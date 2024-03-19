Почему Марк Захаров всю жизнь носил не свою фамилию и чем его покорила единственная жена

Фильмы и театральные постановки Марка Захарова до сих пор смотрятся отечественным зрителем с упоением. А все потому, что в них режиссер поднимал вечные ценности, которые не теряют своей актуальности никогда.
Трудно поверить, но связать свою жизнь с актерским искусством Марк Захаров решил не сразу. Мало того, его не приняли во МХАТ, однако поддержка матери сыграла свою роль.
Детство и юность
Марк Захаров – русский, коренной москвич, появился на свет в 1933 году в семье учителя физкультуры Анатолия Ширинкина и преподавателя актерского мастерства Галины Бардиной.
Марк Захаров в детстве. Фото: Global Look Press
Папа Марка Захарова во время Гражданской войны состоял в Красной армии. А мама мечтала стать актрисой и проходила обучение у Юрия Завадского. Однако ее планам не суждено было осуществиться.
В 1934 году Анатолия Ширинкина арестовали за контрреволюционную деятельность, приговорив к трем годам ссылки. Мама Марка Захарова бросила обучение и отправилась за мужем вместе с сыном.
В 1943 году семья Захарова в полном составе вернулась в столицу. С огромным трудом им удалось добиться 2 комнат в коммуналке. Мать пошла работать в Дом пионеров вести драмкружок. Отец смог устроиться на службу в охранную часть Московского гарнизона. Однако в 1949 году его опять выслали из Москвы в Киржач, как ранее осужденного за контрреволюционную деятельность.
Марк Захаров в детстве. Фото: Global Look Press
Марк остался с матерью в Москве. Этот период он вспоминал, как голодное и бесперспективное время. Чтобы хоть как-то спастись от пятна, которое наложил на него отец, он берет фамилию деда по материнской линии – Захаров.
В детстве Марк Захаров вместе с будущим кинорежиссером Андреем Тарковским посещал драмкружок своей мамы, но не стремился особо стать артистом. Да и справедливости ради, стоит отметить, что сама родительница была против такого выбора сына.
Поэтому не удивительно, что Захаров вначале попытал счастья в вузах далеких от творчества. Он сдавал экзамены в архитектурный институт, но не прошел по конкурсу. Пытался устроиться в военно-инженерную академию, но туда его не взяли из-за прошлого отца.
И в этот момент его мама неожиданно заявляет, что у нее был вещий сон, в котором ей предсказали призвание сына – ему нужно идти в театральный. И Марк пошел.
Правда в Школу-студию МХАТ его не взяли, комиссии не понравилось, как он читает «Вересковый мед» Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака. Тогда мама Марка Захарова посоветовала пойти в ГИТИС уже с другим произведением и помогла сыну правильно прочитать «Песню о купце Калашникове». Сюда режиссер экзамен сдал.
Молодой Марк Захаров с женой. Фото: Global Look Press
Театр
Со второго курса ГИТИСа Марк Захаров стал участвовать в театральных постановках. А по завершении обучения отправился по распределению в Пермский областной драматический театр.
В Перми Захаров проработал три года, где не только выступал на сцене, но и писал, рисовал карикатуры в местные газеты и журналы, организовывал капустники, подрабатывал на радио.
И именно на сцене Пермского театра он выступил впервые в качестве режиссера, вместе с Виктором Чекмаревым он поставил спектакль.
В 1959 году Марк Захаров вернулся в Москву и стал служить в театре имени Н. В. Гоголя.
В 1964 году он понял, что хочет заниматься режиссурой, отойдя от актерской работы окончательно. И поставил в студенческом театре МГУ спектакль «Дракон». Далее на этой же сцене зрители увидели и другие его спектакли: «Хочу быть честным» по Владимиру Войновичу, «Карьера Артуро Уи» по Бертольту Брехту и прочие.
С 1965 года он работал режиссером Московского театра сатиры. Его постановка «Доходное место» по Александру Островскому имела огромный успех у зрителя, ее показали 40 раз, однако после показ запретили. Та же история случилась с комедией «Банкет».
В 1973 году Марк Захаров стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола.
Уже через год репертуар театра пополнился легендарным спектаклем по пьесе Григория Горина «Тиль» с участием Инны Чуриковой, Николая Караченцова, Елены Шаниной. Но настоящей удачей «Ленкома» стала постановка «Юнона и Авось» в 1981 году, которая до сих пор собирает аншлаги.
Заключительную песню «Аллилуйя любви» зрители по-прежнему смотрят со слезами на глазах.
