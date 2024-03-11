Зураб Матуа продавал мороженое, пел, но оказался на сцене Comedy Club: о жизни и творчестве артиста

Детство и юность

Родиной Зураба Матуа является Южная Абхазия. Он появился на свет 15 ноября 1980 года в городе Сухуми. Его родители — грузины по национальности.

Актерский талант начал проявляться у Матуа еще в школьные годы. Он принимал участие в постановках сухумского театра. Уже тогда ему нравилось блистать на сцене и ловить восхищенные взгляды зрителей.

Молодой человек мог бы стать замечательным артистом, но политическая обстановка Абхазии и Грузии вынудила семью переехать в Тбилиси, где он не смог совсем расстаться со сценой, но стал выступать уже в качестве певца в ансамбле «Волшебные дороги».

После войны Матуа переехали в Санкт-Петербург. Там Зураб окончил школу и поступил в Высшую школу менеджмента, где получил диплом по специальности «государственное и муниципальное управление».

После школы юноша начал копить деньги на открытие собственного бизнеса, поэтому после школы менеджмента Зураб начал поставлять мороженое в магазины.

В это же время Матуа с товарищами организовали свою команду КВН.