Ратмир Шишков прожил короткую, но яркую жизнь и оставил свое продолжение: история рэпера из «Фабрики звезд»

Детство и юность

Свой жизненный путь Ратмир Шишков начал в цыганской семье гастролирующих артистов. Он родился 24 апреля 1988 года. Мальчик, смотря на своих родных тоже мечтал о сцене, а своему образованию не уделял должного внимания, поэтому не мог похвастаться хорошими оценками в школе.

Ратмир так и не окончил школу, вместо этого стал петь в ансамбле «Гилори». Коллектив был знаменит не только в России. Музыканты гастролировали по Европе, где тоже имели успех.