Из футболиста в комментаторы: как травма стала возможностью для Константина Генича

Детство и юность
Константин Генич появился на свет 3 января 1978 года в Иркутске. Но почти сразу же семья мальчика переехала на постоянное место жительство в Москву.
Когда Костя был еще совсем маленьким, родители отдали его в спортивную школу «Динамо». Там он на одной из тренировок умудрился сломать ногу в двух местах. Потом еще долгое время футболист хромал, поскольку длина ног стала отличаться.
Но даже это не убавило пыл спортсмена и не отвернуло его от игры. На просмотре в ДЮСШ «Спартак» он забил гол в свои ворота, но талант футболиста не скрылся от тренера, который пригласил его в свою команду.
Карьера футболиста
В 17 лет Константин дебютировал на поле в качестве профессионала. Его рост на тот момент составлял 179 см, а вес — 77 кг. Он играл на позиции атакующего полузащитника в спартаковском дубле в третьей лиге.
Тогда молодой спортсмен, чтобы быстрее раскачать свою карьеру, перешел в «Торгмаш», где провел полгода.
Константин Генич был хорошим футболистом, но стал лучшим комментатором. Фото: личная страница Константина Генича во «ВКонтакте»
Затем какое-то время Генич играл за московскую команду «Монолит», а потом его пригласили на сезон в клуб «Вентспилс» из Латвии.
Вернувшись, Костя 2,5 года играл в составе «Химок», где смог раскрыть весь свой футбольный талант. На одном из матчей забил сразу 4 гола в ворота противника.
Отличного игрока хотели перекупить «Торпедо», но «Химки» запросили за Генича слишком большую сумму.
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Главный тренер кубанского клуба решил забрать профессионала в свою команду без просмотра. Но еще несколько новичков, которые появились одновременно с Геничем, не смогли сыграться, команда стала проигрывать матч за матчем, и тренера сняли с должности, а все контракты, подписанные им, аннулировали.
Константин сменил еще пару команд, а потом получил серьезную травму, после которой стало ясно, что футбольной карьере пришел конец.
Константин Генич попал в комментаторы по воле судьбы. Фото: личная страница Константина Генича во «ВКонтакте»
Комментатор
Генич долго не мог найти подходящее занятие. Пытался устроиться даже менеджером по продажам в автосалон, а потом намеревался стать таксистом. Но друзья организовали ему встречу с Василием Уткиным, которая изменила жизнь бывшего футболиста в один миг.
Сначала Костя стал стажером на телеканале «НТВ-Плюс» и работал бесплатно. Осенью 2006 года Генич был официально трудоустроен. В 2011 году им заинтересовался Первый канал, который предложил комментатору сопровождать матч Россия — Северная Ирландия.
В июле 2015 года Константин озвучил компьютерную игру FIFA-2016. В ноябре Генич перешел на «Матч ТВ». Ведущий также вел свой блог, где размещал прогнозы на матчи и анализировал прошедшие игры.
Константин Генич с другом и коллегой Нобелем Арустамяном. Фото: личная страница Константина Генича во «ВКонтакте»
В январе 2018 года на телеканале «Матч ТВ» снова началась трансляция игр Ла Лиги. Генича поставили комментировать итальянские матчи, что его расстроило, ведь любимой командой комментатора — «Барселона».
На чемпионате мира по футболу 2018 года Константину вместе с Денисом Казанским довелось сопровождать матч Уругвай - Россия. В следующей игре Россия — Испания к дуэту присоединился еще один комментатор — Нобель Арустамян.
Генич за свою работу был отмечен премией в номинации «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» за его работу на Евро-2020, кроме того он получил премию «Телекомментатор года».
Комментатор Генич за свою работу заслужил немало премий и наград. Фото: личная страница Константина Генича во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Бывший футболист женат. Его супругу зовут Ирина. В своих интервью мужчина часто упоминает о своей семье.
В декабре 2013 года у счастливой пары родилась первая дочь Анна, немного позже еще одна, Маша.
Жена и девочки часто смотрят матчи, которые комментирует глава семьи, но сама Ирина к спорту равнодушна.
Недавно стали известны новые подробности жизни комментатора. У Генича есть совершеннолетний сын от первого брака, с которым он не виделся больше 10 лет. Константин не объяснил, почему так произошло.
Генич очень любит свою жену и дочерей. Фото: личная страница Константина Генича во «ВКонтакте»
Константин Генич сейчас
Генич продолжает освещать футбольные матчи и любит свою работу. Его уважают коллеги и обожают болельщики. Константин уверен, что ему повезло с профессией. Он всегда находится в кругу спортсменов, но у него гораздо больше времени на семью и личную жизнь.
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