Почему звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова играет добродушных русских красавиц, но хотела бы исполнить роль хитрой злодейки

Детство и юность
Александра начала свой жизненный путь 16 февраля 1993 года в городе воинской славы Севастополе. Мама девочки работала воспитателем в детском саду, а отчим служил связистом на флоте. Тетя Саши играла в Театре Черноморского флота имени Б. А. Лавренева и именно на нее хотела быть похожа маленькая Саша.
В 7 лет будущая знаменитость решила, что станет актрисой. Она начали принимать участие в постановках школьного театра, а в 15 лет стала играть на сцене Севастопольского театра юного зрителя.
Александра Никифорова в 7 лет решила стать актрисой. Фото: фан-группа «Александра Никифорова» во «ВКонтакте»
Через некоторое время Александра присоединилась к труппе частной студии «Психо Дель Арт» и вскоре впервые появилась на съемочной площадке.
Никифорова давно мечтала увидеть красивейший город нашей страны - Санкт-Петербург. В 2010 году представился удобный случай. Как раз тогда в северной столице проводился молодежный конкурс «Ум + красота = студент». Саша решила совместить приятное с полезным и поучаствовать в нем.
Неожиданно даже для самой себя будущая актриса победила и получила возможность выбрать любой факультет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов для бесплатного обучения. Так Саша волею судьбы стала студенткой отделения актерского мастерства.
Александра в фильме «Трое с площади Карронад». Фото: kino-teatr.ru
Но через полгода первокурсница начала сомневаться в правильности принятого решения и перевелась на филологический факультет. Отучившись 1 семестр, Никифорова совсем бросила вуз.
Обдумав все, девушка подала документы в петербургский Российский государственный институт сценических искусств. Саша поступила на общих условиях, но тут тоже не доучилась до конца. Студентка решила переехать в Москву и перевелась в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Александра Никифорова поступила в Санкт-Петербурге, а диплом получила в Москве. Фото: фан-группа «Александра Никифорова» во «ВКонтакте»
Фильмы
В 2008 году Никифорова открыла первую страницу своей фильмографии. Дебютом стала роль школьницы в детской картине «Трое с площади Карронад».
Преподаватели не были против съемок, хотя актриса уже в студенческий период оказалась востребованной.
Она сыграла второстепенную роль в медицинской драме «Доктор Рихтер».
В российско-турецком проекте «Султан моего сердца» Никифорова исполнила главную роль. Она воплотила образ дочери русского посла в Турции, преподавателя иностранного языка.
Для участия в этой картине Александре пришлось два месяца учить турецкий язык и на полгода перебраться в Турцию.
Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру в сериале «Султан моего сердца». Фото: kino-teatr.ru
В 2019 году актриса появилась в исторической ленте «Годунов», где она сыграла Софью — дочь знаменитого зодчего Федора Коня.
Через год зрители увидели Никифорову в сериале «Невеста комдива». А еще через несколько месяцев на экраны вышла мелодрама «Давай найдем друг друга» с участием Саши. Снимали картину в Севастополе и артистке было приятно вновь оказаться в родных краях.
В 2022 году Александра появилась в качестве основного персонажа в фильме «Тихие воды». Здесь ее героиня очень боится воды. Для того чтобы лучше показать состояние паники зрителю, Никифорова занималась с психологом.
Александра Никифорова в фильме «Доктор Краснов». Фото: kino-teatr.ru
«Анна-детективъ»
Но самую большую популярность актрисе принесла роль в ленте «Анна-детективъ». Именно из-за этой роли Александра, не задумываясь перевелась в Москву. Персонаж оказался очень близок актрисе. Она стала медиумом, которая помогает расследовать преступления с помощью умерших.
После съемок Никифорова начала замечать мистические знаки в повседневной жизни. Она стала видеть пророческие сны.
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Александра Никифорова в «Анне-детективъ». Фото: kino-teatr.ru
Сериал снимали в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Это место, а также исторические костюмы помогли воссоздать картину XIX века наиболее точно. Сами актеры тоже смогли проникнуться атмосферой.
В 2020 году было снято продолжение проекта, хотя сначала из-за низких рейтингов это не планировалось.
Зрители ждали продолжения сериала «Анна-детективъ». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Когда актриса еще училась на 3 курсе в северной столице, она вышла замуж в первый раз. Ее мужем стал режиссер художественных фильмов Евгений Семенов. Ради роли и супруга актриса и переехала в Москву.
В 2015 году Александра забеременела, но в декрете пробыла всего 1,5 месяца. Отец дочери Анны привозил малышку прямо на съемочную площадку, где ее кормила мама.
В конце 2017 года СМИ сообщили о распаде союза Никифоровой и Семенова. Мужчина поведал прессе, что конфликт начался после требования актрисы заключить брачный контракт, по которому всем заработанным совместно имуществом будет распоряжаться жена. Помимо этого супруг был против участия второй половины в фильмах сомнительного характера, находя в Сети похожих на Никифорову дам в откровенных позах.
Сначала Аня осталась с отцом, и режиссер потребовал права опеки над ребенком, но позже Никифорова забрала дочь, которая после судебных разбирательств должна была воспитываться мамой.
Развод совпал с работой актрисы в Турции, поэтому ей сразу же приписали роман с исполнителем главной роли картины «Султан моего сердца» Али Эрсаном Дуру, который даже приезжал в гости к Саше. Но артисты сообщили, что их связывают лишь теплые дружеские отношения.
Александра Никифорова после развода одна воспитывала дочь. Фото: фан-группа «Александра Никифорова» во «ВКонтакте»
Второй брак и ребенок
Осенью 2023 года актриса неожиданно удивила поклонников сообщением о том, что у нее есть муж, а также она беременна во второй раз. Личность избранника Никифорова раскрывать не стала.
Александра Никифорова снова вышла замуж и родила второго ребенка. Фото: фан-группа «Александра Никифорова» во «ВКонтакте»
Александра Никифорова сейчас
Актриса рассказывала в своем интервью, что каждую роль проживает через призму своего собственного опыта. Именно поэтому ее персонажи получаются такими сложными, глубокими и многогранными.
Летом 2023 года зрители увидели Никифорову в роли врача Дарьи Зориной в многосерийном фильме «Доктор Краснов».
В ленте «Затаив дыхание» Саша исполнила непростую роль. Сюжет картины построен на материнской любви и страхе перед преследующими тенями прошлого.
В ленте «Затаив дыхание» Никифорова играла сложную роль. Фото: kino-teatr.ru
После этого Александра появилась в ленте «Стюардесса», где она воплотила образ женщины, разочаровавшуюся в супруге и оставшуюся вдвоем с сыном.
В картине «Чистые руки» Никифорова вместе со съемочной командой перенеслась в 1980-й год, где будет вместе со всеми вести незримую войну за систему и страну.
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