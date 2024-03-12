Анита Цой поделилась рецептами, Валентина Рубцова ест блины, а Анастасия Волочкова о еде даже не думает: как звезды проводят Масленичную неделю

Масленичная неделя набирает обороты, а блины украшают стол почти каждой российской семьи. Кто-то предпочитает их со сметаной, сгущенкой или медом, а может, даже с икрой или другими начинками. Но точно известно одно: масляные, нежные блинчики любят все. Однако, не все могут себе их позволить.
О том, едят ли сытное лакомство наши знаменитости, выясняла Teleprogramma.pro.
Анита Цой
О кулинарных талантах Аниты Цой в шоу-бизнесе ходят легенды. Все артисты от Филиппа Киркорова до Лолиты обожают ее закрутки «Цойкины рецепты». Но в Масленичную неделю особенный спрос на варенье от звезды.
Малиновое, клубничное, смородиновое – блины с таким вареньем от Аниты Цой всегда идут «на ура». А блинов будет много! Ведь каждый день на Масленичной неделе имеет свое название – встреча, заигрыши, лакомка, разгул, тещины вечерки, золовкины посиделки, прощеное воскресенье. И каждый день Народная артистка будет печь блины.
«Это один из моих самых любимых праздников, - признается Анита Цой. – Я ведь обожаю готовить, люблю принимать гостей. А на Масленицу именно это и нужно делать всем. Мы все устали от зимы, значит, надо ее широко проводить, задобрить, умаслить. И вкусно поесть перед Великим Постом».
Анита Цой обещает, что всю неделю будет собственноручно печь блины не только для семьи, но и для друзей, и для коллег-артистов.
«Я обычно угощаю и тех, кто живет в поселке рядом, и тех, кто работает у меня, - улыбается певица. – Все знают, что блины у меня получаются волшебными, нежными, аппетитными. Но никакого большого секрета нет. Я просто знаю два проверенных годами рецепта, которые получатся даже у новичка на кухне. У меня даже муж может их испечь».
Певица будет печь блины всю неделю. Фото: личный архив Аниты Цой
Певица поделилась рецептами.
Блины «Легкие»
Ингредиенты
- кипяток - 1,5 стакана
- молоко - 1,5 стакана
- яйца - 2 шт
- мука - 1,5 стакана (тесто должно быть более жидким, чем на оладьи)
- сливочное масло - 1,5 ст.л
- сахарный песок - 1,5 ст.л
- соль - 0,5 ч.л
- ваниль
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром, добавьте соль и ваниль. Далее, взбивая смесь, надо добавить молоко и постепенно всыпать муку. Не переставая взбивать, влейте растопленное сливочное масло, а затем кипяток тонкой струйкой. Тесто отставьте на полчаса, чтобы все ингредиенты гармонично смешались. Затем начинаем выпекать. На разогретую сковороду тонким слоем выливаем тесто, ждем 1-2 минуты (с поверхности блина уходит влага), переворачиваем. Выкладываем блины стопкой и подаем стол.
«Блины с начинкой»
Ингредиенты
- Мука высший сорт 300 гр
- Молоко 150 гр
- Яйцо куриное 1 шт
- Масло растительное 50 гр
- Шпинат 150 гр
- Сливочный сыр 100 гр
- Красная или черная икра 20 гр
Приготовление
Замешиваем муку, молоко и яйцо. Добавляем в тесто растительное масло. Жарим блины на сковороде. Шпинат бланшируем в кипящий воде с добавлением соли - 1 минуту. Затем его надо охладить с смешать с сыром . Это будет начинка, которую нужно завернуть в блинчик и нарезать на три части. Выложить блины на порционную тарелку, красить салатом корн, положить икру и подавать со сметаной.
Валентина Рубцова обожает блины. Фото: Global Look Press
Валентина Рубцова
Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня» рассказала, что блины в ее семье готовят и едят вне зависимости от праздника.
«Нам для этого особый повод не нужен. Мы празднуем жизнь каждый день. Блинчиками баловать себя можем в любую неделю любого месяца, когда захотим».
Но сама Валентина приходит в восторг от атмосферы праздника.
«Праздничный подъем душевный, все улыбаются и едят блины, и в воздухе пахнет блинами».
Рубцова предпочитает блинчик без ничего, а также со сметаной, мацони или медом.
«Уважаю вообще все блины».
При этом Валентина шутит, что сама блины не готовит, а может «очень круто их поедать». Пекут блинчики ее супруг и родные.
«Ребят, зовите. Если что надо блинов подъесть, то я вообще только за!»
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Строго следит за фигурой Волочковой ее помощница Лола. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова
А вот знаменитая балерина Анастасия Волочкова не будет лакомиться блинчиками на этой неделе, да и вообще придерживается определенного рациона в питании.
«Меня побаловать блинчикам невозможно, потому что я не ем сладкое и мучное. Я готовлюсь к предстоящему шоу «Одержимость», которое пройдет у нас в театре Нади Кадышевой «Золотое кольцо» в эту пятницу».
Артистка, как всегда, строго следит за фигурой и питается по своим правилам. Утром она съедает очень острый, но легкий овощной супчик с большим количеством зелени и китайской капустой, а вечером ее ужин состоит из двух вареных яйца всмятку.
«Я этому рациона не изменяю».
Иногда помощница Анастасии Волочковой Лола может побаловать балерину вареным цыпленком без соли.
«Для меня праздник любой праздник - это не повод сесть и поесть».
Сейчас знаменитость находится в постоянном напряжении физическом и эмоциональном, поэтому о еже думает в последнюю очередь. Анастасия с 5 лет приучила себя не испытывать чувство голода, хотя не скрывает, что очень любила мамины блинчики, оладушки и бабушкины пельмени
«Я просто силой воли своей заставила себя не испытывать это чувство», - добавила балерина.