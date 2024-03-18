Судьба Юлии Мавриной: принц Николай Басков, жизнь в Америке и уход в отшельницы

Творческая карьера актрисы Юлии Мавриной началась весьма стремительно. Уже в 14 лет она поступила в актерский вуз, в 21 год сыграла главную роль в мюзикле «Золушка» вместе с Николаем Басковым, воплотившем образ Принца, тогда же снялась в фильме создателя киношлягера о Шерлоке Холмсе Игоря Масленникова «Письма к Эльзе».
Ну а сейчас актриса ушла в тень и стала больше напоминать свою необычную героиню из «Писем…». Также живет в своем мире и мастерит кукол.
Детство
Юлия Маврина родилась 10 сентября 1984 года в Феодосии в семье военного офицера Сергея Маврина и учительницы физики Ларисы Петровны. Творческие способности девочки начали проявляться еще с детства. Так, с юного возраста она пела, танцевала и выступала на сцене, даже принимала участие в программе «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым.
Кроме того, тогда Юлия сыграла девочку Машу в детском мюзикле «Королева Зубная щетка».
К сожалению, в детстве будущей актрисы родители Юлии развелись. И Лариса Петровна вместе с дочкой уехала в родной Санкт-Петербург, к бабушке и дедушке Юли и потом снова создала семью с новым мужчиной.
В Петербурге Юлия Маврина начала заниматься актерским мастерством в музыкально-эстрадном театре-студии «Розыгрыш», организованном при Аничковом дворце.
Юлия Маврина в детстве. Фото: из открытых источников
Учеба
А уже в 14 лет Юлия, не дожидаясь окончания школы, смогла поступить на факультет драматического искусства Санкт-Петербургской театральной академии. Старшие классы она окончила экстерном.
Столь раннее поступление в одном из своих интервью Юлия Маврина объясняла тем, что не могла больше ждать. Так хотела скорее погрузиться в актерскую профессию.
«Сначала мне сказали, чтобы я приходила, когда окончу школу. Но я стояла, и меня из жалости решили прослушать, - вспоминала Юлия в интервью изданию Vokrug. TV. - После первого прослушивания мой будущий мастер спросила: «Если вы сейчас поступите, как же окончите школу?». И я, не моргнув глазом, ответила: «Экстерном!». Так оно и получилось».
Во время учебы Юлия была звездой факультета, играла чуть ли не все главные роли. В частности, можно отметить созданный ею образ в дипломной постановке вуза «Мадмуазель Нитуш».
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Юлия Маврина в спектакле «Луна на двоих». Фото: личная страница актрисы во «ВКонтакте»
«Золушка»
Новый масштаб звездности Юлия получила, когда сыграла главную роль в новогоднем российско-украинском мюзикле «Золушка» в 2002 году. Происходящее действительно напоминало волшебство: начинающая актриса попадает на одну площадку с такими мастодонтами эстрады, как Лариса Долина, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Валерий Леонтьев, Таисия Повалий. А влюбленного Принца играл сам Николай Басков – главный натуральный блондин отечественной эстрады.
Юлию Маврину не испугал даже тот факт, что ей на мгновение нужно будет мелькнуть обнаженной на экране.
Как признавалась сама Юлия, премьеру мюзикла она увидела прямо в новогоднюю ночь, когда вместе с однокурсниками работала в ресторане. И вместе с ними и весь зал. После этого показа многие в ресторане начали поздравлять Маврину с такой яркой ролью.
Юлия Маврина и Николай Басков. Фото: кадр из мюзикла «Золушка»
Кино
Яркую роль – странной молодой женщины по имени Ольга Сергеевна – Юлия сыграет в фильме режиссера, того самого создателя киношедевра о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона Игоря Масленникова.
