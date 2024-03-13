Как артиста Эдуарда Бредуна погубила знаменитая жена: успех стал проклятием

Актер Эдуард Бредун словно родился с серебряной ложечкой во рту. Прожив непростое военное и послевоенное детство, он быстро ворвался в советский кинематограф. Такого красивого, статного и талантливого парня трудно было не заметить!
Смогла разглядеть в нем нечто особенное и звезда СССР Изольда Извицкая. Однако эта любовь оказалась для артиста роковой.
Детство и юность артиста
Но для начала обратимся к раннему периоду жизни Эдуарда Бредуна. Он появился на свет в Сталинской области (ныне Донецкая) 6 октября 1934 года.
Его папа Александр Евдокимович был военным, а мама Тамара Семеновна — домохозяйкой.
Когда началась война, семья Бредуна эвакуировалась в Казахстан, там и осталась на какое-то время. Папа Эдурада преподавал в Семипалатинском военном училище топографию. А когда наступил мир, Эдуард Бредун с родителями перебрался в Молдавию, в город Бельцы. Именно здесь он впервые познал сладкий вкус сцены, записавшись в драмкружок местного Дома пионеров.
Однако Эдуард Бредун решил пойти по стопам отца и тоже стать военным, поступив в Тамбовское суворовское военное училище.
Эдуард Бредун в молодости. Стоп-кадр: фильм «Координаты неизвестны» / Михаил Винярский / 1957 год
Кино
Получив среднее образование, Бредун все-таки понял, что идет не по тому пути, который предначертала ему судьба, и поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова с мечтой стать популярным киноактером. Учился Эдуард в творческой мастерской Юлия Райзмана, народного артиста СССР.
В 1954 году он впервые снялся в кино, исполнив небольшую роль в фильме «Зеленый дол».
В 1957 году Бредун успешно окончил вуз и стал служить в Театре-студии киноактера, который был создан для тех артистов, чья основная деятельность была посвящена кинематографу.
Также сразу по завершении обучения в вузе артиста пригласили на одну из главных ролей в военную драму «Ветер». Критики считают, что это самая удачная работа актера. Гениально отыграв перед камерой, свой собственный успех Бредун больше не смог перепрыгнуть.
Далее последовала целая вереница разноплановых ролей: от алкашей до идейных комсомольцев. Но все они не приносили желаемого успеха Бредуну.
Относительная заметной в его творческой биографии оказалась роль Мити Неверова в детективном драматическом фильме Николая Досталя «Дело «пестрых» 1958 года. История о советском сыске была захватывающей, поэтому картина стала популярной, а фотографии Эдуарда Бредуна даже стали публиковать в журналах.
Эдуард Бредун в фильме Николая Досталя «Дело «пестрых» / 1958 г. Фото: Global Look Press
Также зрители могли запомнить Бредуна по небольшим, но ярким эпизодам в советских комедиях. Например, в «Двенадцати стульях» актер сыграл Пашу Эмильевича, одного из нахлебников вороватого и стыдливого завхоза дома престарелых.
Отлично отыграл свою небольшую роль Эдуард Бредун и в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». В магазине он распахивал полы перед Шуриком, предлагая спекулятивные радиодетали.
Эдуард Бредун на съемках. Стоп-кадр: фильм «Двенадцать стульев» / Леонид Гайдай / 1971 год
Личная жизнь
Счастье в личной жизни Эдуарда Бредуна было недолгим. Во время съемок картины «Первый эшелон» он познакомился с восходящей звездой советского кино, умницей и красавицей Изольдой Извицкой. На тот момент она была намного опытнее его как актриса, да и возрастом старше на два года.
Роман молодых артистов развивался стремительно, практически сразу после начала отношений они отправились в ЗАГС и поженились.
В 50-е годы обоих артистов активно снимали в кино, но получилось так, что фильмы с участием Извицкой намного чаще имели успех. К ней более благосклонно относились критики, на улицах Москвы узнавали поклонники. Жена Эдуарда Бреуна быстро получила статус одной из самых красивых женщин в СССР, а он так и оставался актером эпизодов.
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун. Стоп-кадр из фильма «Первый эшелон» / Михаил Калатозов / 1955 год
Актер чувствовал себя ущербно на фоне знаменитой жены. Творческая душа Бредуна не выдержала, он все чаще стал заливать свои переживания по этому поводу алкоголем. Вместе с ним в пагубное увлечение втянулась и супруга. Вначале она просто поддерживала компанию, а потом опустилась, начала срывать съемки в кино. В конце концов ее перестали приглашать в кино и лишь из жалости держали в Театре-студии киноактера.
В итоге Эдуард Бредун в январе 1971 года нашел себе менее проблемную женщину, которая считалась другом семьи. И оставил Изольду Извицкую. Брошенная актриса умерла от голода и алкоголя одна в своей квартире. Актеру сообщили, что она больше недели не отвечает на звонки и не открывает дверь. Зайдя в дом, он нашел изможденный труп бывшей жены.
Трудно найти более поучительную историю, которая могла бы вдохновить на трезвость. Однако для Бредуна эта трагедия стала лишь дополнительным поводом для выпивки. Он не только не расстался с пагубной привычной, но еще чаще стал встречаться с зеленым змием. В 80-е годы он лишь перебивался короткими ролями в кино.
Эдуард Бредун не дожил до своего 50-летия три месяца и умер 18 июля 1984 года. Причина кончины та же, что у его экс-жены, — алкоголизм. Актер похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
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