Сами себе стилисты: как одеваются Кети Топурия, Оксана Федорова, Владислав Лисовец и другие российские звезды

Дмитрий Колдун

Певец Дмитрий Колдун тоже выбирает повседневную и концертную одежду сам.

«Выбор хорошего повседневного и концертного гардероба всегда у меня был какой-то встроенной функцией. В начале карьеры, конечно, рядом были лучшие стилисты, которые довольно хорошо меня в этом «прокачали».

Дмитрий знает, какие силуэты и пропорции ему идут и, опираясь на эти базы, он довольно легко справляется с выбором одежды, которая ему идет.

«В моем шкафу соседствуют дорогие, концептуальные бренды и вещи из обычных масс-маркетов, которые прекрасно между собой сочетаются».

Огромное значение для исполнителя имеет обувь - она обязательно должна быть дорогой и качественной.

«Уход брендов на мне не сказался никаким образом. Всю свою одежду я покупал и продолжаю покупать в поездках за рубеж».

Колдун не любит ходить по магазинам, поэтому в поездках выделяет себе целый день на шопинг, чтобы иметь возможность закупить сразу много вещей, отдельный чемодан, которых хватает до следующей поездки.

«К тому же, многие марки, которые я люблю в Москве никогда не продавались. За ними также нужно было охотиться в других странах», - добавляет знаменитость.

Что касается базового гардероба звезды, с ним тоже нет проблем. Он закупается в родном Минске и не видит проблем найти качественную базу среди российских брендов.