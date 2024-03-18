Двойник Кузьмы Сапрыкина и собачий волонтер: чем еще известен актер кино Филипп Ершов

Филипп Ершов активно покоряет современные киноподмостки. Он успел засветиться в ряде культовых для россиян фильмов вроде сериалов «Ольга», «Тайна заброшенной деревни», в фильме «Нюрнберг. И везде артист выделяется яркой харизмой и великолепной игрой.
Детство и юность
Филипп Ершов родился 4 сентября 1993 года в семье кинорежиссера Романа Ершова в Санкт Петербурге. Его мама далека от кинематографа и шоу-бизнеса в целом она работает в детской поликлинике, делает грудничкам массаж.
У Филиппа есть два брата: Александр и Василий. Первый решил, как и отец, заниматься режиссурой, также он пишет сценарии для кино и работает актером. Второй подался в бизнес, специализируется на грузоперевозках.
Кроме того, у Филиппа Ершова имеется сестра Наталья, которая, как и мать, трудится в медицине.
Актер еще в детстве ни минуты не сомневался, что станет актером. И по завершении обучения в школе пошел в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства в мастерскую Арвида Михайловича Зеланда. Диплом о профобразовании ему выдали в 2015 году.
Юный Филипп Ершов в театре. Фото: соцсети Ф. Ершова
Театр
Еще в студенческие годы Филипп Ершов засветился в нескольких постановках. В частности, он выходил на сцену выборгского Дворца культуры в спектакле о первой влюбленности «Девочка и апрель, или Твой поцелуй».
Также юный артист хорошо себя проявил в спектаклях «Скоро ли ваша свадьба…» и «Чайка» учебного театра на Моховой. Режиссировал эти дипломные проекты руководитель актерского курса Арвид Зеланд.
Получив диплом об актерском профессиональном образовании, Филипп Ершов устроился служить в Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой. Любопытно, что отчасти молодой актер выбрал именно это место работы из-за своего пристрастия к футболу. Ведь худрук заведения Олег Меньшиков является большим поклонником данного вида спорта. Он организовывает товарищеские матчи в рамках театрального футбольного турнира Ermolova Cup (Кубок театров Москвы), и в них обязательно принимает участие Филипп Ершов.
Что касается его деятельности в театре Ермоловой, то она проходит более чем успешно. В первый же год работы здесь его пригласили на роль Ромео в спектакле «Ромео и Джульетта. Версия». А в 2016 году он стал играть Джоя в спектакле «Возвращение домой».
В 2019 году его приняли в актерский состав спектакля по пьесе британского драматурга Ричарда Бина «Один слуга, два господина». Вместе с ним на сцену в этой постановке выходят Владимир Мурашов, Анфиса Черных и Дэниель Барнс.
Филипп Ершов. Фото: Global Look Press
Кино
В кино Филипп Ершов стал сниматься с 2008 года, впервые появившись в психологической драматической короткометражке «Старая новая Россия». Работа повествует о сложных отношениях братьев. Вполне логично, что на роль родственника в ленте пригласили реального брата Филиппа Александра Ершова. Режиссером фильма выступил Александр Караев.
Дебют сразу же принес успех молодому дарованию. Проект был отмечен главным призом «Белый слон» Гильдии киноведов России, получил Гран-при на фестивале «Питеркит», также диплом фестиваля «Кинотавр».
Не менее блистательной была работа Филиппа Ершова в сериале «Все началось в Харбине» 2012 года. Сюжетная линия многосерийного фильма построена на романе Бориса Христенко «Повесть о пережитом», сын которого Виктор консультировал создателей картины.
Этот фильм стал одним из последних в списке работ известного сценариста Эдуарда Володарского. Он был номинирован на премию «Золотой орел», однако получил награду «Мосгаз» Андрея Малюкова.
Филипп Ершов. Стоп-кадр: сериал «Все началось в Харбине»/ Лео Зисман/ 2012 год
Заметным в списке кинематографических работ Филиппа Ершова были съемки в военной драме Александра Велединского «Ладога». В прокат четырехсерийный фильм вышел в 2013 году. Зрители были очарованы игрой Филиппа Ершова, а также его коллег по съемочной площадке Алексея Серебрякова, Ксении Раппопорт и Дмитрия Назарова.
Очередную порцию славы Филип Ершов получил в 2015 году на сочинском фестивале «Кинотавр», где впервые показали психологическую драму Дины Рубиной «Синдром Петрушки» с его участием.
Картине дали приз имени Микаэла Таривердиева «За лучшую музыку к фильму».
В 2016 году Филипп Ершов мастерски перевоплотился во врача в многосерийном фильме «Вы все меня бесите».
Режиссеры Олег Фомин и Михаил Савину потрудились на славу, собрав в одном сериале целую плеяду отечественных звезд. Вместе с Филиппом Ершовым в картине были заняты: Светлана Ходченкова, Петр Федоров, Александр Паль, Юлия Топольницкая.
В этом же году он появился в самом успешным сериале отечественного телевидения 2016 года «Ольга», закрепив за собой амплуа комедийного артиста.
