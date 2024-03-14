Тайно родила двух дочек и скрыла отца средней наследницы: загадочная жизнь Агнии Дитковските

Агния Дитковските по всем статьям выбивается из посредственного списка киноактрис. Звезда имеет необычное имя, яркую внешность и удивительную биографию. Будучи наполовину литовкой, она ведет себя как восточная женщина – интригует и создает вокруг себя вуаль тайны. Чего только стоят ее две дочери, появившиеся на свет тайно от всех.
Детство и юность
Агния Дитковските родиласьт 11 мая 1988 года в Вильнюсе в звездной семье литовского режиссера, актера и музыканта Олегаса Дитковскиса и российской актрисы Татьяны Лютаевой. Для отечественной публики, несмотря на обилие других ролей, она навсегда останется «Ягужинской» благодаря звездной роли в «Гардемаринах, вперед!»
Также у Агнии Дитковските есть младший брат Доминик, который появился во втором браке Татьяны Лютаевой с режиссером Рокасм Раманаускасом, в настоящий момент близкий родственник актрисы занимается бизнесом.
Доминикас Раманаускас и Агния Дитковските. Фото: соцсети Д. Романаускаса
Детство Агния провела в Литве, но в подростковом возрасте с матерью и братом переехала в Россию. Здесь звездная мама вышла замуж в третий раз за оператора-постановщика Дмитрия Мишина.
Агния закончила школу в Москве и поступила в 2006 году во ВГИК. Но в стенах учебного заведения ей стало тесно, и она бросила вуз, решив покорять мир отечественного шоу-бизнеса без специального образования. Как видим, у нее это получилось в полной мере.
Маленькая Агния Дитковските с родителями. Фото: соцсети А. Лютаевой
Кино
В этом же году (в 2006-м) ее позвали сниматься в фильме «Жара», а было Дитсковските всего 17 лет отроду. Слава обрушилась на актрису с модельной внешностью (рост – 174 см, а вес – 53 кг) мгновенно и сокрушительно. Агния заболела кинематографом.
В этом же году мир увидел еще три фильма с ее участием («Смерть по завещанию», «Знаки любви», «Иван Подушкин. Джентльмены сыска»). Вполне понятно, почему у Агнии не хватило времени на учебу во ВГИКе.
Впрочем, после проделанной работы Дитковските взяла паузу на два года и только в 2008 году вновь появилась в новых российских фильмах. И вновь это было сразу несколько картин, на сей раз сразу пять: «Осенний вальс», «Крылья ангела», «Воротилы. Быть вместе», «Альпинист», «Две истории любви».
Собственный рекорд Агния Дитковските побила в 2013 году, появившись на экранах уже в семи художественных фильмах, четыре из них были многосерийными («Агент», «Дело чести», «Клянемся защищать», «Кукушечка») и три картины полнометражные («Остров везения», «Продавец игрушек», «Sex, кофе, сигареты»).
Агния Дитковските и Алексей Чадов. Стоп-кадр: фильм «Жара»/ режиссер Резо Гигинеишвили/ 2006 г
Появлялась Агния Дитковските в фильмах и вместе со своей знаменитой матерью. Например, в фильме «Жара» (2006 год), а также в лентах «Камень, ножницы, бумага» (2021 год), «Единицы Монтевидео» (2023 год). В двух последних картинах Татьяна Лютаева не только выступила в качестве актрисы, но и стала режиссером и сценаристом фильмов.
Одна из последних работ Агнии Дитковските — сериал «Трейдер» 2023 года. По сюжету события разворачиваются в нескольких арабских странах, при этом съемки проводились в Тунисе, во Франции, США и в России.
В этой ленте также был занят Сергей Пускепалис, который умер, так и не увидев премьеры картины.
Агния Дитковските с мамой. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Самым знаменитым избранником Агнии Дитковските был Алексей Чадов, с которым актриса познакомилась на съемочной площадке фильма «Жара». Тогда артистке было всего 17 лет, а ее партнеру 24.
Кинороман довольно быстро перешел в ранг настоящей любви. Очень скоро пара съехалась и стала жить гражданским браком. Это продолжалось около трех лет. В 2009 году вдруг стало известно, что Агния ушла от Алексея. Говорили, что она очень ревновала своего любимого к партнершам по фильмам.
Но в 2012 году Чадов и Дитковските неожиданно для многих официально расписались. Свадьба прошла в узком кругу людей в Подмосковье с участием 50 человек. Медовый месяц они смогли организовать только через год на берегу Индийского океана, поскольку слишком были увлечены работой в кино.
Юная Агния Дитковските и молодой Алексей Чадов. Фото: Global Look Press
А в 2014 году Агния Дитковските родила Алексею Чадову сына Федора. Но уже в 2015 году в СМИ просочилась информация, что актер оставил свою жену и ребенка и решил развестись. Официально пара расторгла брак только через два года.
Известно, что Алексей Чадов принимает участие в воспитании своего наследника и часто проводит с ним свободное от работы время, также он нередко отдыхает и в компании своей бывшей жены. Они смогли сохранить довольно теплые отношения, несмотря на разногласия в личном вопросе.
В 2017 году публику поразила новость о том, что Агния Дитковските родила дочь. Звезда кино на тот момент не была замужем, ни отца ребенка, ни живота знаменитости никто не видел.
Однако позже появились слухи о том, что актриса подарила наследницу уроженцу Узбекистана, некоему Амиру. А когда бабушка девочки актриса Татьяна Лютаева показала в своих соцсетях внучку по имени Ника, у многих сомнения на этот счет отпали сразу. Девочка оказалась восточной внешности.
Дети Агнии Дитковските Федор и Ника. Фото: соцсети Т. Лютаевой
Говорили, что Агния скоро переедет к своему возлюбленному в Ташкент, но в 2021 году она вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко. И вновь влюбленные обошлись вместо пышной свадьбы тихим ужином с близкими.
В этом же году Агния Дитковските опять тайно родила дочь Ауру, наследницу Богдана Панченко. И опять никто ни разу не видел звезду беременной.
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Богдан Панченко. Фото: соцсети А. Дитковските