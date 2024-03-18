Как девочка из шоу «Голос» Ева Тимуш выросла настоящей красавицей и покорила шоу-бизнес

Детство и юность
Ева Тимуш начала свой жизненный путь 12 октября 2002 года в Кишеневе. Семья девочки не была творческой. Маме о талантах юной дочери сообщила воспитатель детского сада, но тогда родители не восприняли это всерьез. Но когда в школе учитель начальных классов посоветовала отвести дочь к опытным педагогам по музыке, реакция последовала незамедлительно.
В 6 лет Еву отдали учиться в музыкальную школу по классу фортепиано. Там же она стала серьезно заниматься вокалом. Параллельно девочка стала учиться английскому языку, поскольку любила петь песни на иностранном. Уже тогда у Тимуш была полная занятость и на игры с подружками времени почти не оставалось.
Девочка была чрезвычайно талантлива и обаятельна. Родственники решили, что одаренная малышка должна непременно сниматься в рекламе. Вскоре Ева появилась в своих первых роликах. Тогда она заработала свои первые деньги - 200 евро.
В 8 лет маленькая красавица победила в конкурсе «Мини-мисс Молдова». Девочке в случае первого места обещали подарить собаку. Это стало сильным стимулом для нее.
Ева Тимуш с детства очаровывала взрослых своим пением и обаянием. Фото: сообщество Евы Тимуш во «ВКонтакте»
Кроме того, юная вокалистка одержала победу минимум в 20 музыкальных конкурсах по Молдове, России, Украине и Болгарии.
Летом 2015 года Ева Тимуш стала участницей международного конкурса молодых исполнителей «Детская Новая волна», который проводился в «Артеке».
12-летняя Ева спела трек Елки «Нарисуй мне небо». Во втором выступлении исполнила композицию Кэти Перри Roar. Ева Тимуш, несмотря на сильный состав участников, вошла в пятерку сильнейших и получила специальный приз - ротацию песни на «Детском радио».
Ева Тимуш покорила всех членов жюри проекта «Голос. Дети». Фото: сообщество Евы Тимуш во «ВКонтакте»
«Голос. Дети»
С раннего возраста девочка мечтала выступить в шоу «Голос. Дети». На «слепых прослушиваниях» во втором выпуске третьего сезона детского проекта Ева очаровала Леонида Агутина, Диму Билана и Пелагею. Она исполнила песню Je t’aime из репертуара Лары Фабиан. Среди всех повернувшихся наставников Ева выбрала Агутина. Все члены жюри отметили, что Тимуш стала настоящим украшением проекта. В последующих раундах вокалистка не разочаровала наставника и прошла дальше.
В финале Ева готовила композицию Селин Дион но ее пришлось заменить на песню Ани Лорак «Солнце». Она переволновалась из-за неожиданных перемен и сделала ряд ошибок. Вследствие чего суперфинал оказался ей недоступен.
Продюсер Артур Сухих, который не одобряет подобные шоу, посоветовал талантливой исполнительнице отправиться в США, чтобы получить качественное музыкальное образование и продолжить карьеру.
Ева Тимуш училась в США, но решила попробовать свои силы в России. Фото: сообщество Евы Тимуш во «ВКонтакте»
После проекта
В 2017 года Ева Тимуш стала участницей музыкального конкурса в Румынии. Несмотря на то что певица вышла на сцену во время простуды, она смогла очаровать жюри. Судьи даже сравнили пение вокалистки со звучанием ангельского хора.
Затем Тимуш все же послушала давнего совета и уехала в Америку, куда ее пригласил продюсер группы Spice Girls. По словам Евы, ей не понравились реалии дургой страны, поэтому она решила попробовать развиваться в России.
В 2021 году артистка представила поклонникам треки «00:00» и Boys don't cry.
Певица Ева Тимуш продолжает радовать поклонников новыми треками. Фото: сообщество Евы Тимуш во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Несмотря на армию фанатов, девушка не страдает звездной болезнью. Певица общается с поклонниками в соцсетях. Ее рост составляет 160 см при стройной фигуре. При этом Ева обожает сладкое и в выходные позволяет себе расслабиться в питании. Лишний вес не задерживается благодаря постоянным занятиям танцами.
Иногда Ева Тимуш позволяет себе фастфуд. Фото: сообщество Евы Тимуш во «ВКонтакте»
Ева Тимуш сейчас
В 2022 году девушка дебютировала в кино. Она сыграла в семейном фильме «Волшебники» Рената Давлетьярова.
Ева Тимуш попробовала себя в роли актрисы. Фото: кадр из фильма «Волшебники»
Тимуш продолжает творчески расти и развиваться. Она подарила своим фанатам песню Tattoo. Немного позже в коллаборации с румынским композитором и диджеем SICKOTOY исполнительница выпустила трек Too Deep. Осенью 2022 года состоялась премьера сольного трека Евы Falling.