Почему один из самых знаменитых бойцов Федор Емельяненко решил завершить карьеру и зачем дважды женился на первой супруге

Детство и юность
Федор Емельяненко появился на свет 28 сентября 1976 года в городе Рубежном Украины. Родители его не были связаны со спортом. Отец Владимир Александрович трудился сварщиком, а мать Ольга Федоровна преподавала в училище. Семья, в которой рос Федор была многодетной, будущий боец стал вторым ребенком.
Федор Емельяненко был вторым ребенком в семье. Фото: фан-сообщество Федора Емельяненко во «ВКонтакте»
В 1978 году семья обосновалась на постоянном месте жительства в российском городе Старом Осколе. В начале семейству приходилось ютиться в маленькой комнате в коммуналке, которая была выделена под сушку белья.
В 10 лет Федя начал посещал секцию дзюдо и самбо. Они посвящал тренировкам все свое время, иногда даже ночью. Часто Емельяненко брал с собой младшего брата Саша, потому что того не с кем было оставить.
Позже он тоже стал спортсменом - профессиональным атлетом. В молодости братья были не разлей вода, но потом между ними произошел серьезный конфликт, они перестали общаться.
После школы Федор пошел учиться в ПТУ на электрика, но уже задумывался о спортивной карьере.
В 1995 году Емельяненко ушел на два года в армию. Там он не переставал тренироваться и смог увеличить мышечную массу на 20 кг.
В 2003 году Федор поступил на факультете физической культуры и спорта Белгородского государственного университета. После получения диплома остался в аспирантуре.
Федор Емельяненко пришел в большой спорт после армии, в 1997 году. Фото: Global Look Press
Начало карьеры
После армии Федор Емельяненко начал побеждать. Он победил на международном турнире в Курске и стал мастером спорта по дзюдо и самбо. Год спустя, спортсмен получил бронзу на двух первенствах России - по дзюдо и самбо, а также взял серебро на чемпионате Вооруженных сил по боевому самбо. Благодаря победе на международном турнире класса «А» в Москве он был признан мастером спорта международного класса по самообороне без оружия.
Затем Емельяненко стал членом российской сборной по самбо и получил золото на чемпионате Европы в Стамбуле.
Федор Емельяненко в начале карьеры одерживал одну победу за другой. Фото: фан-сообщество Федора Емельяненко во «ВКонтакте»
MMA
В конце 90-х Емельяненко стал сотрудничать с японской ассоциацией «Рингс» ММА. В этом амплуа Федор выступил в 11 боях, лишь однажды потерпев поражение. В финальной схватке соперник вывел бойца из борьбы, поскольку нанес Федору запрещенный удар локтем.
В 2000 году Емельяненко присоединился к Russian Top Team, где пробыл 3 года. Затем заключил контракт с Red Devil Fighting Team.
Наиболее удачным в биографии спортсмена стал 2004 год. 2005-й ознаменовался боем самого опасного противника того периода. Эта встреча даже стала боем года.
Но позже поражения стали происходить все чаще. Неудачи заставили Федора задуматься о завершении карьеры. Но новые победы не заставили себя долго ждать.
В конце 2011 года Федор даже удостоился поздравления президента России Владимира Путина, после чего объявил, что уходит с ринга.
В 2015 года Емельяненко принял решение возобновить карьеру. 2016 год ознаменовался его боем с бразильцем Фабио Мальдонадо. Видео этого боя стало популярным в Сети. Федор победил, но успех достался ему непросто.
В карьере Емельяненко стал самым удачным 2004 год. Фото: фан-сообщество Федора Емельяненко во «ВКонтакте»
В 2017 году спортсмен подписал контракт с Bellator. Финальный поединок за титул чемпиона мира по версии «Беллатор» в 2019 году должен был стать достойным завершением карьеры бойца. Федора смог удивить фанатов бокса: россиянин не успел нанести Райану ни одного удара и проиграл нокаутом на 35-й секунде. Глава Bellator заявил, что Емельяненко уже добился вершины в карьере.
29 декабря 2019 года состоялся поединок, который стал первым в прощальном туре Емельяненко. Федор сразился с Куинтоном Джексоном. Емельяненко победил в первом раунде после нокаута.
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Федор Емельяненко многократный чемпион. Фото: фан-сообщество Федора Емельяненко во «ВКонтакте»
Стиль
Стиль работы Емельяненко отличался от других. Он проводил удары по круговым траекториям, поэтому опасен особенно на близкой дистанции. Кроме того, чемпион владеет техникой нокаутирования как правой, так и левой рукой. Иногда Емельяненко мог ударить ногами, но только в крайних случаях.
Fedor Team
Емельяненко организовал собственную команду бойцов. Он отобрал лучших парней из родного города Старый Оскол. Команда Последнего Императора носила название Fedor Team.
Звезда спорта лично занялся продвижением карьеры каждого из участников. Спортсмены выкладывались по полной.
Емельяненко продолжает тренировать бойцов. Фото: фан-сообщество Федора Емельяненко во «ВКонтакте»
Вне спорта
Емельяненко также попробовал себя в качестве актера. Он снялся в роли спецназовца в фильме «Ключ Саламандры». Онем и его системе вышла книга, а немного позже сам Федор стал соавтором издания «Самбо — наука побеждать».
В 2007 году Емельяненко погрузился в политику. Он стал членом партии «Единая Россия», а через 3 года его избрали в депутаты Белгородской областной думы.
В 2012 году Федор вошел в состав Совета по развитию физкультуры и спорта и выступил в качестве советника министра спорта России. В это же время Союз смешанных боевых единоборств России избрал Последнего Императора первым президентом.
В 2011 году боец стал представлять бренд спортивной одежды Forward и отдельной линейки собственного имени.
В 2021 году Емельяненко решил сменить поле деятельности и поступил учиться по направлению «Садоводство» на факультете агрономии, агрохимии и экологии.
Федор Емельяненко занимался политикой. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Первой женой Федора стала девушка по имени Оксана. Он участвовал в спортивных сборах, а она была пионервожатой в лагере. Избранница бойца дождалась возлюбленного из армии, а в 1999 году сыграли свадьбу. Оксана подарила супругу дочь Машу, а через 7 лет брак распался.
В конце 2007 года пресса сообщила, что у Федора Емельяненко и его подруги Марины родилась девочка Василисой. Через 2 года они официально зарегистрировали отношения, а еще через год на свет родилась вторая дочь Елизавета.
В 2013 году спортсмен вернулся к первой супруге. Они обвенчались, и жена подарила ему еще двоих дочерей.
Федор Емельяненко после развода обвенчался с женой Оксаной. Фото: фан-сообщество Федора Емельяненко во «ВКонтакте»
Федор Емельяненко сейчас
В феврале 2023-го Федор участвовал в последнем бое с американцем Райаном Бейдером. Реванш не удался и закончился снова нокаутом.
Емельяненко объявил о завершении карьеры и сказал, что продолжит тренерскую деятельность.
Из 47 поединков, в которых участвовал Федор, в 40-ка он одержал победу.
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