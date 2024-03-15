«Марину жалко. Ей говорил, что не готов»: почему Африкантову пожалели в Сети после новости о беременности Мусульбес от Капаклы

Новый виток популярности троица получила год спустя после громкой истории разрыва Капаклы и Африкантовой. Повод на этот раз прекрасный – беременности Тани Мусульбес. Да, да, изменивший жене Марине Африкантовой Рома Капаклы готовится впервые стать отцом. Год назад все обсуждали весьма пикантные детали некрасивого адюльтера Капаклы и его страстные отношения с Мусульбес. Теперь же подписчиков интересуют несколько иные обстоятельства.
«Пузом пытается Ромика в ЗАГС затолкать»
В понедельник, 11 марта, Рома Капаклы и Таня Мусульбес решили, что наступил тот самый момент, когда они могут поделиться своим счастьем. Пара объявила о том, в чем их давно уже начали подозревать.
Серией красивых снимков Рома и Таня сообщили, что ждут ребенка. Казалось бы, в ответ они должны были получать массу поздравлений. Но нет. Разумеется, теплые слова были. Но активизировались и хейтеры, припомнившие Мусульбес и Капаклы, с чего начался их роман.
Рома Капаклы и Таня Мусульбес ждут ребенка. Фото: соцсети Тани Мусульбес
«Молодец, че. Залетела, теперь пузом пытается Ромика в ЗАГС затолкать, а он все не женится», - съязвила bananafish_25.
«Разбила семью». Семья в чем была? У них были дети? Из чего состояла «семья»? Из собаки? Вот теперь у Ромы как раз семья и будет. Полноценная. Видно, что они любят друг друга, а те, кто пишут гадости, пусть вам вернется все в стократном размере. И не забывайте, как святая Марина когда-то сама увела мужика», - напомнила _eve_.
«Да уж, столько хороших успешных мужчин упустила, все браки развалились, чтобы в итоге залететь от Ромы», - показала свою осведомленность в личной жизни Мусульбес monika_bssn.
В феврале Капаклы сделал Мусульбес предложение на Бали. Фото: скрин соцсети Ромы Капаклы
«Блин, кто бы что про вас не говорил, но у вас такие глаза влюбленные. А глаза - это зеркало души! Правильно говорят, что нужно слушать свою душу и сердце. Вы счастливы и это главное, в этом смысл жизни! Вы прям для меня пример, как нужно выбирать себя и не погрязнуть в навязанном обществом чувстве вины и матричных шаблонах. А кто льет грязь, тот сам грязь», - высказалась alenabocko88.
«Приличные девушки, как Марина, беременеют от своих мужей»
Некоторые пользователи после новости о беременности Тани Мусульбес пришли в аккаунт Марины Африкантовой, чтобы лично узнать, как она себя чувствует. В телеграм-канале у Марины довольно ехидно интересуются, что она «испытывает к брачующимся».
Марина Африкантова бестактные вопросы оставляет без внимания. Многие сходятся на том, что она уже, скорее всего, пережила разрыв с Ромой Капаклы и просто наслаждается жизнью, не рассказывая о том, что происходит сейчас с ее личным пространством.
Марина Африкантова демонстрирует, что счастлива. Фото: соцсети Марины Африкантовой
«Поздравляю! Татьяна беременна на 5-м месяце, а вы дальше рилсы записывайте», - злорадно поздравила Марину anastasiaugreninova.
«Приличные девушки, как Марина, беременеют от своих мужей, а от чужих - именно что залетают, такие вот 15-минутки», - попыталась унизить Мусульбес bananafish_25.
«Пусть и так будет. Ну, зато они счастливы. Рома сейчас светится от радости, а с этой семейкой он как-будто не жил в этом мире», - сделала вывод doinamolosniuk.
«Удивительные мужики все-таки... С одной женой тем более не хотел детей, а с не женой детей делает», - поразилась Viveaageshina.
«Марину жалко. Столько зря своего времени потратила, ей говорил, что не готов, а на самом деле просто не хотел, да и все», - сделала вывод abdulsamir905.
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