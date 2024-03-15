«Марину жалко. Ей говорил, что не готов»: почему Африкантову пожалели в Сети после новости о беременности Мусульбес от Капаклы

Новый виток популярности троица получила год спустя после громкой истории разрыва Капаклы и Африкантовой. Повод на этот раз прекрасный – беременности Тани Мусульбес. Да, да, изменивший жене Марине Африкантовой Рома Капаклы готовится впервые стать отцом. Год назад все обсуждали весьма пикантные детали некрасивого адюльтера Капаклы и его страстные отношения с Мусульбес. Теперь же подписчиков интересуют несколько иные обстоятельства.

«Пузом пытается Ромика в ЗАГС затолкать»

В понедельник, 11 марта, Рома Капаклы и Таня Мусульбес решили, что наступил тот самый момент, когда они могут поделиться своим счастьем. Пара объявила о том, в чем их давно уже начали подозревать.

Серией красивых снимков Рома и Таня сообщили, что ждут ребенка. Казалось бы, в ответ они должны были получать массу поздравлений. Но нет. Разумеется, теплые слова были. Но активизировались и хейтеры, припомнившие Мусульбес и Капаклы, с чего начался их роман.