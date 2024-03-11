Зураб Матуа продавал мороженое, пел, но оказался на сцене Comedy Club: о жизни и творчестве артиста

Детство и юность
Родиной Зураба Матуа является Южная Абхазия. Он появился на свет 15 ноября 1980 года в городе Сухуми. Его родители — грузины по национальности.
Актерский талант начал проявляться у Матуа еще в школьные годы. Он принимал участие в постановках сухумского театра. Уже тогда ему нравилось блистать на сцене и ловить восхищенные взгляды зрителей.
Молодой человек мог бы стать замечательным артистом, но политическая обстановка Абхазии и Грузии вынудила семью переехать в Тбилиси, где он не смог совсем расстаться со сценой, но стал выступать уже в качестве певца в ансамбле «Волшебные дороги».
После войны Матуа переехали в Санкт-Петербург. Там Зураб окончил школу и поступил в Высшую школу менеджмента, где получил диплом по специальности «государственное и муниципальное управление».
После школы юноша начал копить деньги на открытие собственного бизнеса, поэтому после школы менеджмента Зураб начал поставлять мороженое в магазины.
В это же время Матуа с товарищами организовали свою команду КВН.
Зураб Матуа пытался заниматься бизнесом, но выбрал творчество. Фото: сообщество «Аверин, Матуа, Сорокин и Марина Кравец» во «ВКонтакте»
Начало карьеры
Несмотря на то что мороженое приносило неплохие деньги, Зураб полностью погрузился в творчество и забросил бизнес. Но карьера кавээнщика не складывалась. Ему приходилось часто менять команды, а успеха достичь так и не получалось.
Тогда юморист подал заявку на участие в конкурсе «Народный артист», где успешно прошел все этапы. Он постоянно забывал окончание песен и допевал ее выдуманными словами. Зураб вошел в сотню финалистов, но в ответственный момент жюри предложили артисту покинуть конкурс и идти шутить в другое место. Так он и поступил.
Матуа продолжил заниматься музыкой и параллельно сочинял юмористические сценки. Он с друзьями создали ансамбль и развлекали людей в клубах Питера. Их популярность росла, и вскоре артиста заприметил исполнительный директор Comedy Club Moscow Stylе. Он предложил попробовать себя в проекте.
Зураб Матуа стал частью команды юмористического шоу. Фото: сообщество «Аверин, Матуа, Сорокин и Марина Кравец» во «ВКонтакте»
Зураб Матуа в Comedy Club
Сначала Зураб работал один. Публика полюбила грузинского юмориста. Но когда Матуа вышел на сцену вместе с Дмитрием Сорокиным и Андреем Авериным, выступление произвело настоящий фурор. Так артисты начали работать втроем. Мужскую творческую группу разбавляла красавица Марина Кравец.
Трио: Сорокин, Аверин, Матуа и Марина Кравец. Фото: сообщество «Аверин, Матуа, Сорокин и Марина Кравец» во «ВКонтакте»
Телевидение и музыка
В 2019 году Зураба пригласили в гости на кулинарное шоу канала ТНТ «Большой завтрак», которое вели Марина Кравец и шеф-повар Артем Лосев. Затем он вместе с Тимуром Родригезом стал участником передачи «Где логика?».
Зураб вместе с коллегами по камеди выпустил клип на юмористическую песню «Умирает русский рэп», который был опубликован на YouTube.
Осенью 2020 года Зураб Матуа стал одним из ведущих нового музыкального шоу ТНТ «Пой без правил».
В 2023 году на шоу «Конфетка» Зураб в числе коллег отвечал за музыкальное сопровождение эфиров.
Знаменитое трио на сцене Comedy Club. Фото: сообщество «Аверин, Матуа, Сорокин и Марина Кравец» во «ВКонтакте»
Личная жизнь
В 2012 году Зураб перестал ходить в холостяках и женился на сочинке Анастасии. Она выучилась на экономиста.
Знакомство произошло в одном из клубов на выступлении артиста.
Зураб Матуа с Анастасией. Фото: сообщество «Аверин, Матуа, Сорокин и Марина Кравец» во «ВКонтакте»
Свадьба проходила в московском ресторане гостиницы «Ренессанс», в Андреевском зале. Кроме того, молодые обвенчались в Тбилиси.
Свадьба молодоженов прошла в Москве, венчание в Тбилиси. Фото: сообщество «Аверин, Матуа, Сорокин и Марина Кравец» во «ВКонтакте»
Вскоре после свадьбы на свет появился сын Лука, в августе 2017 года семья пополнилась дочерью Мэри.
Артист тщательно следит за своей внешностью. Недавно он похудел. Теперь при росте 181 см Зураб весит 76 кг.
Артист с женой и сыном. Фото: сообщество «Аверин, Матуа, Сорокин и Марина Кравец» во «ВКонтакте»
Зураб Матуа сейчас
Зураб продолжает заниматься творчеством. В начале марта 2024-го на ТНТ стартовало захватывающее шоу «Сокровища императора», которое снималось в Китае. В нем участникам предстояло пройти ряд сложных испытаний в борьбе а главный приз — 1 млн юаней.
Матуа вместе с коллегой по «Камеди Клаб» Андреем Авериным принял участие в проекте, но они покинули шоу самыми первыми. Артисты признались, что это обстоятельство их очень расстроило.
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