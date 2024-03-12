Из футболиста в комментаторы: как травма стала возможностью для Константина Генича

Детство и юность

Константин Генич появился на свет 3 января 1978 года в Иркутске. Но почти сразу же семья мальчика переехала на постоянное место жительство в Москву.

Когда Костя был еще совсем маленьким, родители отдали его в спортивную школу «Динамо». Там он на одной из тренировок умудрился сломать ногу в двух местах. Потом еще долгое время футболист хромал, поскольку длина ног стала отличаться.

Но даже это не убавило пыл спортсмена и не отвернуло его от игры. На просмотре в ДЮСШ «Спартак» он забил гол в свои ворота, но талант футболиста не скрылся от тренера, который пригласил его в свою команду.

Карьера футболиста

В 17 лет Константин дебютировал на поле в качестве профессионала. Его рост на тот момент составлял 179 см, а вес — 77 кг. Он играл на позиции атакующего полузащитника в спартаковском дубле в третьей лиге.

Тогда молодой спортсмен, чтобы быстрее раскачать свою карьеру, перешел в «Торгмаш», где провел полгода.