Сергей Ленюк был на вершине популярности: жизнь бывшего мужа Леры Кудрявцевой и барабанщика группы «Ласковый май»

Детство и юность
Сергей Ленюк начал свой жизненный путь в подмосковном городе Загорске, который сейчас именуется Сергиев Посад, в 1967 году.
Мальчик родился в обеспеченной семье, у него есть сестра, но о его ранних годах мало что известно.
Родители не поддерживали стремление юного барабанщика к творчеству и хотели, чтобы сын получил «серьезную» профессию, но Ленюк пошел наперекор своей семье и выбрал сцену.
В 1986 году барабанщик стал играть в группе «Ласковый май». Он выделялся среди других своим профессионализмом, поскольку на сцене не был новичком и давно занимался музыкой.
Сергей Ленюк (второй слева) прославился благодаря группе «Ласковый май». Фото: сообщество поклонников группы «Ласковый май» во «ВКонтакте»
Музыка
В то время группа «Ласковый май» была на вершине своей популярности, собирала полные стадионы фанатов. Коллектив установил свой собственный рекорд, который не смог побить не один артист российской эстрады, на счету группы 13 аншлагов в «Олимпийском».
К 1992 году группа стала сдавать позиции и после решения Юрия Шатунова начать сольную карьеру распалась окончательно.
Ленюк не бросил музыку, он менял коллективы, но уже не смог добиться былой популярности.
В 2009 году «Ласковый май» снова начал входить в моду, и продюсеры решили попробовать возродить коллектив. Сергей присоединился к коллективу и вышел на сцену вместе с Андреем Разиным, Сергеем Серковым и Андреем Кучеровым.
В 2017 году был снят документальном фильме «Ласковый май. Лекарство для страны», где также снялся и Ленюк.
Сергей Ленюк (слева вверху) снялся в документальном фильме «Ласковый май. Лекарство для страны». Фото: сообщество поклонников группы «Ласковый май» во «ВКонтакте»
Личная жизнь
На личную жизнь у артистов чрезвычайно популярной группы не было времени, но фанатки не оставляли в покое. Одной из них оказалась Лера Кудрявцева из Казахстана. Она покорила барабанщика своим обаянием и настойчивостью. Отношения развивались молниеносно и быстро стали серьезными. Лера ездила по гастролям вместе с группой и не оставляла своего возлюбленного.
В 18 лет Кудрявцева забеременела и влюбленные начали подготовку к свадьбе. Родители музыканта были против этого брака, но повлиять на сына не смогли. В 1990 году в молодой семье родился сын Жан.
Семья жила не безоблачно: молодая супруга с трудом справлялась с популярностью мужа. Молодые постоянно скандалили на почве ревности. После двух лет таких отношения, Лера и Сергей развелись.
Сам развод и все, что происходило после сопровождалось скандалами. Продюсер группы Разин защищал барабанщика. Обвинения Леры в том, что ее муж пил и распускал руки, тут же пресекались. Все, кто знал музыканта, не поверил ни одному слову его бывшей жены.
Через некоторое время Сергей женился снова. У него появился еще один сын Андрей. Сейчас он не живет с семьей.
С Лерой Ленюк находится в нормальных отношениях, им удалось простить друг другу старые обиды. С сыном Жаном тоже поддерживает общение.
В 2018 году Сергей стал дедушкой: у Жана родился сын Лев.
Жан Ленюк уже сделал Сергея дедом. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Сергей Ленюк сейчас
О жизни барабанщика группы «Ласковый май» сейчас известно мало.
До ухода из жизни Юрия Шатунова Ленюк иногда выступал вместе с «Ласковым маем» на частных мероприятиях и сборных концертах. Смерть вокалиста группы стала для него шоком, как и для всей страны в целом.
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Сергей Ленюк выступал на частных мероприятиях с группой «Ласковый май». Фото: сообщество поклонников группы «Ласковый май» во «ВКонтакте»