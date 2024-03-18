Двойник Кузьмы Сапрыкина и собачий волонтер: чем еще известен актер кино Филипп Ершов

Филипп Ершов активно покоряет современные киноподмостки. Он успел засветиться в ряде культовых для россиян фильмов вроде сериалов «Ольга», «Тайна заброшенной деревни», в фильме «Нюрнберг. И везде артист выделяется яркой харизмой и великолепной игрой.

Детство и юность

Филипп Ершов родился 4 сентября 1993 года в семье кинорежиссера Романа Ершова в Санкт Петербурге. Его мама далека от кинематографа и шоу-бизнеса в целом она работает в детской поликлинике, делает грудничкам массаж.

У Филиппа есть два брата: Александр и Василий. Первый решил, как и отец, заниматься режиссурой, также он пишет сценарии для кино и работает актером. Второй подался в бизнес, специализируется на грузоперевозках.

Кроме того, у Филиппа Ершова имеется сестра Наталья, которая, как и мать, трудится в медицине.

Актер еще в детстве ни минуты не сомневался, что станет актером. И по завершении обучения в школе пошел в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства в мастерскую Арвида Михайловича Зеланда. Диплом о профобразовании ему выдали в 2015 году.