Филипп Ершов. Стоп-кадр из сериала «Ольга» /Алексей Нужный, Игорь Волошин/ 2016 года
Хорошо восприняли критики и работу Филиппа Ершова в медицинской драме «Красные браслеты» 2017 года. Сериал был адаптирован под российского зрителя, а за основу был популярный в Испании фильм Polseres vermelles о жизни смертельно больных подростков.
Зрители увидели персонажа Ершова выбритым налысо в инвалидном кресле. Артист действительно простился ради этой роли со своими шикарными кудрями и прошел длительные тренировки передвижения в инвалидном кресле. Филипп попытался показать соотечественникам, что даже в самых сложных ситуациях реально сохранять оптимизм и бодрость духа.
Наряду с Филиппом Ершовым в сериале снялись такие актеры, как Азамат Алиев, Стася Милославская, Глеб Калюжный, Анна Михалкова. Этот фильм получил Гран-при III Национального кинофестиваля дебютов «Движение», премию журнала «Сноб», награду VII Фестиваля российского игрового и документального кино.
2029 год тоже не прошел для Филиппа Ершова даром, на тот раз он снялся в главной роли в сериале СТС «90-е. Весело и громко». Ради участия в проекте актеру пришлось обучаться игре на гитаре, чтобы перевоплотиться в молодого музыканта группы.
И вновь публика увидела возле Филиппа Ершова актрису Стасю Милославскую, а также Егора Трухина, Романа Курцына, Яна Цапника.
Саундтрек к картине заработал Гран-при на I Российском телевизионном конкурсе «Пилот». Фильм был с успехом показан на отечественном телевидении, зрители с нетерпением ждали второго сезона. Но продюсеры решили на этом закончить кинопроект.
2020 год пополнил послужной список Филиппа Ершова очередной комедией. На сей раз публика увидела его в сериале «Гости из прошлого». Картина Станислава Ефанова победила на творческом конкурсе «Питч Лаб».
Филипп Ершов. Стоп-кадр: «Красные браслеты»/ Наталия Мещанинова/ 2017 г
В 2022 году Филипп Ершов попробовал свои силы в качестве режиссера, сценариста и креативного продюсера и снял фантастическую трагикомедию «Грузчики». Главную роль сыграл он же. Также съемочную площадку с ним делили такие актеры, как Данил Стеклов, Дарья Екамасова, Олеся Железняк и другие.
В онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» фильм имеет хорошие рейтинги и пользуется популярностью у зрителей.
В 2023 году Филиппа Ершова в очередной раз увидела публика в сериале «Тайна пропавшей деревни», вместе с ним на съемочной площадке появилась популярная актриса Мария Горбань. А одним из сценаристов и продюсеров картины выступил Сергей Светлаков.
В том же году вышел нашумевший фильм с совсем иной патетикой «Нюрнберг», в котором участвовали кроме Филиппа Ершова также Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Петренко и известный в России немецкий актер Вольфганг Черни.
Режиссировал фильм Никола Лебедев, хотя по этому поводу были споры, на эту роль хотели пригласить Константина Хабенского, Никиту Михалкова и Оливера Стоуна. Данная шпионская драма была основана на книге Александра Звягинцева «На веки вечные». Бюджет ленты – 1,2 миллион долларов.
Фильм произвел шумиху в определенных кругах, его обвинили во влиянии определенной политической конъюнктуры. Однако публика хорошо восприняла картину, а российский министр просвещения Сергей Кравцов назвал данную киноработу гениальной.
Филипп Ершов. Стоп-кадр: сериал «Грузчики»/ Филипп Ершов/ 2022 г
Личная жизнь
В свободное от работы время Филипп Ершов занимается футболом (имеет великолепную физическую форму – рост 183 см, вес 70 кг), а также активно болеет за футбольный клуба «Зенит», не пропуская ни одного матча питерской команды.
Он компанейский парень, который привлекает к себе множество друзей и девушек. Он не скрывает, что по натуре довольно влюбчив и предпочитает заводить отношения с девушками творческих пофессий.
В 2016 году встречался с актрисой Дарьей Савельевой и выкладывал фотоснимки с ней в соцсети. Однако роман не был длительным.
Филипп Ершов и Дарья Савельева. Фото: соцсети Ф. Ершова
Из-за неоднократного появления в фильмах с актрисой Стасей Милославской, а также убедительной игры на экране, многие поклонники были уверены, что между артистами есть отношения. Но коллеги по киноцеху опровергли эти слухи.
Также ходили сплетни о том, что Филипп Ершов был близок с актрисой Татьяной Бабенковой, которая выставляла в соцсетях их совместные снимки. Эти разговоры никак не были прокомментированы знаменитостями.
Известно, что в настоящий момент квартиру с Филиппом Ершовым делит вовсе не любимая женщина, а друг, а также собака по кличке Лулу. Известно, что знаменитость является любителем псов и даже помогает бездомным животным в качестве волонтера.
В Москве актер живет с 2015 года и планирует закрепиться здесь также при помощи собственного жилья.
Филиппа Ершова часто сравнивают с артистом Кузьмой Сапрыкиным, который младше него всего на 2 года и очень похож на него внешне.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.
Кузьма Сапрыкин. Фото: Global Look Press