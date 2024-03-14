Тайно родила двух дочек и скрыла отца средней наследницы: загадочная жизнь Агнии Дитковските

Агния Дитковските по всем статьям выбивается из посредственного списка киноактрис. Звезда имеет необычное имя, яркую внешность и удивительную биографию. Будучи наполовину литовкой, она ведет себя как восточная женщина – интригует и создает вокруг себя вуаль тайны. Чего только стоят ее две дочери, появившиеся на свет тайно от всех.

Детство и юность

Агния Дитковските родиласьт 11 мая 1988 года в Вильнюсе в звездной семье литовского режиссера, актера и музыканта Олегаса Дитковскиса и российской актрисы Татьяны Лютаевой. Для отечественной публики, несмотря на обилие других ролей, она навсегда останется «Ягужинской» благодаря звездной роли в «Гардемаринах, вперед!»

Также у Агнии Дитковските есть младший брат Доминик, который появился во втором браке Татьяны Лютаевой с режиссером Рокасм Раманаускасом, в настоящий момент близкий родственник актрисы занимается бизнесом.