От «Гардемаринов, вперед!» до «Слова пацана»: каким стал творческий путь актера Владимира Виноградова

Актер Владимир Виноградов поражает поклонников и критиков своей многоплановостью. Ему удается одинаково легко играть и положительных героев, и отрицательных персонажей, за личиной которых всегда кроется нескрываемая харизма. Современным зрителям он запомнился своими яркими образами в «Гардемаринах, вперед!», «Сватах» и «Слове пацана».

Детство и юность

Владимир Виноградов — коренной москвич, он появился на свет 29 октября 1964 года. Стать киноактером он решил еще в школе и подал документы в ГИТИС, куда успешно поступил.

Обучался талантливый артист на курсе Ирины Судаковой и Людмилы Князевой. А окончил вуз в 1985 году.

По завершении обучения в институте, Виноградова сразу приняли на службу в Московский драматический театр им. А.С. Пушкина. Режиссеры были в восторге от симпатичного амбициозного молодого артиста, хотя тот и не отличался ростом (172 см), ему сразу же стали давать главные роли в местных постановках.

Однако в драмтеатре артист не стал долго задерживаться и попытал счастья построить карьеру в Театре им. В.Н. Гоголя. Но в конце концов понял, что главное для него — это кино. Хотя как театральный актер он тоже продолжил работать, но только в антрепризах.