Почему борец за здоровый образ жизни рэпер Миша Маваши не захотел работать юристом: о жизни, творчестве и любви к России

Музыка

В 2009 году поклонники познакомились с первым альбомом Миши «Только правда», состоящем из 13 треков. Через два года не заставил себя ждать и второй диск — «То, что видел».

Критики осудили обе пластинки. По их мнению, рэпер воспевал распущенный образ жизни. Кроме того, в треках много ненормативной лексики. Миша в свою защиту тогда признался, что в этих песнях кроется его собственная жизнь, когда он был без денег и работы.

Что касается мата, то Маваши уверен, что это самое малое из плохого, что ждет молодежь в современной жизни. На встречах с фанатами рэпер говорил, что в более зрелых произведениях старался избегать нецензурной лексики по причине присутствия на концертах молодых людей.

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