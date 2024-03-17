«Сначала Бузова к нему липла, теперь ты»: почему в Сети не верят в дружбу Марго Овсянниковой из «Дома-2» и Филиппа Киркорова

«Сначала Бузова к нему липла, теперь ты», - удивилась omartynova93.

«Маргоша молодец, всех переплюнула. Красотка», - восхитилась elkina.inna.

«Лучше б Филя ушел не в ту дверь и не вернулся», - считает anechka_didyk.

«Еще крепче держи его, пусть все завидуют», - порекомендовала svetlanik55.

«Какие вы красивые, счастья и долгих лет вам жизни. А вот у меня в 33года никого нет», - пожаловалась quintillion_m4ks.

«Да, перья по всей красной дорожке», - отметила veta991natalia.

«ДНК потом будет программа», - вангует galina_saltrukovich.

«Марго, глаз не оторвать от вашей красоты с Филиппом. Вы очаровашка, красотка, любящая мамочка чудесного сыночка, обладательница завораживающего голоса, обожаю вас. А ваша песня на китайском «Зайка моя», вау. Пою третий день», - призналась Ludmila.

«Прилипла, как пиявка», - не удержалась allaschm.a.

«Филипп вошел, в какую надо дверь и помолодел, такой красавчик. Маргоша красотка», - восхитилась bananixv.

«Марго, ты, конечно, прекрасна. Интересно, сколько Филиппу заплатила, чтобы с ним везде под руку?» - поинтересовалась ergejciksvetlana.

«У кита новая рыба-прилипала», - высмеяла m.juli.11.

«Она квартиру продала, чтобы ходить у Киркорова в придворных дамах!» - поделилась информацией vita.kri.

«Да отстань ты уже от бедного Фили, у него без тебя куча проблем», - призвала tsaritsa_tamara.

«Без мыла влезла, смешно», - написала atalivinokurova5.

«Зачем липнуть к Киркорову? На плечо, это уже не показатель, а наоборот», - высказалась marianaavdeenk.

«Как «шестерка», ей богу! То Бузова, то Марго», - удивилась zukhurik.

«Марго, он уже не знает, как отвязаться от вас, посмотрите на его взгляд», - призвала resha.in_life.