Как Бурак Озчивит из сериала «Великолепный век» стал кумиром Ксении Бородиной и тысяч российских женщин

Озчивит играл хранителя султанских покоев, визиря Бали-бея в сериале «Великолепный век» (16+), Кямрана - в сериале «Королек - птичка певчая» (16+), Кемаля - в «Черной любви» (18+). С 2019 года по настоящее время он на турецких телеэкранах в главной роли в историческом приключенческом сериале «Основание: Осман» (18+).

За минувшие две недели турецкий актер встретился с российскими поклонницами в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. Везде в адрес Озчивита были сказаны сотни комплиментов, подарены десятки его портретов и натюрмортов с российскими пейзажами, еще больше мягких игрушек. Поклонницы навязали ему шарфиков, носок и перчаток на 10 лет вперед.

В Сочи на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» на встрече с Озчивитом в зале на тысячу мест собралось около тысячи трехсот его поклонниц из разных уголков России.

Озчивит сказал, что будет рад сниматься в нашей стране: «Высшая ценность - это семья, вторая ценность - это добрые соседи. Я как добрый сосед России готов нести вам свою любовь, а турецкие актеры готовы играть в сериалах в России. Если мы создадим совместный проект, то уверен, что получим успех и будем снимать очень много фильмов в будущем. Мне нравится ваша энергетика, я знаю, что русские любят работы, где мне удалось сняться…»

Многочисленные визиты Бурака в Россию просто обязаны закончиться съемками в нашей стране. Говорят, что Бурак Озчивит уже ведет переговоры с несколькими российскими производителями контента. Звезде турецких сериалов в России нравится все. Почти все: «Удивляет, как в таком холоде зимой водят машины. Я люблю водить, но в России зимой не рискнул бы».

Верный муж и просто красавчик