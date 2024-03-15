«Неудачно вышло» или «настоящим актерам не нужны медленные крупные планы»: зрители обсуждают сериал «Постучись в мою дверь в Москве»

В онлайн-кинотеатре Okko вышла первая серия российской адаптации одного из самых популярных турецких сериалов последних лет — «Постучись в мою дверь».
Московская версия картины состоит из 60 серий, которые будут выходить каждую неделю с понедельника по четверг. Многие уже успели посмотреть несколько серий ленты и сравнить ее с оригиналом. Главные роли в нашем сериале исполняют Никита Волков и Лиана Гриба. Кроме того, задействованы такие актеры, как Александра Тулинова, Влад Соколовский, Марина Кравец и Лео Канделаки
Что думают зрители о новом многосерийном фильме, узнала Teleprogramma.pro.
Зрителям не хватает более яркого проявления чувств главных героев. Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Критика
Большинство зрителей не оценили игру актеров в нашей версии сериала. По их мнению, они не дотягивают, не могут раскрыть всех чувств, показать «игру глазами», в чем турки являются профессионалами.
Любушка К.: «Еще раз убеждаюсь в том,что нынешние сценаристы и режиссеры не могут создать ничего своего,только все переделывают, копируют. А игра актеров определяется одной фразой «Не верю!». Наверное, пройдет ни одно поколение, прежде чем снимут что-то стоящее».
Леона Князева: «Невозможно смотреть, все врут! Что случилось с кинематографом? Почему эмоции актеров не совпадают с их выражением лица? Их мимика и жесты не отражают эмоции, которые должны бы быть отзеркалены лицом и телом. Почему я смотрю и чувствую фальш, и смотреть не хочется».
Татьяна Бакланова: «Смогла посмотреть только начало минут 5,на остальное даже не стала тратить время, еще такого сериала ужасного не видела, хоть бы актеров выбрали классных например Жидкова, Прилучного, ну и актриса совсем с Эдой рядом не стояла. В общем неинтересно».
Многие не стали смотреть сериал после первой серии. Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Нина Рикуш: «Неудачно вышло. Турецкий сериал прекрасен, там все чувства передаются».
Марина Т: «Посмотрела первые серии и уже можно делать некоторые выводы: взгляд Серкана - это что-то с чем-то, это огонь, это страсть, это настоящие вздрагивая при просмотре, а взгляд Сергея - пустота, не чувствую ничего, нет эмоций, поэтому даже не тянет дальше смотреть».
Татьяна Я.: «Если не смотреть турецкий сериал, то наш ну так себе, на тройку. Хотелось бы мелодичности. И потом, я думаю, что химию турецкому сериалу передал эмоциональный перевод и те, кто озвучивали всех героев на русский язык. Потому как обычная турецкая речь не настолько мелодичная, как наша. Но посмотреть стоит».
По мнению зрителей, в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» почти все диалоги взяты из оригинала. Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Интересная адаптация
Но некоторые решили не сравнивать сериал с прототипом, а просто насладиться очередной мыльной оперой.
Лариса Грачева: «Смотрю сериал с интересом. Турецкий попробовала - ну это вообще, озвучка убила всякое желание что-то там смотреть и вникать, Вполне устраивает российская версия. Хотя очень раздражают ляпы. Вот я вижу - Саша обращается к коллегам помочь ей с проектом для певицы - ведь завтра утром сдача. А по итогу там сдача аж через день. Еще раздражает кабинет Сергея. Все диалоги в нем слышит весь офис, судя по его конструкции с огромными щелями внизу. Так и хочется пожелать героям - тише. тише, шепотом, пожалуйста».
Зрители уверены, что герои еще раскроются и покажут настоящие искренние чувства, ничуть не хуже, чем у турков.
Svetlana Kuranova: «А мне зашла наша адаптация! Турецкий сериал не смогла смотреть. Наши Саша и Сергей красивая пара получилась, играют хорошо и думаю разгонятся еще.
После просмотра 4-х серий, по мне, Волков героя прочувствовал лучше, чем Бюрсин. Бесчувственный робот и должен быть таким как Сергей. Какие яркие эмоции он должен выдавать?! Да и пара наша выглядит более правдоподобно, естественнее, как может быть в жизни.
Какую химию, любовь, искры вы ждете от двух человек, которые ненавидят друг друга. Как раз должна быть сухость в общении, неприязнь, грубость даже. Наши, как раз, правильно показывают развитие чувств «от ненависти до любви», логично. А не Бюрсин с Эрчел, которые кричат «я тебя ненавижу» и при этом ухмылка и искры. Ни это ли бред».
Оксана Филатова: «Не ожидала, что наш сериал понравится. Настоящие наши актеры хорошо играют и им не нужны медленные крупные планы оператора».