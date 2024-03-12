Почему борец за здоровый образ жизни рэпер Миша Маваши не захотел работать юристом: о жизни, творчестве и любви к России

Детство и юность
Миша Ниц, который известен под псевдонимом Маваши, начал свой жизненный путь 29 января 1985 года в казахстанском городе Кустанае.
Мальчик стал вторым ребенком в семье, родители Лариса и Федор уже воспитывали старшего отпрыска Вячеслава.
В 15 лет Маваши стал православным христианином, но не все законы церкви соблюдал полностью. Вместо храма Миша посещал намоленные места, которые обладают гораздо больше силой и чистой энергетикой.
Получив аттестат зрелости, будущий музыкант уехал в Челябинск, чтобы учиться на юриста. Но по специальности работать не захотел, потому что разочаровался в системе правосудия.
Мама часто посещает концерты своего сына. Фото: личная страница Миши Маваши во «ВКонтакте»
Музыка
В 2009 году поклонники познакомились с первым альбомом Миши «Только правда», состоящем из 13 треков. Через два года не заставил себя ждать и второй диск — «То, что видел».
Критики осудили обе пластинки. По их мнению, рэпер воспевал распущенный образ жизни. Кроме того, в треках много ненормативной лексики. Миша в свою защиту тогда признался, что в этих песнях кроется его собственная жизнь, когда он был без денег и работы.
Что касается мата, то Маваши уверен, что это самое малое из плохого, что ждет молодежь в современной жизни. На встречах с фанатами рэпер говорил, что в более зрелых произведениях старался избегать нецензурной лексики по причине присутствия на концертах молодых людей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Миша Маваши старается избегать нецензурной лексики в своих песнях. Фото: личная страница Миши Маваши во «ВКонтакте»
Мнение о Мише поменялось кардинально после выпуска его альбома «Зерно». Об исполнителе заговорили, как о проповеднике здорового образа жизни и спорта. Рэпера также называют ультранацистом, хотя он сам не считает себя таковым и в своих песнях не стремится выделить какую-то одну нацию, а наоборот, сетует за дружбу во всем мире.
Среди наиболее знаменитых треков, вышедших после 2010 года, стали «Правда под запретом», «Все хорошо», «Мои правила».
Некоторым пользователям Сети не нравится творчество Маваши, его высмеивают и оскорбляют. Но рэпер не реагирует на выпады хейтеров, считая это дополнительным пиаром.
После выхода альбома «Изнанка» в 2013 году Миша погрузился в депрессию и принимал антидепрессанты, пока не впал от них в зависимость. Друг помог ему справиться с болезнью.
Миша Маваши болел затяжной депрессией. Фото: личная страница Миши Маваши во «ВКонтакте»
В 2016 Миша решил переехать в Воронеж, где написал почти весь альбом «Питбуль», который был представлен в 2017 году. Осенью рэпер отправился в турне по городам России и Беларуси. В 2018 году исполнитель стал основателем собственного проекта «Маваши group», где выступил автором и исполнителем песен.
Миша основал проект «Маваши group». Фото: личная страница Миши Маваши во «ВКонтакте»
Общественная позиция
Миша любит Россию и не скрывает этого. В 2022 году Маваши создал объединение «Северный человек», которое борется за «консолидацию славян на местности».
Благотворительность и бизнес
Миша занимается благотворительной деятельностью. Он выступает в качестве попечителя благотворительного фонда «Живи, малыш», который основал и возглавил его друг. Фонд помогает в лечении и реабилитации детей с ДЦП. Миша организует акции по сбору средств, привлекает знаменитостей.
Кроме того, Маваши открыл центр смешанных единоборств «Стая», а также сотрудничает с фондом «Здоровая страна», который занимается реабилитацией нарко- и алкозависимых.
У рэпера есть собственный бренд одежды для спорта и отдыха, которые украшают цитаты из песен музыканта.
У рэпера есть собственный бренд одежды. Фото: личная страница Миши Маваши во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Миша долгое время скрывал личную жизнь от поклонников и шутил, что у него есть собака вместо девушки. Без собак Маваши и правда не может жить, поэтому завел себе питбуля по кличке Ахиллес.
Но позже стало известно, что у музыканта есть любимая — коллега Валерия Воеводина. Девушка выступила как вокалистка в «Маваши group». В 2021 году рэпер женился на избраннице. На свадьбе Миша был в классическом костюме, а невеста в белом платье.
Рэпер Миша Маваши был женат на Лере, но в 2023 году пара распалась. Фото: личная страница Миши Маваши во «ВКонтакте»
Казалось бы это была идеальная пара, но весной 2023 года Маваши заявил о расставании с женой. При этом музыкант тепло отзывался о бывшей супруге и заявил, что не стал бы делиться такой информацией, если бы не творчество. «Маваши group» продолжило свою деятельность уже без Леры.
Музыкант обожает своего питбуля. Фото: личная страница Миши Маваши во «ВКонтакте»
Миша Маваши сейчас
Миша продолжает творческую деятельность. После ухода Леры в «Маваши group» пришла новая солистка. Концерты пока приостановлены, чтобы музыканты смогли сыграться вместе.