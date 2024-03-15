От «Гардемаринов, вперед!» до «Слова пацана»: каким стал творческий путь актера Владимира Виноградова

Актер Владимир Виноградов поражает поклонников и критиков своей многоплановостью. Ему удается одинаково легко играть и положительных героев, и отрицательных персонажей, за личиной которых всегда кроется нескрываемая харизма. Современным зрителям он запомнился своими яркими образами в «Гардемаринах, вперед!», «Сватах» и «Слове пацана».
Детство и юность
Владимир Виноградов — коренной москвич, он появился на свет 29 октября 1964 года. Стать киноактером он решил еще в школе и подал документы в ГИТИС, куда успешно поступил.
Обучался талантливый артист на курсе Ирины Судаковой и Людмилы Князевой. А окончил вуз в 1985 году.
По завершении обучения в институте, Виноградова сразу приняли на службу в Московский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссеры были в восторге от симпатичного амбициозного молодого артиста, хотя тот и не отличался ростом (172 см), ему сразу же стали давать главные роли в местных постановках.
Однако в драмтеатре артист не стал долго задерживаться и попытал счастья построить карьеру в Театре им. В.Н. Гоголя. Но в конце концов понял, что главное для него — это кино. Хотя как театральный актер он тоже продолжил работать, но только в антрепризах.
Юный Владими Виноградов. Фото: vk.com/vinogradov1122
Кино
Впервые Виноградов появился в кино в 1984 году, когда еще был студентом ГИТИСа. Артист потрясающе сыграл отрицательного персонажа Сергея в фильме Александра Панкратова «Счастливая, Женька!».
Люди настолько поверили в его игру, что в адрес создателей даже стала звучать критика о том, что они, дескать, взяли на съемки настоящего бандита.
Также в юные годы Виноградов блеснул в лентах «Тайна Снежной королевы» и «Без солнца».
А в знаменитом фильме Дружининой «Гардемарины, вперед!» он так мастерски перевоплотился в Котова-младшего, что вызвал у публики одновременно чувства отвращения и восхищения.
Владимир Виноградов в роли Котова-младшего. Стоп-кадр: фильм «Гардемаринов, вперед!» / Светлана Дружинина / 1987 год
Как и многие актеры, в 90-е годы он почти перестал сниматься. Но все-таки успел поймать свою минуту славы и в тот непростой период, сыграв вора по кличке Рубль в приключенческом фильме «Сибирский спас».
В 2000-е актер возобновил свою карьеру в кино. В это время его особенно охотно стали приглашать в сериалы. Он, в частности, предстал в таких многосерийных картинах, как «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?».
Многие запомнили Владимира Виноградова по сериалу «Сваты» в 2013-м, в котором он примерил на себя образ отрицательного персонажа — бизнесмена Сергея Петровича.
Владимир Виноградов. Стоп-кадр: сериал «Сваты» / Андрей Яковлев / 2013 год
Позже актер засветился в сериале на СТС «Корабль», в котором он предстал в образе штурмана Юрия Ракиты. Ради этой роли Владимир Виноградов прошел обучение на курсе глубоководного погружения.
В мини-сериале «Искушение» Владимир Виноградов перевоплощается в олигарха Алексея Кумачева, попавшего в хитрый переплет событий. Многосерийный фильм показывали на украинском канале «Интер» и на «России 1».
Нельзя не обратить внимание и на его работу в знаменитом российском фильме «Т-34», где он сыграл заправщика. Вместе с ним в картине снимались Александр Петров и Ирина Старшенбаум.
После этого Владимир Виноградов блеснул в детективном сериале «Герой по вызову», примерив на себя маску сотрудника правоохранительных органов Хохлачева.
А вот в сериале «Хрустальный» образ Виноградова оказался диаметрально противоположным. Весь фильм актер изображает положительного наставника детей и директора школы, в итоге выяснилось, что это именно он изощренно убивает детей и наводит ужас на всех жителей города.
По признанию артиста, согласившись на эту роль, он не понял, кого именно он будет играть, а когда осознал, хотел отказаться. Чтобы уйти из проекта помягче, он заявил, что хочет удвоить гонорар, надеясь, что ему откажут и найдут другого артиста. Но создатели фильма согласились на это и выплатили хорошие деньги актеру за столь неприглядного персонажа.
Владимир Виноградов. Стоп-кадр: сериал «Хрустальный» / Душан Глигоров / 2021 год
В последние годы актер особенно востребована у режиссеров. Да и фильмы ему предлагают высокого уровня.
Осенью 2023 года он сыграл генерала Николая Васильевича Репнина в историческом сериале «Екатерина. Фавориты» с Мариной Александровой в главной роли.
В «Слове пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова он изображает хозяина видеосалона. Фильм стал культовым в нереально короткие сроки. Несмотря на громкие высказывания противников картины, фильм не сняли с проката, он до сих пор активно смотрится отечественным зрителем. А артисты, которые были в нем задействованы, стали настоящими героями нынешнего поколения.
В текущем 2024 году поклонники Владимира Виноградова смогут увидеть его в главной роли ностальгического проекта о 30-х годах ХХ века «Любовь Советского Союза». Судя по интересу, который проявляют современные зрители к советскому прошлому, эта картина просто обречена на успех.
Владимир Виноградов. Стоп-кадр: фильм «Слове пацана. Кровь на асфальте» / Жора Крыжовников / 2023 год
Личная жизнь
Владимир Виноградов старается не афишировать свою частную жизнь, поэтому о ней известно мало что.
Первый раз Владимир Виноградов женился на своей коллеге Елене Скороходовой, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Счастливая, Женька!». Однако артисты не смогли ужиться вместе и расстались.
Про вторую супругу Владимира Виноградова известно лишь то, что зовут ее Ириной и она подарила актеру троих детей.
Артист нередко подчеркивает в интервью, что семья для него играет огромную роль и служит ему самым главным мотиватором в этой жизни. Именно ради близких ему хочется работать в кино и добиваться все больших успехов.
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Елена Скороходова. Фото: Global Look Press