Почему Марк Захаров всю жизнь носил не свою фамилию и чем его покорила единственная жена

Театр

Со второго курса ГИТИСа Марк Захаров стал участвовать в театральных постановках. А по завершении обучения отправился по распределению в Пермский областной драматический театр.

В Перми Захаров проработал три года, где не только выступал на сцене, но и писал, рисовал карикатуры в местные газеты и журналы, организовывал капустники, подрабатывал на радио.

И именно на сцене Пермского театра он выступил впервые в качестве режиссера, вместе с Виктором Чекмаревым он поставил спектакль.

В 1959 году Марк Захаров вернулся в Москву и стал служить в театре имени Н. В. Гоголя.

В 1964 году он понял, что хочет заниматься режиссурой, отойдя от актерской работы окончательно. И поставил в студенческом театре МГУ спектакль «Дракон». Далее на этой же сцене зрители увидели и другие его спектакли: «Хочу быть честным» по Владимиру Войновичу, «Карьера Артуро Уи» по Бертольту Брехту и прочие.

С 1965 года он работал режиссером Московского театра сатиры. Его постановка «Доходное место» по Александру Островскому имела огромный успех у зрителя, ее показали 40 раз, однако после показ запретили. Та же история случилась с комедией «Банкет».

В 1973 году Марк Захаров стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола.

Уже через год репертуар театра пополнился легендарным спектаклем по пьесе Григория Горина «Тиль» с участием Инны Чуриковой, Николая Караченцова, Елены Шаниной. Но настоящей удачей «Ленкома» стала постановка «Юнона и Авось» в 1981 году, которая до сих пор собирает аншлаги.

Заключительную песню «Аллилуйя любви» зрители по-прежнему смотрят со слезами на глазах.

Этот спектакль великолепно приняли также во Франции, США, Германии и Голландии.

Захаров не единожды говорил, что не любит показ спектаклей по ТВ, из-за того, что теряется энергетика театра и работа со зрителем. Но «Юнону и Авось» позволил дважды сделать в виде телеверсии: в 1983 году и в 2002-м.

Марк Захаров до последних мгновений жизни оставался художественным руководителем театра.