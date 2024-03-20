Юрист об иске Киркорова к Успенской: «Ни про какие 12 миллионов речи идти не может»

В чем конфликт

Любовь Успенская в данный момент находится в конфликте с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Началось все с того, что в одном из интервью исполнительница оскорбительно высказалась о Примадонне, назвав его женоненавистником, после чего Филипп Бедросович решил подать иск. Он потребовал от суда взыскать с Успенской моральную компенсацию в размере 10 млн рублей, а также понесенные расходы, которые он оценил в 2 млн рублей.

На первое заседание певица не явилась, ее представляла адвокат Елена Сенина, которая подчеркнула, что отсутствие ее клиентки объясняется необходимостью защиты от необоснованных требований со стороны Киркорова, которые, по ее словам, являются чрезмерными и неправомерными.