Картина рассказывает о необычной девушке, жене олигарха, которая живет в мире собственных фантазий: пишет письма некой Эльзе, рисует, хочет снимать кино. Вдохновляется творчеством уличного актера-кукольника, который приехал давать свой спектакль в усадьбе. Но когда этот богатый человек, оберегавший Ольгу от невзгод этого мира, умирает, она сталкивается с жестокой реальностью и начинает катиться по наклонной… Такой мечтательный и ранимый человек просто не приспособлен к этой жизни.
Как рассказывал сам Игорь Масленников после выхода фильма на экраны, в 2000 году, будучи председателем жюри фестиваля «Кинотавр», он одновременно входил в жюри конкурсов киносценариев «Да здравствует мелодрама». Случайно наткнулся на сценарий Аркадия Высоцкого – сына Никиты Высоцкого, который показался ему интересным.
Потом эта работа, которая, по словам Масленникова представляла собой рассказ в традициях женских английских романов типа «Джейн Эйр», получила первый приз. И режиссер тут же набрал номер Аркадия Высоцкого.
Юлия Маврина и Аристарх Ливанов. Фото: кадр из фильма «Письма к Эльзе»
«В Петербургской театральной академии я наткнулся на замечательную девочку, студентку третьего курса отделения музыкальной комедии Юлию Маврину - она играет главную роль. Вообще компания в фильме подобралась неплохая: Алла Демидова, Зинаида Кириенко, Аристарх Ливанов, Михаил Трухин. Композитор, как всегда, Дашкевич», - рассказывал Игорь Масленников в интервью «Известиям».
Заметную роль, фаворитки императора Павла I Анны Лопухиной Юлия Маврина сыграла в историческом фильме «Бедный, бедный Павел». В социальной драме «Город без солнца» она воплощала образ художницы, страдающей наркотической зависимостью. Чтобы лучше понять свою героиню, Юлия Маврина много общалась с обитателями наркодиспансеров, и еще похудела на восемь килограммов.
Еще один виток популярности Юлии принесла роль в сериале «Дочки-матери», где она сыграла художницу, брошенную в младенчестве своей матерью. Но девушка надеется найти близкого ей человека.
Кадр из сериала «Дочки-матери»
По иронии судьбы, приехав в Москву, она устраивается в рекламное агентство, возглавляемое ее мамой. Правда, обе участницы истории даже и не подозревают, кем приходятся друг другу. Образ матери воплотила Елена Ксенофонтова.
В одном из своих интервью Юлия Маврина рассказывала, что ее дед тоже вырос в детдоме, и семейные корни были утеряны, но она хочет их разыскать.
Также можно отметить проекты с участием Юлии «Любовь на два полюса» и криминальную мелодраму «Всего всем хорошего», вышедшую в 2016 году и представленную на кинофестивале «Киношок». А затем ушла в творческий отпуск на целых четыре года. Многие считали, что Маврина ушла из кинематографа.
Однако в 2020 году она появилась в многосерийном фильме «Ирония любви» на телеканале «Домашний», где сыграла женщину, уставшую от семейной рутины.
Личная жизнь
Личная жизнь Юлии Мавриной напоминает быструю горную реку с ее многочисленными порогами. Она трижды побывала замужем. Впервые стала женой в 18 лет. Причем первый избранник актрисы – уроженец Америки, был на 35 лет ее старше.
«Когда мы познакомились, этот человек был мне очень интересен. Он многое мне дал, я с ним очень сильно повзрослела, - признавалась артистка изданию Vokrug. TV - Вообще, мне кажется нормальным, когда молодые тянутся к людям, у которых больше опыта. И потом, в 12 лет я осталась без папы и, видимо, эту пустоту в тот момент просто решила заполнить».
Как рассказывала Юлия, ее первый муж был журналистом и снимал в Америке документальное кино. Благодаря этому браку девушка целый год прожила в США, побывала в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе пара поженилась.
«Просто я люблю все нестандартное. Мне не нравится поступать так, как принято, - признавалась Юлия изданию Vokrug. TV. - К тому же Лас-Вегас — это сказочный город: там все люди становятся детьми, теряют ощущение реальности».
