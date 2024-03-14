Куда пропала Тамара Гвердцители: жизнь знаменитой певицы

Детство и юность
Тамара Гвердцители произошла из древнего грузинского аристократического рода. Артистка появилась на свет 18 января 1962 года в Тбилиси в семье, далекой от творчества. Отец Тамары трудился кибернетиком, а мама преподавала в школе. Кроме девочки, родители воспитывали ее младшего брата Павла.
Мама с удовольствием занималась детьми и помогала развивать им их таланты. С дочерью учила новые песни, подыгрывая на пианино, а сыну старалась привить интерес к математике.
Тамара впервые появилась на телевидении в три года. В пять лет ее отдали учиться в музыкальную школу при Тбилисской консерватории. Когда юной певице исполнилось 9 лет, она стала участницей вокально-инструментального ансамбля «Мзиури».
Получив аттестат, Тамара без раздумий поступила в Тбилисскую консерваторию на специальность «фортепиано и композиция». Параллельно студентка занималась вокалом и выступала с «Мзиури».
Тамара Гвердцители с детства тянулась к музыке. Фото: Global Look Press
Музыкальная карьера
В 1982 году вышел первый альбом Гвердцители «Дебют. Тамара Гвердцители». Так началось ее время. Голос певицы завораживал всех: от школьников до стариков. Следующий альбом исполнительницы «Музыка: поет Тамара Гвердцители», который вышел в 1985 году стал известен на весь Советский Союз.
В 1988 году после победы на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии Тамару пригласили выступить на фестивале в Италии. Там ее композицию услышал французский композитор и пригласил звезду в Париж. Тамара проработала в Европе два года по первому контракту.
После развала СССР семья певицы эмигрировала из Грузии. Они обосновались в Москве.
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Тамара Гвердцители эмигрировала в Россию после развала СССР. Фото: Global Look Press
Певица много времени проводила за границей. Несколько лет жила в США, забрав маму и сына. Лишь в конце 90-х годов Гвердцители вернулась в Москву. Она продолжила работать и записала несколько новых альбомов, особенно хитами стали: «Виват, король!» и «Спасибо, музыка, тебе!». В 2004 году вышла одна из главных композиций в творчестве певицы - «Молитва».
Кроме того, Тамара нередко выступала в тандеме с другими исполнителями. В дуэте с Олегом Газмановым она исполнила композицию «Вороной», в 2011 году с рок-группой «Би-2» спела «Безвоздушную тревогу», вместе со Львом Лещенко и Антоном Макарским подарила слушателям хит «Вечная любовь»
В начале 2017 года артистка представила слушателям новую программу «Признание» и отправилась с ней в мировое турне.
Песни Гвердцители слушали во всем мире. Фото: Global Look Press
В 2018 году Тамара дала сольный концерт в Кремле, запись которого позднее была показана в эфире Первого канала. На свои песни она записывала и клипы. В этом же году вышли ролики «Я за тобою вознесусь» и «Ориентир любви». Тогда же знаменитость приняла участие в моноспектакле «Человеческий голос».
Через год, стремящаяся оставаться на волне времени, певица исполнила новую песню «Давай разлуке запретим» вместе со Стасом Михайловым. Композиция участвовала в конкурсе премии «Шансон года — 2020».
Тамара Гвердцители вступила в Кремле в 2021 году. Фото: Global Look Press
Телевидение
Нередко звезда появилась и в ТВ-шоу.
В 2007 и 2008 годах Тамара выступила в роли участницы вокального шоу «Две звезды», где ее партнером стал Дмитрий Дюжев. Благодаря объединенному мастерству и харизме они смогли победить.
Затем знаменитость поучаствовала в телешоу «Призрак Оперы», а в 2014 году стала членом жюри украинского шоу «Голос страны».
Тамара Гвердцители с Дмитрием Дюжевым смогли победить в проекте «Две звезды». Фото: Global Look Press
В сентябре 2020 года Гвердцители стала одним из наставников проекта «Голос. 60+». 91-летняя конкурсантка Дина Юдина из ее команды дошла до финала и победила.
Личная жизнь
Тамара вышла замуж в молодости Тамара за режиссера тбилисского театра Георгия Кахабришвили. Муж был старше на 14 лет.
В 1986 году в семье случилось пополнение: родился сын Сандро. В 1995 году пара распалась. Сын позже обучился в Англии и стал работать историком.
Конкурсантка «Голос. 60+» под руководством певицы дошла до финала. Фото: Global Look Press
После этого Тамара стала жить с адвокатом-миллионером из Бостона по имени Дмитрий. Но они были вместе недолго, мужчина умер через 3 года от остановки сердца.
Потом певица вышла замуж за кардиохирурга Сергея Амбатьело. Прожив 4 года, в 2005 они развелись.
Тамара Гвердцители не смогла обрести счастья в личной жизни. Фото: Global Look Press
Тамара Гвердцители сейчас
В последнее время певице пришлось пережить не лучшие времена в своей жизни. Тамара тяжело перенесла смерть матери. После этого знаменитость два месяца провела в реабилитационной клинике из-за нервного срыва.
Затем она покинула Россию и пыталась обосноваться за границей. Гвердцители дает редкие концерты в Европе, Америке, Казахстане и Армении, но такого количества поклонников ее таланта, как было в России, уже нет.
Также поговаривают, что певица столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.
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