Судьба Юлии Мавриной: принц Николай Басков, жизнь в Америке и уход в отшельницы

Творческая карьера актрисы Юлии Мавриной началась весьма стремительно. Уже в 14 лет она поступила в актерский вуз, в 21 год сыграла главную роль в мюзикле «Золушка» вместе с Николаем Басковым, воплотившем образ Принца, тогда же снялась в фильме создателя киношлягера о Шерлоке Холмсе Игоря Масленникова «Письма к Эльзе».

Ну а сейчас актриса ушла в тень и стала больше напоминать свою необычную героиню из «Писем…». Также живет в своем мире и мастерит кукол.

Детство

Юлия Маврина родилась 10 сентября 1984 года в Феодосии в семье военного офицера Сергея Маврина и учительницы физики Ларисы Петровны. Творческие способности девочки начали проявляться еще с детства. Так, с юного возраста она пела, танцевала и выступала на сцене, даже принимала участие в программе «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым.

Кроме того, тогда Юлия сыграла девочку Машу в детском мюзикле «Королева Зубная щетка».

К сожалению, в детстве будущей актрисы родители Юлии развелись. И Лариса Петровна вместе с дочкой уехала в родной Санкт-Петербург, к бабушке и дедушке Юли и потом снова создала семью с новым мужчиной.

В Петербурге Юлия Маврина начала заниматься актерским мастерством в музыкально-эстрадном театре-студии «Розыгрыш», организованном при Аничковом дворце.