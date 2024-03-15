Сами себе стилисты: как одеваются Кети Топурия, Оксана Федорова, Владислав Лисовец и другие российские звезды

Певица Лариса Долина в шоу «Ты не поверишь» на НТВ рассказала, что отказалась от одежды зарубежных брендов в пользу российского производителя.
«Я теперь только в российское одеваюсь. Я это абсолютно искренне говорю. У меня гардероб полон российскими дизайнерами. Это касается и обуви, и одежды. Мне не нужны заграничные тряпки», — заявила Долина.
Teleprogramma.pro решила выяснить, как одеваются наши знаменитости и легко ли обходятся без иностранных брендов.
Кети Топурия приобретает иностранные вещи в поездках за границу. Фото: Global Look Press
Кети Топурия
Кети Топурия считается очень стильной певицей, но она не пользуется услугами стилиста, а привыкла одеваться сама.
Что касается сценических нарядов, то Кети сама создает вещи. В 2014 году Кети основала свой собственный бренд одежды под названием «Ketione». В ассортимент марки входят: как вечерние, так и повседневные наряды.
«С этим проблем нет».
В обычной жизни Топурия носит зарубежные бренды, покупая вещи во время путешествий за границу.
«Предпочитаю свободный стиль, без каблуков, джинсы, майка».
Оксана Федорова сама подбирает себе образы. Фото: Global Look Press
Оксана Федорова
Мисс Вселенная, певица, телеведущая, президент благотворительного фонда Оксана Федорова рассказала, что всегда сама подбирает свои образы.
«Выбираю те, которые соответствуют настроению и формату мероприятия».
Без иностранных брендов Оксана обходится вполне спокойно, поскольку большинство концертных платьев и костюмов ей отшивают на заказ.
«Также у меня много одежды от ливанских дизайнеров, и в целом мне очень нравится ближневосточная мода», - добавила Федорова.
Владислав Лисовец не может обойтись без зарубежных брендов. Фото: Global Look Press
Владислав Лисовец
Стилист Владислав Лисовец не может обойтись без иностранных брендов. Спасает его то, что приходится часто летать по миру, откуда он и привозит одежду.
«Вряд ли я смог бы справиться, потому что есть сегмент, в котором пока российские бренды не могут заменить».
Лисовец предпочитает экстравагантную одежду, яркую, ультрамодную. А российские бренды, по его мнению, в основном производят более спокойную, более «понятную» одежду».
«Вкус у меня специфический, и я могу все это приобрести только не у нас».
Именно поэтому Владислав не рискует основать свой собственный бренд. Аудитория не будет готова носить такие вещи.
Будучи сам стилистом, на съемках Владислав легко доверяется коллегам.
«Это очень, круто, когда ты можешь довериться кому-то. Это очень профессионально. Если площадка или издание предоставляет стилиста, то я всегда доверяюсь, прислушиваюсь, потому, что, мне кажется, это очень правильно».
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Дмитрий Колдун обладает встроенной функцией выбора гардероба. Фото: личный архив Дмитрия Колдуна
Дмитрий Колдун
Певец Дмитрий Колдун тоже выбирает повседневную и концертную одежду сам.
«Выбор хорошего повседневного и концертного гардероба всегда у меня был какой-то встроенной функцией. В начале карьеры, конечно, рядом были лучшие стилисты, которые довольно хорошо меня в этом «прокачали».
Дмитрий знает, какие силуэты и пропорции ему идут и, опираясь на эти базы, он довольно легко справляется с выбором одежды, которая ему идет.
«В моем шкафу соседствуют дорогие, концептуальные бренды и вещи из обычных масс-маркетов, которые прекрасно между собой сочетаются».
Огромное значение для исполнителя имеет обувь - она обязательно должна быть дорогой и качественной.
«Уход брендов на мне не сказался никаким образом. Всю свою одежду я покупал и продолжаю покупать в поездках за рубеж».
Колдун не любит ходить по магазинам, поэтому в поездках выделяет себе целый день на шопинг, чтобы иметь возможность закупить сразу много вещей, отдельный чемодан, которых хватает до следующей поездки.
«К тому же, многие марки, которые я люблю в Москве никогда не продавались. За ними также нужно было охотиться в других странах», - добавляет знаменитость.
Что касается базового гардероба звезды, с ним тоже нет проблем. Он закупается в родном Минске и не видит проблем найти качественную базу среди российских брендов.
Юлия Михалкова считает, что главное, чтобы одежда была чистой, опрятной, эстетически приятной. Фото: личный архив Юлии Михалковой
Юлия Михалкова
Актриса и кинопродюсер Юлия Михалкова в повседневной жизни сама себе стилист, при этом всегда исходит из того, что одежда должна быть чистой, опрятной, эстетически приятной.
«Так я выражаю уважение окружающим меня людям. А это важно - относиться к людям с уважением».
Огромную роль для Юли имеет, как сидит вещь. Практически с каждой из них работает ее личная портниха, которая шьет вещь по фигуре знаменитости.
Конечно, есть ряд мероприятий, встреч, презентаций, где без совета стилиста Михалкова не обходится.
«В 2018 году меня пригласили на инаугурацию Президента России в Кремль. Очевидно, что там строгий протокол и мне надо было найти баланс между «строгой серостью» и «яркой сценой». Мне помог стилист».
Что касается иностранных брендов, то без них актриса легко обходится.
«Мне не важна бирка, важно качество ткани, кроя, фурнитуры, необычные лекала. И здесь с радостью признаю, что за последние несколько лет большой шаг вперед сделали российские бренды одежды».
По словам звезды, в нашей стране давно научились делать качественную, интересную одежду, которую можно надевать и в пир, и в мир. Какие-то бренды она находит в соцсетях, часть подсказывают подруги.
«Уже сейчас мой гардероб - это на 70% Россия».
Анна Серж всегда любила листать модные журналы. Фото: личный архив Анны Серж
Анна Серж
Певицу Анну Серж всегда интересовали мода и стиль. Она любила смотреть модные программы и журналы, вырабатывала стилистическую насмотренность.
«Сегодня я довольно удачно умею сама создавать и стилизовать свои образы как в жизни , так и на сцене. Так, например свою визитную карточку в образах -шляпы я «придумала» сама. Такая же история произошла с париками. Для меня это возможность каждый раз удивлять зрителя, быть всегда разной».
Но и от работы с профессиональными стилистами и дизайнерами певица не отказывается. Они помогают ей создавать интересные образы для сцены и клипов.
«Одна из удачных работ, которой я очень довольна - сотрудничество со стилистом Русланом Шакуровым и дизайнером Машей Мур. Им удалось стилизовать меня в клипе совершенно в новом для меня образе. Сама бы я на такое не решилась».
От ухода западных брендов певица совсем не «пострадала». Она всегда искала индивидуальность. А найти ее как раз всегда можно было у наших дизайнеров.
«Поэтому с российскими брендами я давно дружу, поддерживаю. Сегодня многие компании отечественной одежды сделали огромный рывок вперед, что конечно радует. С удовольствием покупаю нашу одежду. Часто шью одежду на заказ, что тоже поддерживает российское производство. Мне кажется, что наши ребята зачатую намного круче известных мировых модельеров».