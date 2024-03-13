Хотела стать медиком, но покорила журналистику: как живет акула пера Алена Долецкая

Ранние годы

10 января 1955 года в московской семье медиков появилась на свет девочка, которую назвали Алена. Папа трудился детским хирургом, мама была хирургом-онкологом, старший брат тоже пошел по стопам родителей и стал врачом. После смерти жены, в 1984 году, отец девочки снова женился, и вторая жена тоже работала в медицинской сфере.

Долецкие проживали в коммунальной квартире. Глава семьи по долгу службы часто выезжал за границу, откуда всегда привозил два журнала — Vogue и National Geographic.

Юной Алене очень нравилось перелистывать глянцевые страницы. Однажды по образу одной из моделей она сама решилась перешить свою школьную форму.

Получив аттестат зрелости, дочь медиков решила подать документы в медицинский вуз, но отец переубедил. Сначала Алена поступила в Школу-студию МХАТ, но поняв, что это не ее путь, поступила в МГУ.