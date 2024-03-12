Беременной вышла замуж, но родила не от мужа: как Терехова крутила мужчинами в молодые годы

Сейчас за Маргаритой Тереховой ухаживает только заботливая дочь. В советское же время актриса была популярна нереально, мужчины же просто сходили от нее с ума.

Детство и юность

Судьба Маргариты Тереховой стать актрисой была предопределена. Она родилась в театральной семье 25 августа 1942 года. Ее мама Галина Томашевич и папа Борис Терехов служили Свердловском областном театре драме. И когда пришло время Маргарите появиться на свет, они были на гастролях в городе Туринске Свердловской области. Так этот город и стал родиной знаменитости.

Позже отца Тереховой забрали на войну, откуда он в семью не вернулся. Красивый артистичный мужчина стал центром внимания сразу у нескольких боевых подруг, которые родили ему внебрачных детей. Маргарита не общалась с отцом вплоть до студенческих времен.

Маме пришлось переложить на себя все бремя родительства, которое оказалось непростым. Рита часто болела, и врачи утверждали, что во всем виноват тяжелый сибирский климат. Поэтому небольшая семья Тереховой перебралась в Ташкент.

Мама Маргариты покончила с актерской карьерой и устроилась на новом месте обычным библиотекарем. Будущая звезда российского кино тоже не особо грезила любовью публики. По-настоящему ее тогда увлекал баскетбол, где она добилась немалых успехов и стала капитаном молодежной сборной Узбекистана.

По удивительной случайности в одном дворе с Маргаритой жил тогда Георгий Юнгвальд-Хилькевич, будущий режиссер «Трех мушкетеров». Еще в детские годы он заприметил актрису и был тайным поклонником ее красоты. Он вспоминал, что еще подростком она обладала неземной яркой внешностью, а кавалеры ходили за ей толпами.

Закончив школу с золотой медалью, Маргарита Терехова отправилась учиться в Ташкентский университет на физико-математический факультет.

Но, проучившись два курса, поняла, что это не ее и решила последовать примеру мамы, улетев в Москву с мечтой о театральном. Поступив в школу-студию при Театре Моссовета Терехова моментально стала лидером группы. Ее талант был неоспорим, а внешность притягивала словно магнитом. Сокурсницы откровенно ей завидовали, но это только забавляло восходящую звезду.