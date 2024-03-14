Куда пропала Тамара Гвердцители: жизнь знаменитой певицы

Детство и юность

Тамара Гвердцители произошла из древнего грузинского аристократического рода. Артистка появилась на свет 18 января 1962 года в Тбилиси в семье, далекой от творчества. Отец Тамары трудился кибернетиком, а мама преподавала в школе. Кроме девочки, родители воспитывали ее младшего брата Павла.

Мама с удовольствием занималась детьми и помогала развивать им их таланты. С дочерью учила новые песни, подыгрывая на пианино, а сыну старалась привить интерес к математике.

Тамара впервые появилась на телевидении в три года. В пять лет ее отдали учиться в музыкальную школу при Тбилисской консерватории. Когда юной певице исполнилось 9 лет, она стала участницей вокально-инструментального ансамбля «Мзиури».

Получив аттестат, Тамара без раздумий поступила в Тбилисскую консерваторию на специальность «фортепиано и композиция». Параллельно студентка занималась вокалом и выступала с «Мзиури».