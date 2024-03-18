Почему один из самых знаменитых бойцов Федор Емельяненко решил завершить карьеру и зачем дважды женился на первой супруге

В 1978 году семья обосновалась на постоянном месте жительства в российском городе Старом Осколе. В начале семейству приходилось ютиться в маленькой комнате в коммуналке, которая была выделена под сушку белья.

В 10 лет Федя начал посещал секцию дзюдо и самбо. Они посвящал тренировкам все свое время, иногда даже ночью. Часто Емельяненко брал с собой младшего брата Саша, потому что того не с кем было оставить.

Позже он тоже стал спортсменом - профессиональным атлетом. В молодости братья были не разлей вода, но потом между ними произошел серьезный конфликт, они перестали общаться.

После школы Федор пошел учиться в ПТУ на электрика, но уже задумывался о спортивной карьере.

В 1995 году Емельяненко ушел на два года в армию. Там он не переставал тренироваться и смог увеличить мышечную массу на 20 кг.

В 2003 году Федор поступил на факультете физической культуры и спорта Белгородского государственного университета. После получения диплома остался в аспирантуре.