Красный диплом, две жены и несколько десятков грандиозных фильмов: как жил знаменитый актер и режиссер Станислав Говорухин

Ранние годы
Станислав Говорухин появился на свет 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Он рос без отца, мама о нем не любила вспоминать. Ей было тяжело в одиночку поднимать двоих детей, приходилось много работать. Подорвав свое здоровье, женщина рано ушла из жизни, всего в 52 года.
Когда мама умерла Станислав со своей старшей сестрой сделали запрос об отце в КГБ, где выяснилось, что Сергея Георгиевича репрессировали. Затем он умер в ссылке или был расстрелян.
Говорухин выучился на геолога, но быстро понял, что поиск полезных ископаемых не его призвание.
Тогда только начало зарождаться советское телевидение. В Казани, где после учебы остался молодой человек, тоже начали появляться первые студии. Станислав пришел работать в эту сферу. Он пробовал себя в качестве автора программ, оператора, режиссера.
В 1961 году Говорухин задумал переехать в Москву, поскольку у него сложились непростые отношения с партийным руководством Казани. Оказавшись в столице, будущая знаменитость поступил на режиссерский факультет ВГИКа и окончил вуз с красным дипломом.
Станислав Говорухин окончил режиссерский факультет ВГИКа. Фото: Global Look Press
Фильмы
Дебютными проектами дипломированного режиссера стали ленты «Аптекарша», «День ангела» и «Контрабанда».
В 1966 году сбылась мечта режиссера, он всегда грезил о съемках в Одессе. Здесь ему предложили работу над сюжетом об альпинистах. Сценарий фильма показался Говорухину слабым, поэтому он принял решение пригласить на роль Владимира Высоцкого. Так появилась художественная спортивная картина «Вертикаль», полюбившаяся зрителям.
Через три года Станислав Сергеевич представил новую работу о солдатах-альпинистах — «Белый взрыв», но успех «Вертикали» повторить не смог.
Станислав Говорухин, Владимир Высоцкий и Станислав Садальский. Фото: Global Look Press
В 1977 году постановщик выпустил первый молодежный приключенческий фильм «Ветер «Надежды» о курсантах морских училищ, которые отправляются на регату в Австралию.
Из под его пера вышли также «Приключения Тома Сойера» и «В поисках капитана Гранта». Позже были сняты «Пираты ХХ века», которых не оценили критики, но очень полюбили зрители.
Сериал «Место встречи изменить нельзя» о поимке банды «Черная кошка» стал настоящим фильмом-сенсацией с грандиозным актерским составом.
В 1987 году режиссер впервые снял картину в жанре детективного триллера, создав ленту по одноименному произведению Агаты Кристи «Десять негритят».
1987 году режиссер снял детективный триллер «Десять негритят». Фото: Global Look Press
В начале 90-х годов Станислав Сергеевич занялся созданием документальных проектов.
В 2008 году режиссер снял мелодраму «Пассажирка». Лента стала лауреатом премии кинофестиваля «Окно в Европу». Тогда же Говорухин стал сценаристом военной драмы «В июне 41-го» с Сергеем Безруковым.
Говорухин не боялся экспериментов. Так, в 2013 году постановщик снял черно-белый фильм Weekend, созданный в стиле нуар.
Кроме еще множества блестящих кинокартин, снятых Говорухиным, он проявил себя как замечательный актер. Станислав Сергеевич сыграл около 20 ролей в кино. В 2006 году Говорухину присвоили звание народного артиста РФ.
Станислав Говорухин сыграл почти в 20 картинах. Фото: Global Look Press
Политика
В 90-е годы Станислав Говорухин увлекся политикой и стремился изменить жизнь страны к лучшему. Режиссер служил депутатом Госдумы, а в 2000 году даже выставлял кандидатуру на пост президента РФ. В 2005 году Говорухин вступил в партию «Единая Россия» и стал доверенным лицом Владимира Путина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Станислав Говорухин выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
За свою жизнь Говорухин успел жениться два раза.
Первой женой режиссера стала заслуженная артистка Республики Татарстан Юнона Караева. Брак, хотя и не был долгим, привел к рождению сына Сергей, который впоследствии пошел по стопам отца и стал режиссером. Отношения с отцом у Сергея не сложились, но когда сына с инсультом доставили в больницу, Говорухин оставался с ним до последнего вздоха.
Со своей второй женой Станислав Сергеевич познакомился в Одессе, где Галина Борисовна трудилась монтажером киностудии. Супруга отличалась мудростью и прощала мужу небольшие увлечения, которых было немало.
СМИ подозревали Говорухина в романе со Светланой Ходченковой. Мужчина даже хотел развестись, но жена развод не дала, зная, что скоро страсть спадет на нет. Так и случилось.
Отношения с Анной Горшковой тоже закончились, едва начавшись. Еще СМИ писали о других адюльтерах режиссера, но он неизменно возвращался к Галине Борисовне.
Актриса Анастасия Мартцинковская утверждала, что растит внебрачного сына Говорухина — страдающего ДЦП Давида. После смерти режиссера она претендовала на наследство, требовала эксгумацию, чтобы провести ДНК-тест, но ей было отказано.
У Говорухина была очень мудрая супруга Галина. Фото: biographe.ru
Смерть
В конце жизни у Говорухина были проблемы со здоровьем. В начале лета 2018 года пронеслась новость о его кончине, но пресс-секретарь режиссера опровергла информацию. Станислава Сергеевича ввели в искусственную кому, но вывели из этого состояния.
14 июня 2018 года спикер Вячеслав Володин сообщил в соцсетях о смерти режиссера Говорухина. Ему было 83 года. Он окончил жизненный путь в санатории «Барвиха» от тяжелой формы онкологии.
Народного артиста России похоронили на Новодевичьем кладбище.
Станислав Говорухин ушел из жизни в 2018 году. Фото: Global Look Press
Жена пережила режиссера на четыре года. Осенью 2022 года в доме, где жила Галина Борисовна, начался пожар. Говорухина не смогла выбраться из жилища и скончалась.
Супруга великого артиста была похоронена рядом с мужем.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.