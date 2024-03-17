«Сначала Бузова к нему липла, теперь ты»: почему в Сети не верят в дружбу Марго Овсянниковой из «Дома-2» и Филиппа Киркорова

Марго Овсянникова. Фото: Global Look Press

Экс-участницу «Дома-2» Марго Овсянникову назвали рыбой-прилипалой из-за того, что она часто выходит в свет в обществе Филиппа Киркорова.

Дружба с королем

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова мечтает стать известной певицей. Судя по всему, путь к славе Марго прокладывает себе с помощью поп-короля Филиппа Киркорова. Марго явно решила обнулиться. Из ее микроблога исчезли все фотографии, хоть как-то связанные с ее прошлой жизнью. Там нет снимков и постов, которые были сделаны во время участия в «Доме-2», во время беременности Марго Овсянниковой, нет фотографий с сыном Киром. Малыш появился на свет в марте 2021 года.

Марго Овсянникова с сыном Киром. Фото: соцсети Марго Овсянниковой

Микроблог Марго Овсянниковой сейчас – это рассказ о жизни певицы Марго. Съемки, светские мероприятия, выступления, записи песен. 

На многих кадрах рядом с Марго Овсянниковой Филипп Киркоров. В его особняке Марго встречала Новый, 2024 год. Часто вместе с Киркоровым Овсянникова выходит в свет. На таких презентациях поп-король неизменно восторгается Марго и рекомендует публике получше запомнить ее имя.

Марго Овсянникова встречала Новый год в доме Филиппа Киркорова. Фото: соцсети Марго Овсянниковой

Под руку с Филиппом Киркоровым Марго Овсянникова появилась в минувшую субботу, 16 марта, на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория», которая прошла в Москве.

В микроблоге Овсянникова сравнила церемонию с «Грэмми».

«Грэмми» отдыхает, и мы с Филиппом, конечно, произвели фурор на красной дорожке», - подписала кадры с церемонии Марго Овсянникова.

«Да отстань ты уже от бедного Фили»

У пользователей Сети дружба Филиппа Киркорова и Марго Овсянниковой вызывает легкое недоумение. Преданные фанаты делают комплименты Марго, а те, кто хочет хоть какой-то объективности, пытаются найти ответ на вопрос, почему эти двое вместе.

Филипп Киркоров и Марго Овсянникова на премии «Виктория». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

«Сначала Бузова к нему липла, теперь ты», - удивилась omartynova93.

«Маргоша молодец, всех переплюнула. Красотка», - восхитилась elkina.inna.

«Лучше б Филя ушел не в ту дверь и не вернулся», - считает anechka_didyk.

«Еще крепче держи его, пусть все завидуют», - порекомендовала svetlanik55.

«Какие вы красивые, счастья и долгих лет вам жизни. А вот у меня в 33года никого нет», - пожаловалась quintillion_m4ks.

«Да, перья по всей красной дорожке», - отметила veta991natalia.

«ДНК потом будет программа», - вангует galina_saltrukovich.

«Марго, глаз не оторвать от вашей красоты с Филиппом. Вы очаровашка, красотка, любящая мамочка чудесного сыночка, обладательница завораживающего голоса, обожаю вас. А ваша песня на китайском «Зайка моя», вау. Пою третий день», - призналась Ludmila.

«Прилипла, как пиявка», - не удержалась allaschm.a.

«Филипп вошел, в какую надо дверь и помолодел, такой красавчик. Маргоша красотка», - восхитилась bananixv.

«Марго, ты, конечно, прекрасна. Интересно, сколько Филиппу заплатила, чтобы с ним везде под руку?» - поинтересовалась ergejciksvetlana.

«У кита новая рыба-прилипала», - высмеяла m.juli.11.

«Она квартиру продала, чтобы ходить у Киркорова в придворных дамах!» - поделилась информацией vita.kri.

«Да отстань ты уже от бедного Фили, у него без тебя куча проблем», - призвала tsaritsa_tamara.

«Без мыла влезла, смешно», - написала atalivinokurova5.

«Зачем липнуть к Киркорову? На плечо, это уже не показатель, а наоборот», - высказалась marianaavdeenk.

«Как «шестерка», ей богу! То Бузова, то Марго», - удивилась zukhurik.

«Марго, он уже не знает, как отвязаться от вас, посмотрите на его взгляд», - призвала resha.in_life.

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