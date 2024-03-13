Ратмир Шишков прожил короткую, но яркую жизнь и оставил свое продолжение: история рэпера из «Фабрики звезд»

Детство и юность
Свой жизненный путь Ратмир Шишков начал в цыганской семье гастролирующих артистов. Он родился 24 апреля 1988 года. Мальчик, смотря на своих родных тоже мечтал о сцене, а своему образованию не уделял должного внимания, поэтому не мог похвастаться хорошими оценками в школе.
Ратмир так и не окончил школу, вместо этого стал петь в ансамбле «Гилори». Коллектив был знаменит не только в России. Музыканты гастролировали по Европе, где тоже имели успех.
Ратмир Шишков родился в цыганской семье. Фото: сообщество, посвященное памяти Ратмира Шишкова во «ВКонтакте»
С 12 лет Шишков вместе с родителями выходил на сцену для исполнения цыганского романса. Такая практика помогла раскрыть вокальные данные мальчика. Немного позже он начал посещать театральную студию, увлекся рэпом и джазом.
Благодаря поддержке старшего брата Жана, солиста группы «Премьер-министр» Ратмир принял решение поучаствовать в проекте «Фабрика звезд – 4», где познакомился с Тимати и Домиником Джокером, которые впоследствии приобрели широкую известность.
Шишков стал участником «Фабрики звезд – 4». Фото: сообщество, посвященное памяти Ратмира Шишкова во «ВКонтакте»
Музыка
Ратмир понравился зрителям и хорошо проявил себя в составе разных дуэтов и групп. С ВИА «Сливки» он спел трек «Балалайка», песню «Пусть» исполнил вместе Александром Буйновым.
Ратмир Шишков достойно проявил себя в творчестве. Фото: сообщество, посвященное памяти Ратмира Шишкова во «ВКонтакте»
Дойдя до 1/4 финала, молодой человек покинул шоу и стал выступать в составе коллектива «Банда». Кроме Ратмира солистами были Анастасия Кочеткова, Тимати и Доминик Джокер, Ратмир записал песни «Как жаль» и «Ты нужна мне», а также «Новые люди» и «Мне нужен ты один». У группы вышел всего один альбом.
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Артист также занимался в школе балета и снялся в клипе«Допинг», приуроченному к фильму «Мужской сезон».
Но судьба так и не позволила Ратмиру стать знаменитым рэпером.
Ратмир в составе коллектива «Банда». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Только после ухода Шишкова из жизни стало известно, что у него был роман с дочерью высокопоставленного сотрудника МИД Софией.
Немного позже стало известно, что в день своей смерти Ратмир стал отцом. Дочь Стефанию воспитывает мама. Ей активно помогают родные и бывшие коллеги рэпера Тимур Юнусов, известный как Тимати, и Доминик Джокер.
Шишков оставил в качестве продолжения себя дочь Стефанию. Фото: сообщество, посвященное памяти Ратмира Шишкова во «ВКонтакте»
Смерть
В конце дня 23 марта 2007 года в эфир вышли трагические новости, которые сообщили, что в центре столицы произошло ДТП со смертельным исходом. «Мерседес», в котором находился Ратмир Шишков загорелся в результате столкновения с «Фольксвагеном». Кроме певца в машине был еще один известный рэпер по прозвищу Deem.
Тела пострадали от сильнейших ожогов, и их с трудом смогли опознать. Когда личности были окончательно установлены родные и друзья Шишкова пережили настоящий шок. Тимати и Доминик Джокер увидели в песне «Плачут небеса» пророческие строки и в память о друге приняли решение распустить коллектив.
26 марта 19-летнего артиста похоронили на Калитинском кладбище. Траурная церемония прошла у дома рэпера, собралось очень много людей. Родные и друзья пролили много слез в след так рано ушедшему талантливому парню.
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