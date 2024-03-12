Анита Цой поделилась рецептами, Валентина Рубцова ест блины, а Анастасия Волочкова о еде даже не думает: как звезды проводят Масленичную неделю

Масленичная неделя набирает обороты, а блины украшают стол почти каждой российской семьи. Кто-то предпочитает их со сметаной, сгущенкой или медом, а может, даже с икрой или другими начинками. Но точно известно одно: масляные, нежные блинчики любят все. Однако, не все могут себе их позволить.

О том, едят ли сытное лакомство наши знаменитости, выясняла Teleprogramma.pro.

Анита Цой

О кулинарных талантах Аниты Цой в шоу-бизнесе ходят легенды. Все артисты от Филиппа Киркорова до Лолиты обожают ее закрутки «Цойкины рецепты». Но в Масленичную неделю особенный спрос на варенье от звезды.