Сергей Ленюк был на вершине популярности: жизнь бывшего мужа Леры Кудрявцевой и барабанщика группы «Ласковый май»

Детство и юность

Сергей Ленюк начал свой жизненный путь в подмосковном городе Загорске, который сейчас именуется Сергиев Посад, в 1967 году.

Мальчик родился в обеспеченной семье, у него есть сестра, но о его ранних годах мало что известно.

Родители не поддерживали стремление юного барабанщика к творчеству и хотели, чтобы сын получил «серьезную» профессию, но Ленюк пошел наперекор своей семье и выбрал сцену.

В 1986 году барабанщик стал играть в группе «Ласковый май». Он выделялся среди других своим профессионализмом, поскольку на сцене не был новичком и давно занимался музыкой.