«Неудачно вышло» или «настоящим актерам не нужны медленные крупные планы»: зрители обсуждают сериал «Постучись в мою дверь в Москве»

Интересная адаптация

Но некоторые решили не сравнивать сериал с прототипом, а просто насладиться очередной мыльной оперой.

Лариса Грачева: «Смотрю сериал с интересом. Турецкий попробовала - ну это вообще, озвучка убила всякое желание что-то там смотреть и вникать, Вполне устраивает российская версия. Хотя очень раздражают ляпы. Вот я вижу - Саша обращается к коллегам помочь ей с проектом для певицы - ведь завтра утром сдача. А по итогу там сдача аж через день. Еще раздражает кабинет Сергея. Все диалоги в нем слышит весь офис, судя по его конструкции с огромными щелями внизу. Так и хочется пожелать героям - тише. тише, шепотом, пожалуйста».

Зрители уверены, что герои еще раскроются и покажут настоящие искренние чувства, ничуть не хуже, чем у турков.

Svetlana Kuranova: «А мне зашла наша адаптация! Турецкий сериал не смогла смотреть. Наши Саша и Сергей красивая пара получилась, играют хорошо и думаю разгонятся еще. После просмотра 4-х серий, по мне, Волков героя прочувствовал лучше, чем Бюрсин. Бесчувственный робот и должен быть таким как Сергей. Какие яркие эмоции он должен выдавать?! Да и пара наша выглядит более правдоподобно, естественнее, как может быть в жизни. Какую химию, любовь, искры вы ждете от двух человек, которые ненавидят друг друга. Как раз должна быть сухость в общении, неприязнь, грубость даже. Наши, как раз, правильно показывают развитие чувств «от ненависти до любви», логично. А не Бюрсин с Эрчел, которые кричат «я тебя ненавижу» и при этом ухмылка и искры. Ни это ли бред».