Этот спектакль великолепно приняли также во Франции, США, Германии и Голландии.
Захаров не единожды говорил, что не любит показ спектаклей по ТВ, из-за того, что теряется энергетика театра и работа со зрителем. Но «Юнону и Авось» позволил дважды сделать в виде телеверсии: в 1983 году и в 2002-м.
Марк Захаров до последних мгновений жизни оставался художественным руководителем театра.
Молодой Марк Захаров с дочкой. Фото: соцсети А. Захаровой
Кино
Впервые в кино Марк Захаров попробовал свои силы в 1972 году. В его фильме «Стоянка поезда 2 минуты» снялись такие талантливые артисты, как Олег Видов и Борис Сичкин. Песни для картины написали Геннадий Гладков и Юрий Энтин, а исполнила их Алла Пугачева. Казалось бы, картина обречена на успех. Однако лента четверть века пролежала на полке из-за того, что Видов и Сичкин эмигрировали из СССР.
Смелым решением со стороны Мара Захарова стали съемки его «12 стульев» (1972 год) с участием Владимира Миронова и Анатолия Папанова. Ведь в то время еще по-прежнему был популярен фильм по Ильфу и Петрову Леонида Гайдая, где главную роль исполнил Арчил Гомиашвили.
Любопытно, что Миронов и Папанов тоже были на прослушивании для версии Гайдая, но режиссер их кандидатуры отверг. А вот Захаров счел этот дуэт великолепным.
Культовым остается до сих пор и фильм «Обыкновенное чудо» 1978 года выхода. Он давно разлетелся на цитаты. В трогательной притче о любви снялись такие популярные актеры, как Александр Абдулов, Евгения Симонова, Олег Янковский и Евгений Леонов.
Через два года советские зрители увидели философскую трагикомедию «Тот самый Мюнхгаузен» по сценарию Григория Горина. Великолепная музыка Алексея Рыбникова прекрасно проиллюстрировала сюжет. А роли вновь достались звездам советского кино: Олегу Янковскому, Елене Кореневой, Инне Чуриковой, Игорю Кваше.
В 1984 году Захаров создает очередной шедевр – фильм «Формула любви» о графе Калиостро, которого смогли разоблачить в России. Главную роль в картине исполнил Нодар Мгалоблишвили, также в ней блеснула такая плеяда звезд, как Елена Валюшкина, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер и другие. Лента также полна прекрасных афоризмов, которые цитируются до сих пор.
Любопытно, что слова к забавной песенке на итальянском языке «Уно моменто» впервые в своей жизни композитор Геннадий Гладков придумал сам. Хотя до этого слова всегда сочинял Юлий Ким. Гладков просто собрал строчки из разных итальянских песен в одну.
Последним фильмом Захарова, который увидели соотечественники на своих экранах стала антиутопия «Убить дракона» (1988 год). Драма создана по пьесе Евгения Шварца, именно с нее мэтр начинал свою карьеру на театральных подмостках.
Марк Захаров с дочкой. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Для знаменитой личности Марк Захаров прожил довольно скромную личную жизнь. 58 лет рядом с ним была его верная спутница и муза, жена Нина Тихоновна Лапшинова.
В молодые годы она работала актрисой, обучалась во ВГИКе с Захаровым на параллельных курсах. А сблизились они во время совместной работы над студенческой стенгазетой. Будущая актриса тогда назвала Марка Анатольевича «Захаровым-Презахаровым» и очаровала его этим непосредственным высказыванием.
Поженились будущие артисты достаточно рано, вместе уехали в Пермь по распределению. Именно жена Марка Захарова вдохновила его на то, чтобы он занялся режиссурой.
У Марка Захарова и Нины Лапшиной есть дочь Александра Захарова, ныне известная актриса. В свое время жена режиссера оставила свою профессию ради нее и сосредоточилась на доме и семье.
Марк Захаров с женой. Фото: соцсети А. Захаровой
Александра Захарова является одной из ведущих актрис «Ленкома». Многие также могли оценить ее актерский талант в фильмах «Формула любви», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона», «Криминальный талант» и других.
Известно, что в театре отца ее прозвали принцессой «Ленкома».
В 2014 году Марк Захаров стал вдовцом, после чего так и не женился. Нине Тихоновне было 83 года, умерла она от онкологии как раз в тот момент, когда Марк Анатольевич лечил в германской больнице ногу и не мог быть в это время рядом.
2019 год стал последним в жизни Марка Захарова, он не дожил месяца до своего 86-летия. Причина кончины – пневмония и ее последствия.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.