Юлия Савичева, Мария Зайцева и другие звезды готовы поддержать закон о «фанере»: «Артист должен петь живьем»

Чиновники планируют рассмотреть закон, который обяжет организаторов концертов указывать на афишах, что выступление будет под фонограмму.
Закон, запрещающий использование фонограммы, существует с 1999 года, но он не предусматривает никаких штрафных санкций
По новому закону, который планируют рассмотреть, наказывать будут за так называемый «плюс», то есть запись музыкального сопровождения и голоса исполнителя. За введение зрителей и слушателей в заблуждение будет установлена ответственность.
При этом написать, что певец выступает не вживую необходимо будет не мелким шрифтом, а вполне читабельным. А если организаторы концертов забудут сообщить, что исполнитель поет в записи, то обязаны будут вернуть зрителям деньги за билеты.
Еще один интересный момент в законе: депутаты Госдумы предложили снизить цены билетов на концерты, где будет использоваться фонограмма.
Что об этой инициативе думают наши звезды, узнала Teleprogramma.pro.
Юлия Савичева полностью поддержала инициативу. Фото: личный архив Юлии Савичевой
Юлия Савичева
Многие современные артисты с удовольствием готовы поддержать инициативу и считают, что зритель должен слушать только качественную живую музыку или по крайней мере быть осведомленными об использовании «фанеры».
Певица Юлия Савичева считает, что это хорошая инициатива, правильная, потому что на сольных концертах артист обязан петь живьем.
«На своих сольных концертах, я всегда выступаю с музыкантами и пою исключительно живьем. У меня даже нет никаких специальных концертных фонограмм».
Фонограммы Юлия использует только на съемках или сборных концертах, когда этого требуют сами организаторы. Во время съемок очень часто случаются проблемы со звуком, и чтобы их избежать, артистам иногда приходится пользоваться записью.
Мария Зайцева уважает своего слушателя и поет всегда вживую. Фото: личный архив Марии Зайцевой
Мария Зайцева
Певица Мария Зайцева не скрывает радости от того, что наконец-то подняли эту тему на высоком уровне.
«Да, безусловно артист должен петь живьем. Если ты называешь себя певцом или певицей, то это твоя прямая обязанность. Если в руках артиста находится микрофон - то это априори подразумевает то, что он должен в него петь, а не просто открывать рот. Вы можете себе представить, что зрители приходят на оперу, а там певцы открывают рот под фонограмму? Я - нет», -заявила Мария.
Но, как и другие коллеги артистка поясняет, что иногда приходится пользоваться фонограммой. Например, бывают ТВ-съемки, не подразумевающие пение вживую, где иногда даже нет соответствующего оборудования. Или приходится выступать в экстремальных условиях, в мороз -20 градусов, что очень опасно для голосовых связок. А если артист заболел, и у него пропал голос, а выступление нельзя отменить, и сам заказчик готов и просит, чтобы артист все равно выступил. Но это все скорее исключения из правил.
«Я полностью поддерживаю инициативу того, чтобы артисты пели живьем. А если они не умеют, то пусть тогда предупреждают на своих афишах, что поют под фонограмму.
У нас еще любят писать «живой звук», но при этом артист поет сверху фонограммы, называя это даблом. Я это тоже не люблю, и не считаю честным по отношению к зрителям.
Также прибегают к автотюнам, которые в режиме реального времени исправляют вокал исполнителя. Все это меня не сильно вдохновляет, мягко говоря».
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У певца все концерты проходят без фонограммы. Фото: личный архив Владимира Селиванова
Vavan
Певец Vavan, который известен и как актер Владимир Селиванов, высказался полностью в таком же ключе.
«Я считаю, что концерты — это только лайф и живое пение, поэтому инициативу поддерживаю. У меня все концерты живые, и я считаю, что это честно по отношению к моей аудитории».
Артист считает, что подобный закон как раз немного отфильтрует нашу музыкальную индустрию и ее не будут воспринимать как сферу легкого заработка многие, кто не вхож во внутренние процессы. Но и по поводу фонограммы есть некоторые нюансы, подчеркивает Vavan.
«Без нее тоже никак - иногда необходимо использовать на записях различных шоу, тв-съемках, сценических постановках или по запросу организаторов каких-либо технически-сложных концертов».
Группа «Тутси» не использует фонограмму во время своих концертов. Фото: Global Look Press
«Тутси»
Артистки из группы «Тутси» единогласно поддерживают инициативу и считают, что принятие такого закона необходимо.
Ирина Ортман очень рада, что наконец-то вернулись к этому вопросу, который в свое время поднял еще Иосиф Кобзон.
«Это очень честно по отношению к своему зрителю и очень хочется верить, что действительно артисты, которые работают под фонограмму будут впоследствии привлечены и как-то оштрафованы. Как мне кажется, в этом и заключается весь профессионализм артиста».
Мария Вебер всегда поет перед своим зрителем вживую.
«У меня нет такого понятия - фонограмма. Это сразу слышно зрителю».
Мария уверена, что если артист укажет, что поет под фонограмму, то к нему никто не придет.
«Благодаря этому закону артисты начнут более добросовестно работать. Это справедливо», - добавила певица.
Леся Ярославская согласна с коллегами, что предупреждать зрителя необходимо.
«Зритель должен получать за свои большие деньги, которые он платит на концертах, качественный хороший звук. Я горжусь тем, что наша группа всегда выступает вживую и позволяет себе пение под плюс только на телевизионных съемках».
В голосах участниц SOPRANO Турецкого заключается уникальность проекта. Фото: личный архив коллектива SOPRANO Турецкого
SOPRANO Турецкого
Солистки SOPRANO рассказали, что всегда выступают живьем.
«В наших голосах и их сочетании заключается уникальность проекта. Мы считаем, что артист честен с аудиторией, когда выступает вживую, и, если такой возможности нет, об этом, конечно, нужно сообщать зрителям».
Артистки сетуют, что не у всех и не всегда есть возможность выйти и отработать программу так, как им хотелось бы - в силу различных обстоятельств, обычно технического плана, если это телесъемка, где использование фонограммы - это данность, которую нужно принять. И только в этом случае фонограмма оправдана, по мнению SOPRANO.