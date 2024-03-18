Как девочка из шоу «Голос» Ева Тимуш выросла настоящей красавицей и покорила шоу-бизнес

Детство и юность

Ева Тимуш начала свой жизненный путь 12 октября 2002 года в Кишеневе. Семья девочки не была творческой. Маме о талантах юной дочери сообщила воспитатель детского сада, но тогда родители не восприняли это всерьез. Но когда в школе учитель начальных классов посоветовала отвести дочь к опытным педагогам по музыке, реакция последовала незамедлительно.

В 6 лет Еву отдали учиться в музыкальную школу по классу фортепиано. Там же она стала серьезно заниматься вокалом. Параллельно девочка стала учиться английскому языку, поскольку любила петь песни на иностранном. Уже тогда у Тимуш была полная занятость и на игры с подружками времени почти не оставалось.

Девочка была чрезвычайно талантлива и обаятельна. Родственники решили, что одаренная малышка должна непременно сниматься в рекламе. Вскоре Ева появилась в своих первых роликах. Тогда она заработала свои первые деньги - 200 евро.

В 8 лет маленькая красавица победила в конкурсе «Мини-мисс Молдова». Девочке в случае первого места обещали подарить собаку. Это стало сильным стимулом для нее.