танцы, полетели карусели. И без разницы, какой сегодня день недели. Мои братцы обожают канители, где замешаны коктейли, подруги-модели».
Также Андрей Торонто выпускает новый альбом «То, что хочется», в его трек-лист вошли 7 лирических песен. А заглавная композиция смола войти в топ-100 популярных песен VK Boom. Во время создания пластинки опять рождается звездный тандем. Кроме вокала Elen Toronto, на ней звучит голос рэпера T1оne.
Летом тоже же года Андрей Торонто выпускает мини-альбом из 5 треков «Месим». Критики отметили, что рэпер проявляется себя в этой работе по-новому, со свежим музыкальным звучанием, дерзким речитативом, философски продуманными рифмами.
Ценители творчества Торонто были впечатлены переменами в его творчестве, а рэпер решил продолжить путь экспериментов. Новая композиция Андрея Торонто «Нереально круто» была представлена в трендовом жанре хаус-рэпа.
Андрей Торонто. Фото: соцсети А. Торонто
Осенью 2018-го рэпер записал трек «Лимонад» сольно, а также композицию «Пьяная» в дуэте с воронежским музыкантом Иваном Валеевым. И обе песни стали хитами, взорвав танцполы ночных клубов России. Стало понятно, что Торонто еще больше отдалился от классического хип-хопа.
В завершении успешного года Андрей Торонто порадовал публику еще одним альбомом «Неизданное», включив в нее 11 песен.
В 2021 году Андрей Торонто вошел в «Платиновый клуб» избранных, получив первую в своей жизни платиновую сертификацию за трек «Мама, прости».
В личном блоге он признался, что еще в детстве он слышал на MTV, как некоторые синглы получали платиновый статус. Но он даже подумать не мог, что сам войдет в число избранных
Летом того же года Торонтно родил очередной музыкальный диск под названием «Записано верно, мною прочитано». По признанию артиста, эта пластинка особенно важна для него, поскольку посвящена сложнейшему отрезку его жизни. В настоящий момент этот этап пройден, но еще не забыт.
«Я больше не смотрю на цены. Читаю меню в ресторанах слева направо, а не наоборот», - звучит в одной из его композиций.
Осенью того же года Андрей Торонто радует своих почитателей свежим клипом на песню «Короли». В ролике показана судьба парня, который вынужден зарабатывать нелегальным способом ради того, чтобы приобрести лекарства больной маме. В конце песни рэпер призывает народ не связываться с наркотиками, которые лишают людей свободы.
Андрей Торонто. Фото: соцсети А. Торонто
В конце 2021-го он также выпустил совместный сингл «Караван» с Димой Брюхановым, который тоже получился запоминающимся.
Весной следующего года Торонто выпускает альбом «30», включив в него 6 песен. И продолжает линию дуэтов, создав звездные синглы в паре с Татарином «Мечтали» и «По ГОСТу». Позже трек «Мечтали» станет саундтреком к фильму «Мажор».
В феврале 2023 года Торонто вновь порадовал своих почитателей новым альбомом под названием «Большой». Андрей опять пригласил для его создания уже излюбленного партнера Татарина, а также обновил список коллабораций такими исполнителями, как TRUEТЕНЬ, Никита Ост и другими.
Также в это же время он выпусти клип на песню «ИЗО». А весной 2023-го он исполнил с Димой Брюхановым композицию «Ровный».
Личная жизнь
В отличие от многих популярных рэперов Андрей Торонто не любит красоваться на публике и в соцсетях с девушками модельной внешности. Да и в принципе старается не афишировать личную жизнь.
Из-за этого у поклонников складывается ощущение, что Андрей Торонто относится к числу однолюбов. Единственной девушкой, о которой он решился рассказать пользователям Сети оказалась модель Анастасия Пахомова.
Андрей Торонто и Анастасия Пахомова. Фото: соцсети А. Торонто
Известно, что Андрей Торонто уже обручен с Анастасией Пахомовой.
Предложение руки и сердца прошло максимально романтично. Рэпер пригласил свою любимую в кино на «Елки». В какой-то момент показ фильма неожиданно прервался и актер, который исполнял главную роль в кинокартине Александр Головин предложил Насте согласиться стать женой Андрея Торонто.
После этого сам музыкант встал перед ней на одно колено, подарил ей цветы и спросил, согласна ли она стать его навечно. Модель ответила «да».
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