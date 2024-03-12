Могла стать балериной и пожалела о съемках в «Не родись красивой»: как Ольга Ломоносова стала звездой театра и кино

Ольга Олеговна Ломоносова — дончанка. Она родилась 18 мая 1978 года в семье строителя и экономиста. Ее мать мечтала о сцене, и так получилось, что дочка реализовала несбывшиеся чаяния.
Маленькая Ольга Ломоносова с мамой. Фото: соцсети О. Ломоносовой
С детства Ольга занималась бальными танцами, а когда семья переехала в Киев в 1986 году, то девочка пошла учиться художественной гимнастике у тренера Ирины Дерюгиной, где добилась успехов и стала кандидатом в мастера спорта.
Ольга Ломоносова в юности. Фото: соцсети О. Ломоносовой
Но когда пришло время выбирать себе профессию, то Ломоносова предпочла хореографию. Она поступила в Киевское хореографическое училище. Талантливую балерину заметили и даже пригласили в труппу Штутгартского театра в Германию. И она даже всерьез подумывала о карьере в Европе, если бы не поездка в Москву. Она круто поменяла планы будущей звезды.
Балет
В Москву Ольга переехала сразу, как окончила учебу, в 1997 году. Там была принята в штат Театра им. К. Станиславского. Но больших перспектив для себя не увидела, к тому же поправилась, что непозволительно для танцовщицы.
Ольга Ломоносова занималась танцами. Фото: соцсети О. Ломоносовой
Тогда она сменила место работы на Имперский русский балет. Только танцами все равно кормилась недолго — в горах на отдыхе травмировала ногу и закрыла для себя балетный путь. И поступила в Щукинское училище, которое окончила в 2003 году (курс Родиона Овчинникова).
Театр
По окончании вуза Ломоносова стала играть в Театре им. Е. Вахтангова, в «Другом театре», а в настоящее время выходит на подмостки Театра на Малой Бронной («Тартюф», «Сирано де Бержерак»). Кроме того, сотрудничает с Театром сатиры («Платонов»), Театром эстрады («Старший сын»), «Никатеатром» («Загадочные вариации»).
Ольга Ломоносова в спектакле «Сирано де Бержерак». Фото: Global Look Press
Кино
Первые шаги в кино Ломоносова сделала в эпизодах таких картин, как «Новогодние приключения» (2001), «Кобра. Антитеррор» (2001), «Моя Пречистенка. Две любви» (2003). В сериале «Дети Арбата» в 2004 году Ольга исполнила роль балерины, возлюбленной героя Евгения Цыганова.
Ольга Ломоносова в сериале «Дети Арбата». Кадр из сериала
А в 2005 году вытянула счастливый билетик. Ее утвердили на роль невесты главного героя Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой», хотя ей эта персона не понравилась. Она принесла актрисе всенародную любовь и бешеную популярность.
Ольга Ломоносова в сериале «Не родись красивой». Кадр из сериала
Но в 2024 году звезда заявила, что пожалела о съемках в этом рейтинговом проекте. По ее признанию, она стала актрисой одной роли, и режиссеры стали воспринимать ее только в одном амплуа.
«Лучше было бы, если бы вообще не снималась. Сериал — попса», — призналась Ломоносова.
После бешеного успеха сериала Ломоносова стала сниматься больше, это были мелодрамы «Одна тень на двоих», «Богиня прайм-тайма», «Девять месяцев», «Две истории судьбы», «Зверобой», «Высший пилотаж».
Ольга Ломоносова в фильме «Все как у людей». Кадр из фильма
Еще одна крупная роль Ломоносовой случилась в мистике «Дежурный ангел» и детективе «Господин Никто». Также успех пришел к актрисе благодаря ролям в боевике «Драйв», сериале «Анатомия сердца».
Личная жизнь
Студенткой хореографического училища Ольга в Мисхоре познакомилась с актерами «Сатирикона». Общение переросло в дружбу, ее позвали погостить в Москву, где она побывала в храме Мельпомены и познакомилась с Владимиром Машковым, ставившим тогда в театре «Трехгрошовую оперу». Статный и харизматичный, он покорил юную Ломоносову. По неподтвержденной информации, у них случился роман, и Ольга даже хотела бросить учебу.
Владимир Машков. Фото: Global Look Press
Но товарищи отговорили, она вернулась в Киев, где окончила училище и через год отправилась в Москву, чтобы стать актрисой. В общежитии встретила своего будущего мужа. Им стал Евгений Ряшенцев, сын знаменитого поэта, написавшего песни для «Гардемаринов» и «Мушкетеров» Юрия Ряшенцева. Свадьбу сыграли несколько месяцев спустя после знакомства.
Евгений Ряшенцев, первый муж Ольги Ломоносовой. Кадр из программы «Судьбы человека»
Правда, уже через полтора года последовал развод. Студенческий брак Ломоносова считала неудачным, мол, не сошлись характерами.
Затем у Ольги случился роман с актером Дмитрием Ульяновым. Отношения были стремительны настолько, что пара собиралась играть свадьбу, думала о детях. А потом все резко закончилось.
На съемках сериала «Кобра» в 2001 году у Ломоносовой закрутился служебный роман с актером Александром Самойленко. Они были вместе два года, но Ольга повстречала режиссера Павла Сафонова и ушла к нему.
Ольга Ломоносова и Павел Сафонов. Фото: Global Look Press
Сафонову Ломоносова родила дочерей Варвару (2006) и Александру (2011), а в 2017 году стала многодетной матерью — на свет появился сын Федор. Брак они до сих пор не зарегистрировали.
«Я до Паши однажды была замужем, и мне там не понравилось. Мы до сих пор не муж и жена и свадьбу играть не собираемся. Мне комфортно с ним и весело без пышных торжеств. Павел — мой человек со всеми его достоинствами и недостатками», — объяснила почему Ломоносова в программе «Судьба человека».
Ольга Ломоносова с сыном Федором. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
Ломоносова продолжает много работать в кино и театре. Она успевает не только реализовываться в карьере, но и в семье, а также потрясающе выглядит для своих лет, следит за фигурой, весит 56 кг при росте 168 см. И делится теплыми кадрами с родными у себя в соцсетях.
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