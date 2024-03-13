Как артиста Эдуарда Бредуна погубила знаменитая жена: успех стал проклятием

Актер Эдуард Бредун словно родился с серебряной ложечкой во рту. Прожив непростое военное и послевоенное детство, он быстро ворвался в советский кинематограф. Такого красивого, статного и талантливого парня трудно было не заметить!

Смогла разглядеть в нем нечто особенное и звезда СССР Изольда Извицкая. Однако эта любовь оказалась для артиста роковой.

Детство и юность артиста

Но для начала обратимся к раннему периоду жизни Эдуарда Бредуна. Он появился на свет в Сталинской области (ныне Донецкая) 6 октября 1934 года.

Его папа Александр Евдокимович был военным, а мама Тамара Семеновна — домохозяйкой.

Когда началась война, семья Бредуна эвакуировалась в Казахстан, там и осталась на какое-то время. Папа Эдурада преподавал в Семипалатинском военном училище топографию. А когда наступил мир, Эдуард Бредун с родителями перебрался в Молдавию, в город Бельцы. Именно здесь он впервые познал сладкий вкус сцены, записавшись в драмкружок местного Дома пионеров.

Однако Эдуард Бредун решил пойти по стопам отца и тоже стать военным, поступив в Тамбовское суворовское военное училище.