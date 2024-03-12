Могла стать балериной и пожалела о съемках в «Не родись красивой»: как Ольга Ломоносова стала звездой театра и кино

Но когда пришло время выбирать себе профессию, то Ломоносова предпочла хореографию. Она поступила в Киевское хореографическое училище. Талантливую балерину заметили и даже пригласили в труппу Штутгартского театра в Германию. И она даже всерьез подумывала о карьере в Европе, если бы не поездка в Москву. Она круто поменяла планы будущей звезды.

Балет

В Москву Ольга переехала сразу, как окончила учебу, в 1997 году. Там была принята в штат Театра им. К. Станиславского. Но больших перспектив для себя не увидела, к тому же поправилась, что непозволительно для танцовщицы.