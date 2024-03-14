Юлия Савичева, Мария Зайцева и другие звезды готовы поддержать закон о «фанере»: «Артист должен петь живьем»

Чиновники планируют рассмотреть закон, который обяжет организаторов концертов указывать на афишах, что выступление будет под фонограмму.

Закон, запрещающий использование фонограммы, существует с 1999 года, но он не предусматривает никаких штрафных санкций

По новому закону, который планируют рассмотреть, наказывать будут за так называемый «плюс», то есть запись музыкального сопровождения и голоса исполнителя. За введение зрителей и слушателей в заблуждение будет установлена ответственность.

При этом написать, что певец выступает не вживую необходимо будет не мелким шрифтом, а вполне читабельным. А если организаторы концертов забудут сообщить, что исполнитель поет в записи, то обязаны будут вернуть зрителям деньги за билеты.

Еще один интересный момент в законе: депутаты Госдумы предложили снизить цены билетов на концерты, где будет использоваться фонограмма.

Что об этой инициативе думают наши звезды, узнала Teleprogramma.pro.