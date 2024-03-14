«Появилось желание перечитать поэму»: зрители оценили экранизацию «Онегина»

Экранизация классики в последнее время стала очень популярной. Вот и великое произведение Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» обрело вторую жизнь на экране.

«Онегин» Сарика Андреасяна за первые дни показов уже собрал свыше 350 млн рублей и возглавил прокат в России.

Сюжет фильма рассказывает о жизни Евгения Онегина, в роли которого выступил Виктор Добронравов. Молодой человек переезжает из столицы в деревню, потому что устает от однообразной светской жизни.

Зрители уже успели поделиться своими впечатлениями от картины в соцсетях. Большинство в восторге от экранизации. По общему мнению в Сети, автору ленты удалось достаточно точно передать оригинальность произведения. Многих поразила операторская работа и актерская игра.

Teleprogramma.pro узнала, что думают о картине поклонники классики.