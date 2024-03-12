Беременной вышла замуж, но родила не от мужа: как Терехова крутила мужчинами в молодые годы

Сейчас за Маргаритой Тереховой ухаживает только заботливая дочь. В советское же время актриса была популярна нереально, мужчины же просто сходили от нее с ума.
Детство и юность
Судьба Маргариты Тереховой стать актрисой была предопределена. Она родилась в театральной семье 25 августа 1942 года. Ее мама Галина Томашевич и папа Борис Терехов служили Свердловском областном театре драме. И когда пришло время Маргарите появиться на свет, они были на гастролях в городе Туринске Свердловской области. Так этот город и стал родиной знаменитости.
Позже отца Тереховой забрали на войну, откуда он в семью не вернулся. Красивый артистичный мужчина стал центром внимания сразу у нескольких боевых подруг, которые родили ему внебрачных детей. Маргарита не общалась с отцом вплоть до студенческих времен.
Маме пришлось переложить на себя все бремя родительства, которое оказалось непростым. Рита часто болела, и врачи утверждали, что во всем виноват тяжелый сибирский климат. Поэтому небольшая семья Тереховой перебралась в Ташкент.
Мама Маргариты покончила с актерской карьерой и устроилась на новом месте обычным библиотекарем. Будущая звезда российского кино тоже не особо грезила любовью публики. По-настоящему ее тогда увлекал баскетбол, где она добилась немалых успехов и стала капитаном молодежной сборной Узбекистана.
По удивительной случайности в одном дворе с Маргаритой жил тогда Георгий Юнгвальд-Хилькевич, будущий режиссер «Трех мушкетеров». Еще в детские годы он заприметил актрису и был тайным поклонником ее красоты. Он вспоминал, что еще подростком она обладала неземной яркой внешностью, а кавалеры ходили за ей толпами.
Закончив школу с золотой медалью, Маргарита Терехова отправилась учиться в Ташкентский университет на физико-математический факультет.
Но, проучившись два курса, поняла, что это не ее и решила последовать примеру мамы, улетев в Москву с мечтой о театральном. Поступив в школу-студию при Театре Моссовета Терехова моментально стала лидером группы. Ее талант был неоспорим, а внешность притягивала словно магнитом. Сокурсницы откровенно ей завидовали, но это только забавляло восходящую звезду.
Маргарита Терехова в детстве. Фото: vk.com/club12009331
Театр
По завершении обучения в 1964 году в школе-студии Маргарита Терехова решила остаться служить в Театре Моссовета, отдав его подмосткам около 20 лет. Особенно запомнилась она публике здесь в роли Клеопатры в спектакле «Цезарь и Клеопатра», Мари в «Глазами клоуна» и Сони в «Преступлении и наказании».
В 1983 году Маргарита Терехова покинула театр и организовала с Игорем Тальковым свой театральный коллектив под названием «Балаганчик».
Но через 3 года вернулась в Театр Моссовета, уже в качестве режиссера.
Маргарита Терехова. Фото: Global Look Press
Кино
Впервые Терехова появилась в кино в 1965 году в фильме «Здравствуй, это я!». Однако зрителям она запомнилась после выхода в свет в 1971 году «Белорусского вокзала». Ей посчастливилось появиться на одной съемочной площадке с такими звездами, как Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Нина Ургант. Только за первый год проката эту картину увидели 28,3 млн соотечественников.
В 1971 году Маргарита Терехова стала музой Андрея Тарковского, явившись к нему на пробы для фильма «Солярис». Главную роль дали Наталье Бондарчук, но рыжеволосая актриса навсегда запала в душу режиссеру. Он с упоением снимал ее в своих картинах и, говорят, был беззаветно влюблен в нее. Не удивительно, что в 1974 году Тарковский утверждает на главную женскую роль ленты «Зеркало» именно ее.
Знаковой в судьбе Маргариты Тереховой оказалась картина Яна Фрида в 1977 году «Собака на сене», в которой она предстала в дуэте с Михаилом Боярским. Именно благодаря этому фильму мы смогли увидеть этих артистов в «Д'Артаньяне и трех мушкетерах».
Во-первых, люди сразу обратили внимание, как красиво смотрятся эти артисты вместе, а режиссер Юнгвальд-Хилькевич был покорен молодым артистом. Во-вторых, Боярский на тот момент был очень молод и неопытен и смущался камеры. Тереховой пришлось держать за него оборону и уговаривать оставить в съемочном процессе. Режиссер сдался, а работа имела феноменальный успех у советского зрителя.
Фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» в 1978 году показал, насколько карьера важна для Маргариты Тереховой. Будучи беременной на тот момент, она сделала аборт, чтобы полноценно сниматься в фильме. Однако съемочная группа утверждала, что операция плохо повлияла на нее, он неважно себя чувствовала и выглядела перед камерой не лучшим образом. В какой-то момент ее хотели даже заменить на другую актрису, но все-таки оставили. После выхода картины, Терехова стала символом женской притягательности.
Маргарита Терехова. Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»/ режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич/ 1978 г
Ради роли в «Благочестивой Марте» в 1980 году Яна Фрида Маргарита Терехова отказалась от занятости в «Чародеях». Режиссера позже часто упрекали коллеги, что Терехова намного старше своей юной героини, но зрители не заметили ничего особенного и боготворили актрису.
Позже, в 80-е годы Маргарита Терехова тоже активно снималась, но прежнего успеха у картин с ее участием уже не было. В 1990 годе Маргарита Терехова блеснула на фестивале в Сан-Ремо, получив Гран-при за работу в ленте «Только для сумасшедших». Также данный фильм был удостоен нескольких премий на фестивалях кино в Руане (Франция) и Брюгге (Бельгия).
В 1996 году Тереховой дали звание народной артистки России, и она прекратила работу в кино.
И лишь в 2006 году звезда появилась на экранах один лишь раз. И то в собственной режиссерской картине «Чайка» по пьесе Чехова. Она сыграла Ирину Аркадину и сама написала к ленте сценарий. Также Маргарита Терехова ввела в главный актерский состав своих детей: сына Александра и дочку Анну.
Анна Терехова. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Яркая и страстная на экранах Маргарита Терехова таковой была и в жизни, она никогда не боялась экспериментов и смело врывалась в личную жизнь мужчин, борясь за свое счастье.
Как это часто бывает с актрисами, которые не раз бывали замужем, первый брак Тереховой был коротким и эмоциональным.
За своего первого супруга Вячеслава Бутенко Маргарита Терехова вышла замуж в студенчестве. Влюбленный юноша уже поступил на тот момент на геодезический, но познакомившись с рыжеволосой красавицей, не думая, забрал документы из вуза и явился в приемную комиссию школы-студии при Театре Моссовета. Каким-то чудом поступил и до сих пор работает артистом, имеет звание заслуженного.
Поженились они в 1964 году, а разошлись уже в 1967-м.
Вячеслав Бутенко и Маргарита Терехова. Кадры из фильмов «Конец "Черных рыцарей"» и «Здравствуй, это я!»
Второй муж Маргариты Тереховой тоже был актером. В 1966 году во время работы над фильмом «Бегущая по волнам» она встретилась с болгарским актером Савой Хашимовым. У обоих были главные роли, роман развивался стремительно и закончился беременностью актрисы, а также заключением брака.
На тот момент болгарин был женат, но ради русской любимой бросил супругу и перебрался в Россию. Но все оказалось не так сладко, как рисовало воображение влюбленных. Паре пришлось ютиться в маленькой комнатке в общежитии, здесь же поднимать на ноги родившуюся дочку Аню.
При этом у Тереховой карьера была на самом взлете. Какие тут муж и дети? В итоге Хашимов через два года семейной жизни вернулся в родную Болгарию, а Терехова осталась в России. Заботу о маленькой Ане Тереховой взяла на себя ее бабушка Галина Станиславовна, которая ради нее ушла с работы.
Сава Хашимов и Маргарита Терехова. Кадр из фильма «Бегущая по волнам»
В 1977 году во время съемок в Узбекистане Маргарита Терехова встретила рокового для своей судьбы мужчину – руководителя местной фабрики Сайфиддина Тураева, который впоследствии станет видным политиком и бизнесменом.
В 1981 году она родит от него сына Сашу. Но еще будучи беременной малышом она выйдет замуж в третий раз – за режиссера Георгия Гаврилова. Он усыновит ребенка актрисы, и Александр много лет будет считать именно его своим отцом. Однако Терехова не выдержит и все-таки раскроет наследнику тайну спустя много лет после его рождения. Этот союз тоже был недолгим, когда Сашеньке исполнилось полтора годика, они расстались.
Также Маргарите Тереховой приписывали романы с Андреем Тарковским и Игорем Тальковым.
Оба наследника актрисы пошли по ее стопам: Анна Терехова является актрисой, а Александр – режиссер, актер, фотограф и художник.
Маргарита Терехова в наши дни
Актриса уже много лет страдает болезнью Альцгеймера, которая считается неизлечимой. Уход за ней полностью взяла на себя дочь Анна. Она признается, что это дается ей непросто, ведь мама уже почти никого не узнает и не встает с кровати.
Вместе с тем, как говорит Анна Терехова, у нее бывают проблески сознания, и актриса начинает вдруг вспоминать былое, будто к ней вернулся разум.
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Маргарита Терехова. Фото: Global Look Press