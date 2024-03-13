Хотела стать медиком, но покорила журналистику: как живет акула пера Алена Долецкая

Ранние годы
10 января 1955 года в московской семье медиков появилась на свет девочка, которую назвали Алена. Папа трудился детским хирургом, мама была хирургом-онкологом, старший брат тоже пошел по стопам родителей и стал врачом. После смерти жены, в 1984 году, отец девочки снова женился, и вторая жена тоже работала в медицинской сфере.
Долецкие проживали в коммунальной квартире. Глава семьи по долгу службы часто выезжал за границу, откуда всегда привозил два журнала — Vogue и National Geographic.
Юной Алене очень нравилось перелистывать глянцевые страницы. Однажды по образу одной из моделей она сама решилась перешить свою школьную форму.
Получив аттестат зрелости, дочь медиков решила подать документы в медицинский вуз, но отец переубедил. Сначала Алена поступила в Школу-студию МХАТ, но поняв, что это не ее путь, поступила в МГУ.
Алена Долецкая могла бы пойти по стопам родителей, но отец переубедил ее. Фото: Global Look Press
Среди студентов Долецкая выделалась своим стилем одежды: джинсы, футболка оверсайз и байкерские перчатки. Кроме того, всем запомнилась ее постановка в театре вуза, которую помогал ей ставить двоюродный брат Максим Никулин — сын знаменитого Юрия Никулина.
Алена окончила вуз, стала филологом-компаративистом и даже защитила кандидатскую диссертацию. Какое-то время преподавала в родной альма-матер и параллельно зарабатывала переводом английской литературы.
Позже благодаря связям своего мужа Алена стала медийным консультантом международной компании De Beers, которая занимается добычей и продажей драгоценных камней.
Алена начала профессиональный путь с помощью мужа. Фото: сообщество «Алена Долецкая» во «ВКонтакте»
Журналистика
Какое-то время Алена работала с компанией Ericsson, затем сотрудничала с телеканалом RTL-Television и радиостанцией BBC. В 1998 году Долецкая стала главным редактором русского издания журнала Vogue.Тогда она уже потеряла всех своих самых близких людей: отца, мать и мужа, поэтому полностью отдалась работе. Журналистка разработала новую концепцию журнала, привлекая к работе лучших специалистов в сфере моды и культуры.
В 2010 году Долецкая решила покинуть издание и, год спустя, стала работать над двумя новыми проектами — изданием журнала Interwiew, созданном еще Энди Уорхоллом, в России и Германии. В этот раз Алена также встала на должность главного редактора.
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В 2006 году Алена Долецкая стала одним из членов жюри национальной премии «Большая книга». Через три года знаменитость снялась в эпизоде картины «Короткое замыкание», после чего ее лицо появилось на обложке журнала. В 2011 году журналистка стала лицом ювелирного дома Alexander Arne.
Долецкая долгое время была главным редактором русского издания журнала Vogue. Фото: Global Look Press
В 2012 году Алена пришла на телеканал «Дождь»*. Там она стала вести цикл передач «Завтраки с Аленой Долецкой». Через год вышел новый проект «Вечер с Долецкой».
Кроме того, известно, что журналистка работала также соредактором журнала о ресторанах и высокой кухне Gourmet. А до сотрудничества с Vogue трудилась в издательстве Cosmopolitan.
Литература
В 2013 году знаменитая журналистка стала автором своей первой книги «Утро. 50 завтраков». Вскоре последовала и вторая книга — «Воскресные обеды», а 2016 год ознаменовался выходом третьей книги — «Про варенье».
После этого состоявшаяся писательница опубликовала книгу-откровение «Не жизнь, а сказка», где она поделилась самыми сокровенными страницами своей собственной жизни.
Долецкая написала несколько книг. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Долгое время все полагали, что официально Алена была замужем единожды. Муж Долецкой — советский дипломат и историк Борис Асоян — вывел девушку в свет и помог ей в начале жизненного пути состояться как личность. В 1992 году мужчина добровольно ушел из жизни.
Позже стало известно, что Алена жила также с литературным критиком и продюсером Львом Караханом. Этот союз был недолгим.
В двухтысячных знаменитость решила сойтись с американцем Джоном Хелмером, который трудился международным журналистом. С ним тоже не получилось ничего хорошего. Отношения закончились судебными разбирательствами.
Еще один роман журналистки, с Сергеем Вороновым, музыкантом из группы CrossroadZ, не привели к загсу, но сделал бывших возлюбленных хорошими друзьями.
В 2021 году Алене приписывали роман с Николаем Цискаридзе. Но они всего лишь хорошие друзья.
Детей у Долецкой нет, она активно помогает детскому дому.
Алена Долецкая занимается благотворительностью. Фото: сообщество «Алена Долецкая» во «ВКонтакте»
Кроме работы, Алена любит выезжать с друзьями за границу на концерты любимых музыкальных групп.
Долецкая проводит свободное время на отдыхе с друзьями. Фото: сообщество «Алена Долецкая» во «ВКонтакте»
Также писательница обожает гулять в лесу со своими питомцами — сибирскими хаски, в свободное время читает книги или просто проводит время с друзьями.
Алена следит за своей внешностью и фигурой и не пренебрегает спортом.
Алена Долецкая воспитывает хаски. Фото: сообщество «Алена Долецкая» во «ВКонтакте»
Алена Долецкая сейчас
Летом 2022 года на пешеходном переходе Долецкую сбил водитель электросамоката. Виновник ДТП скрылся. Журналистка заметила, что он был в форме Delivery club. Было начато следствие. Медики диагностировали у знаменитости перелом тановой и ладьевидной костей правой руки.
Чуть ранее, выступая на форуме Armenia Rocks в Ереване, поделилась информацией о новом проекте под названием «Искусство и мода: русская нить». Сейчас проект заморожен.
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