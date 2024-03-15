Красный диплом, две жены и несколько десятков грандиозных фильмов: как жил знаменитый актер и режиссер Станислав Говорухин

Ранние годы

Станислав Говорухин появился на свет 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Он рос без отца, мама о нем не любила вспоминать. Ей было тяжело в одиночку поднимать двоих детей, приходилось много работать. Подорвав свое здоровье, женщина рано ушла из жизни, всего в 52 года.

Когда мама умерла Станислав со своей старшей сестрой сделали запрос об отце в КГБ, где выяснилось, что Сергея Георгиевича репрессировали. Затем он умер в ссылке или был расстрелян.

Говорухин выучился на геолога, но быстро понял, что поиск полезных ископаемых не его призвание.

Тогда только начало зарождаться советское телевидение. В Казани, где после учебы остался молодой человек, тоже начали появляться первые студии. Станислав пришел работать в эту сферу. Он пробовал себя в качестве автора программ, оператора, режиссера.

В 1961 году Говорухин задумал переехать в Москву, поскольку у него сложились непростые отношения с партийным руководством Казани. Оказавшись в столице, будущая знаменитость поступил на режиссерский факультет ВГИКа и окончил вуз с красным дипломом.