Несмотря на все прелести американской жизни, знакомства с кинозвездами и шанс состояться в Голливуде, Юлию очень тянуло в Россию. И она приняла решение вернуться.
Спустя год Юлия Маврина встретила дирижера Святослава Лютера, с которым познакомилась в санкт-петербургском театре «Приют комедианта», где актриса была задействована в постановке «Эвридика». А Святослав руководил оркестром и курировал музыкальную составляющую постановки. В этот раз разница в возрасте между влюбленными уменьшилась до 13 лет.
Дирижер начал красиво ухаживать за девушкой. И вскоре пара поженилась. А спустя год в этом союзе появилась дочь Алиса, названная так в честь актрисы Алисы Фрейндлих и героини произведения Льюса Кэролла «Алиса в стране чудес».
Юлия Маврина с дочкой Алисой. Фото: личная страница актрисы во «ВКонтакте»
Но, к сожалению, этот брак не продлился долго. По одной из версий, причиной разрыва супругов стала измена Лютера. Вообще, после развода он начал вести себя довольно странно: оставил жену практически без средств к существованию, забрал себе дочь, угрожал, что поставит крест на общественной репутации Юлии Мавриной. Против актрисы восстала и мать Лютера, которая не давала Юлии видеться с дочерью.
Но однажды Святослав Лютер привез Алису обратно к ее маме. Казалось, что ситуация разрешилась сама собой. Правда, спустя пару дней Юлия узнала, что Святослав покончил жизнь самоубийством. Возможно, всему виной стала творческая невостребованность. Как вспоминали друзья, Святославу очень хотелось работать в театре, но его никуда не брали, поскольку «не принимала система».
Святослав Лютер. Фото: соцсети
Во время съемок сериала «Территория красоты» Юлия Маврина познакомилась с актером Никитой Зверевым, который был старше ее на 11 лет. Ради отношений с Мавриной Зверев бросил свою жену Юлию Жигалину.
Свадьба влюбленных прошла на Бали. Новость об их расставании в 2011 году прозвучала как гром среди ясного неба. Но причина разрыва так и осталась в тайне.
После развода Юлия отдалилась от людей, стала жить в небольшом поселке вместе с дочерью. Занялась йогой, ароматерапией и танцами, открыла авторскую мастерскую по созданию кукол.
Никита Зверев. Фото: кадр из фильма «Расплата»
Осенью 2022 года в программе «Звезды сошлись» она рассказала об отношениях с мужчиной, с которым у нее еще в школе завязался роман. И он возобновился в 2014 году.
Поначалу все было хорошо, но потом возлюбленный начал поднимать руку на Юлию. А однажды он вообще ее чуть не задушил, но, к счастью, девушке удалось вырваться из «цепких объятий» домашнего тирана и позвать на помощь соседей. Вызванный на место происшествия участковый посоветовал артистке написать заявление на своего мучителя, но потом по просьбе матери мужчины она забрала его обратно. Больше о мужчинах Юлии ничего не было слышно.
Юлия Маврина со своими поделками. Фото: личная страница актрисы во «ВКонтакте»
Рост и вес
Рост Юлии - 173 сантиметра, вес - 52 килограмма.
Юлия Маврина сейчас
Сейчас звезда мюзикла «Золушка» практически не снимается в кино. Помимо вышеперечисленных увлечений йогой и куклами, она всерьез увлеклась мистикой: сбором лечебных трав, гаданием на картах, разными магическими ритуалами. Также артистка утверждает, что даже может предсказывать будущее. Так, на программе «Звезды сошлись» она дала расклад по отношениям Леры Кудрявцевой и ее мужа, хоккеиста Игоря Макарова.
А сможет ли Юлия Маврина разобраться со своей жизнью – большой вопрос. Все же хочется, чтобы она радовала нас своими новыми работами в кино.
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