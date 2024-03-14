«Появилось желание перечитать поэму»: зрители оценили экранизацию «Онегина»

Экранизация классики в последнее время стала очень популярной. Вот и великое произведение Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» обрело вторую жизнь на экране.
«Онегин» Сарика Андреасяна за первые дни показов уже собрал свыше 350 млн рублей и возглавил прокат в России.
Сюжет фильма рассказывает о жизни Евгения Онегина, в роли которого выступил Виктор Добронравов. Молодой человек переезжает из столицы в деревню, потому что устает от однообразной светской жизни.
Зрители уже успели поделиться своими впечатлениями от картины в соцсетях. Большинство в восторге от экранизации. По общему мнению в Сети, автору ленты удалось достаточно точно передать оригинальность произведения. Многих поразила операторская работа и актерская игра.
Teleprogramma.pro узнала, что думают о картине поклонники классики.
По мнению зрителей, это одна из самых удачный современных экранизаций классики. Фото: кадр из трейлера к фильму «Онегин»
Хочется перечитать классику
Stas: «Ребят, я мещанка и у меня дурной вкус. Но фильм сделали красивый, с уважением и любовью. Все-таки критики молодцы. На мой взгляд, обращение к классике вызовет интерес к первоисточнику, а это уже прекрасно».
Елена П.: «Не стала читать никаких кинокритиков и «экспертов» а просто сходила и насладилась красивыми пейзажами русской зимы и осени (золотая осень просто прекрасна в фильме), вечными стихами Пушкина. От сцены написания Татьяной письма Онегину пошли мурашки… Актеры понравились, фильм вызвал сильные эмоции , ну а большего от этого кино я и не ожидала. И да, захотелось перечитать».
Ольга Несытых: «Фильм выделяется из потока экранной пошлости. Если после просмотра школьники и их родители прочитают или перечитают роман Александра Сергеевича, то это уже огромный вклад в образование и культуру. После прочтения сложится свой образ героев произведения классика русской литературы.
Этот фильм не надо разглядывать по микроскопом, он дает новую мотивационную атмосферную волну к оригиналу. Истинно русский человек книжный, читающий».
Марина Векшина: «Самый большой провал, на мой взгляд, это Татьяна Ларина! Ну не может быть у 28-летней женщины взгляд 17 летней девушки, наивной, провинциальной и романтичной!!! Не может! Так что это самый главный провал. Эпоха показана весьма аутентично. Неторопливость, как и положено 18 веку!
Появилось желание перечитать поэму. А это, наверное, самое главное!»
Зрители захотели перечесть роман Пушкина. Фото: кадр из трейлера к фильму «Онегин»
Чудесный фильм
Татьяна Соловьева: «А мне фильм очень понравился! Виктор Добронравов шикарен, Моряк прирожденная Татьяна! Музыка, атмосфера, фильм просто чудесный!»
Надежда Шикотько: «Фильм очень понравился! Евгений и Татьяна теперь надолго в моих мыслях. Спасибо режиссеру за пережитые эмоции!»
Элечка К: «По мне, так Ларина вполне «зашла». И Добронравов отлично сыграл. Здесь нет даже намека на комедию, а ведь он воспринимается как комедийный актер. Смог убрать флер комедийности со своего актерского восприятия. Итог: 4+ из 5. Минус - немного заунывный музыкальный ряд».
Надежда Ходырева: Шикарный фильм. Красивый, музыка подобрана на все сто, давно не видела ни чего подобного, наконец то начали снимать фильмы, которые смотришь на одном дыхании. По поводу артистов, в восемнадцатом веке мужчина в 26 лет выглядел на все сорок, а женщина в сорок считалась старухой. Большое спасибо режиссеру за этот красивый фильм, выделено главное в этом произведении, без мелочей: любовь, долг, и предательство.
Росса Архангельская: «Фильм замечательный! Добронравов бесподобен,Моряк хороша как и остальные актеры! Спасибо режиссеру, что не отошел от оригинала. Конечно, уместить такой шедевр в одном фильме тяжело... Онегин и Татьяна встречались не один раз и тема любви не сильно раскрыта, эх, вот бы сериал снять. А так красиво и достойно!»
В целом зрители оценили новую экранизацию. Фото: кадр из трейлера к фильму «Онегин»
Небольшие ляпы
Евгений Ю.: «В целом фильм очень неплохой. Хорошие актеры, хорошие костюмы, красивые интерьеры. Не без ляпов, конечно. Так, пистолеты, из которых стрелялись герои - капсюшные, т. е. относятся к гораздо более позднему времени, чем 1821 г.
Неприятно удивил муж Ольги своей патлатостью и усами, носить которые офицерам было разрешено только в 1832 г.
Вызвало удивление надгробие Ленского, надпись на котором сделана по нормам современной грамматики, да и вообще, как видно, авторы фильма не имеют понятия о грамматических нормах и правилах начала 19 в.
А повеселила табличка на «доме Онегина» о том, что здание является памятником архитектуры и охраняется государством. Но это, пожалуй, и все придирки. В остальном фильм приятно удивил. Всем рекомендую к просмотру!»
Ольга Зудобрина: «Встречаются исторические неточности, но в современных фильмах без них никак. Наоборот, становится интереснее подлавливать их в сюжете. Я рекомендую всем посмотреть фильм, особенно нашей молодежи!»
Фильм «Онегин» понравился зрителям своей картинностью и близостью к оригиналу. Фото: кадр из трейлера к фильму «Онегин»