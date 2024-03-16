Как Бурак Озчивит из сериала «Великолепный век» стал кумиром Ксении Бородиной и тысяч российских женщин

Везде его принимали как большую звезду. Популярного актера турецких сериалов у нас знают и студентки, и их мамы. Журнал «Телепрограмма» рассказывает о поездке Бурака Озчивита в Сочи и закулисье его личной жизни.
Улетел в Стамбул, но обещал вернуться
Фото: кадр из фильма
Озчивит играл хранителя султанских покоев, визиря Бали-бея в сериале «Великолепный век» (16+), Кямрана - в сериале «Королек - птичка певчая» (16+), Кемаля - в «Черной любви» (18+). С 2019 года по настоящее время он на турецких телеэкранах в главной роли в историческом приключенческом сериале «Основание: Осман» (18+).
За минувшие две недели турецкий актер встретился с российскими поклонницами в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. Везде в адрес Озчивита были сказаны сотни комплиментов, подарены десятки его портретов и натюрмортов с российскими пейзажами, еще больше мягких игрушек. Поклонницы навязали ему шарфиков, носок и перчаток на 10 лет вперед.
В Сочи на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» на встрече с Озчивитом в зале на тысячу мест собралось около тысячи трехсот его поклонниц из разных уголков России.
Озчивит сказал, что будет рад сниматься в нашей стране: «Высшая ценность - это семья, вторая ценность - это добрые соседи. Я как добрый сосед России готов нести вам свою любовь, а турецкие актеры готовы играть в сериалах в России. Если мы создадим совместный проект, то уверен, что получим успех и будем снимать очень много фильмов в будущем. Мне нравится ваша энергетика, я знаю, что русские любят работы, где мне удалось сняться…»
Многочисленные визиты Бурака в Россию просто обязаны закончиться съемками в нашей стране. Говорят, что Бурак Озчивит уже ведет переговоры с несколькими российскими производителями контента. Звезде турецких сериалов в России нравится все. Почти все: «Удивляет, как в таком холоде зимой водят машины. Я люблю водить, но в России зимой не рискнул бы».
Верный муж и просто красавчик
С женой Фахрие, сыновьями Караном и Кереном (на руках у мамы) отмечают год самому младшему члену семьи. Фото: личная страница Бурака Озчивита в социальной сети
Статного (рост актера - 181 см) брутального Озчивита называют главным красавчиком турецкого кинематографа. Не случайно в начале карьеры он успел поработать моделью. Бурак окончил крупнейший университет в Стамбуле - Мармара, факультет кино, изобразительного искусства и фотографии. Но в Турции попасть на большой экран так же сложно, как и в России, - огромная конкуренция. Поэтому Бурак, спросив разрешения отца, пошел работать моделью. За пару лет он добился успеха в этой сфере - получил первое место среди мужчин на конкурсах «Лучшая модель Турции» и второе место - на «Лучшая модель мира». Сразу после этого в 2006 году в возрасте 22 лет его заметили и начали снимать в сериалах.
11 лет назад на съемках сериала «Королек - птичка певчая» Бурак Озчивит познакомился с будущей женой актрисой Фахрие Эвджен. Он - Кямран, она - Фариде: их экранная любовь сначала переросла в крепкую дружбу. А роман начался после съемок в еще одном сериале. Свадьбу актерская пара сыграла шесть лет назад. Сейчас они воспитывают двоих сыновей: Карану весной исполнится 5 лет, Керену - 1 год и 3 месяца. Семья живет в четырехэтажном особняке в элитном районе Стамбула.
Жена Озчивита пока отказалась от актерской карьеры - занимается воспитанием детей и обходится без нянь. Бурак говорит, что жена и готовить сама успевает: «Фахрие получает удовольствие от работы по дому. Она любит чистоту и вообще идеальная хозяйка. В перерывах между съемками я ем еду, приготовленную супругой, она привозит мне свежий обед на площадку».
Исключительная ситуация для обеспеченных семей: и в Турции, и в России многие звезды окружают себя помощниками по хозяйству. К примеру, большая фанатка Озчивита, блогер и экс-ведущая «Дома-2» (18+) Ксения Бородина живет с двумя дочками в двухэтажном доме - ей помогают по хозяйству два человека и мама. Кстати, однажды Бородина попала на съемочную площадку «Основание: Осман» в Стамбуле - все ради фото с Озчивитом.
Бурак привык к вниманию женщин, но сохраняет репутацию примерного семьянина. Артист жену ценит и балует - то дом подарил, то Porsche, то бриллианты… Может себе позволить. Озчивит входит в тройку самых высокооплачиваемых актеров Турции. За съемки в одной серии Бураку в среднем платят 300 тыс. турецких лир (876 тыс. руб.). Его рекламный гонорар стартует от $500 тыс. (45,6 млн руб). Также у актера собственная продюсерская компания.
Бурак Озчивит философски относится к свалившейся на него популярности: «Это случай. Случай хотя бы раз в жизни дается всем. И нужно его не упустить. Мне выпал такой шанс, и я им воспользовался». А неслучайные встречи с Бураком Озчивитом у российских телезрительниц продолжатся - ведь в турецких сериалах много и красивых актеров, и чудесных историй.