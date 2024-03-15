Почему звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова играет добродушных русских красавиц, но хотела бы исполнить роль хитрой злодейки

Личная жизнь

Когда актриса еще училась на 3 курсе в северной столице, она вышла замуж в первый раз. Ее мужем стал режиссер художественных фильмов Евгений Семенов. Ради роли и супруга актриса и переехала в Москву.

В 2015 году Александра забеременела, но в декрете пробыла всего 1,5 месяца. Отец дочери Анны привозил малышку прямо на съемочную площадку, где ее кормила мама.

В конце 2017 года СМИ сообщили о распаде союза Никифоровой и Семенова. Мужчина поведал прессе, что конфликт начался после требования актрисы заключить брачный контракт, по которому всем заработанным совместно имуществом будет распоряжаться жена. Помимо этого супруг был против участия второй половины в фильмах сомнительного характера, находя в Сети похожих на Никифорову дам в откровенных позах.

Сначала Аня осталась с отцом, и режиссер потребовал права опеки над ребенком, но позже Никифорова забрала дочь, которая после судебных разбирательств должна была воспитываться мамой.

Развод совпал с работой актрисы в Турции, поэтому ей сразу же приписали роман с исполнителем главной роли картины «Султан моего сердца» Али Эрсаном Дуру, который даже приезжал в гости к Саше. Но артисты сообщили, что их связывают лишь теплые дружеские отношения.