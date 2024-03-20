Юрист об иске Киркорова к Успенской: «Ни про какие 12 миллионов речи идти не может»

В чем конфликт
Любовь Успенская в данный момент находится в конфликте с российским певцом Филиппом Киркоровым.
Началось все с того, что в одном из интервью исполнительница оскорбительно высказалась о Примадонне, назвав его женоненавистником, после чего Филипп Бедросович решил подать иск. Он потребовал от суда взыскать с Успенской моральную компенсацию в размере 10 млн рублей, а также понесенные расходы, которые он оценил в 2 млн рублей.
На первое заседание певица не явилась, ее представляла адвокат Елена Сенина, которая подчеркнула, что отсутствие ее клиентки объясняется необходимостью защиты от необоснованных требований со стороны Киркорова, которые, по ее словам, являются чрезмерными и неправомерными.
Любовь Успенская не пришла на первое заседание суда. Фото: Global Look Press
Адвокат Филиппа Киркорова, Александр Добровинский, утверждает, что Успенская должна понести ответственность за свои высказывания. Кроме того, юрист заявил, что суд уже принял лингвистическое заключение, подтверждающее основы исковых требований Киркорова.
В то время как напряженность между сторонами нарастает, а публика ждет развязки, Teleprogramma.pro решила выяснить у незаинтересованного юриста, каким может стать дальнейшее развитие событий.
Филипп Киркоров потребовал с Любови Успенской 12 млн рублей. Фото: Global Look Press
Мнение юриста
Адвокат Александр Бенхин считает, что иск скорее будет удовлетворен.
«В этом случае довольно легко выиграть такой иск, вероятность близка к 100 процентам, что они его выиграют».
Юрист считает, что скорее всего Успенской будет назначен штраф в несколько тысяч рублей, но зато морально Киркоров это сможет преподнести как победу над исполнительницей.
«Якобы она приписала ему несуществующее качество, потому что он не является женоненавистником. Можно привести его высказывание, как он маму любит, что он все-таки был женат на Алле Пугачевой, у него дочь».
Бенхин считает, что выигрыш обеспечен.
«Ни про каких 12 миллионов тут речи идти не может. Возможен штраф от 500 до 10 тысяч рублей. Но номинально иск будет выигран».
Недавно Любовь Успенская получила российское гражданство и стала обладательницей отечественного паспорта. Но в это деле данный факт значения не имеет.
«Это может быть и физлицо, и юрлицо, и иностранный гражданин, и гражданин России».
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Любовь Успенская получила российское гражданство. Фото: Global Look Press
При этом Бенхин подчеркнул, что затребованная в иске сумма в 12 миллионов рублей имеет место быть. Человек вправе субъективно оценивать свой моральный урон в любую сумму. Но в судебной практике таких огромных цифр нет.
Напомним, Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению иска Филиппа Киркорова к Любови Успенской. Певец пожал жалобу на коллегу с целью защитить свою честь и достоинство. Поп-король не стал отвечать оскорблениями на оскорбления и попытался отстаивать свои интересы в рамках правового поля.
Известно, что первое заседание суда уже прошло, но ответчица не явилась на него. Адвокат Киркорова Добровинский понимает, что такую сумму они не получат, но не сомневается, что требования Киркорова суд удовлетворит.