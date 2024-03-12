Почему Леонид Броневой всю жизнь носил не свое отчество, а в юности говорил по-узбекски

Леонид Броневой запомнился широкому кругу советских зрителей по роли Мюллера в фильме «17 мгновений весны» и множеством ярких эпизодических ролей. Каждому своему персонажу из кино он дарил неповторимый флер харизмы и очарования.
Детство Броневого
Мало кто знает, что Леонид Броневой на самом деле не Сергеевич, а Соломонович. Да и Броневым он не должен быть, по сути, ведь его отец носил фамилию Факторович. Однако определенные жизненные обстоятельства родителя и артиста изменили все.
Леонид Броневой родился в интеллигентной еврейской семье в декабре 1928 года в Киеве. Его отец Соломон Иосифович Факторович был сыном кондитера, окончил юридический факультет и мог бы работать успешным адвокатом, но устроился в ОГПУ следователем, сменив фамилию на Броневого.
Мама Леонида Броневого, Белла Львовна Ландау (бухгалтер), была категорически против выбора мужа. Уговаривая его не идти на эту службу, она пролила немало слез, но он не послушал супругу.
По воспоминаниям Леонида Броневого, отец был одним из самых жестоких дознавателей органа госбезопасности СССР. И когда его забрали за троцкизм (в юности выступил один раз в поддержку Троцкого), мать не пролила ни слезинки, да и сам артист считает, что это был за дело.
Тем не менее сытой жизни в 4-комнатной квартире с уроками на скрипке от педагога консерватории пришел конец. Отца Броневого посадили, а его сослали с матерью в Кировскую область на пять лет.
Белла Львовна попыталась обезопасить сына, разведясь с мужем и сменив наследнику отчество: с Соломоновича — на Сергеевича. Однако судимость отца все равно спрятать было невозможно. Всю жизнь Броневой будет ощущать на своей судьбе это пятно в биографии.
Ссылку Леонид Броневой вспоминал как тяжелейший период жизни, в вечном страхе и постоянном голоде. Но тем не менее и это время прошло. Он с матерью счастливый вернулся в Киев, однако на этот раз в их судьбу вмешалась война.
Пришлось срочно эвакуироваться в Чимкент. На чужбине Леониду Броневому было непросто, пришлось быстро стать взрослым и идти работать, чтобы не умереть с голоду. Еще подростком он успел поработать помощником пекаря, секретарем-машинистом, ассистентом мастера в пошивочном цехе кукольного театра.
Тем не менее именно из Казахстана Броневой привез теплое отношение к жителям Средней Азии, которые могли отдать последнюю лепешку незнакомым чужакам с голодным глазами.
После школы Броневой мечтал о том, чтобы стать летчиком или журналистом. Но во всех вузах в анкете требовалось указать, кем являются родители. Кроме театрального. Так и произошло предопределение судьбы Леонида Сергеевича.
Поступив в Ташкентский театрально-художественный институт, Броневой не оставил своей мечты о журналистике и работал на местном радио, проводя эфиры на чистом узбекском языке.
Леонид Броневой в юности. Фото: vk.com/club2024076
Театр
По окончании вуза Броневого отправили по распределению в Магнитогорский драмтеатр. Юного актера поставили играть старика-швейцара в спектакле «Анна Каренина» буквально с парой фраз. Естественно, что за такую работу платили копейки, денег на жизнь катастрофически не хватало.
В поисках более удачной судьбы Леонид Броневой решил отправиться в Оренбург, где тоже не задержался, а потом — в Москву в 1955 году.
Здесь он набрался смелости и прямо на улице подбежал к педагогу Школы-студии МХАТ Алексею Грибову с просьбой зачислить его на курс. Ему удалось сильно впечатлить именитого актера, да так, что тот взял его сразу на третий курс.
По окончании обучения Броневого вновь распределили, на сей раз в Грозненский русский драматический театр, где он запомнился талантливым перевоплощением на сцене в Сталина. Про него говорили, что он больше похож на вождя, чем сам Сталин.
Далее в послужном списке Броневого были работы в театрах Иркутска и Воронежа, но круг скитаний вновь завершился в Москве. На тот момент у него уже была жена — актриса Валентина Блинова, которая внезапно заболела раком. Помочь ей пообещали именно в столице.
Увы, но чуда не произошло. В 33 года, в 1962 году, Броневой стал вдовцом с четырехлетней дочкой на руках. Актер безуспешно стучался в двери всех столичных театров, но никто не хотел его принимать. Чтобы прокормить наследницу, ему приходилось играть в домино на деньги.
Но тем не менее удача все-таки улыбнулась Броневому, и его приняли в Театр на Малой Бронной, где он прослужил четверть века. Все это время Леонид Броневой пытался найти общий язык с режиссером Анатолием Эфросом, но не получилось. И когда в 1988 году его пригласил в свой «Ленком» Марк Захаров, Леонид Броневой ушел без колебаний.
Режиссер был в восторге, что заполучил столь колоритного и талантливого артиста. Зрители «Ленкома» тоже обожали его. А В 2002 году Леонид Броневой получил благодарность президента РФ Владимира Путина за вклад в развитие сценического искусства.
Леонид Броневой в театре. Фото: Global Look Press
Кино
В кино Броневой пришел довольно поздно для построения актерской карьеры, ему было больше 35 лет.
В 1964 году он сыграл роль полковника жандармерии в фильме «Товарищ Арсений», после чего артиста стали приглашать и в другие картины.
Однако знаковой лентой для него стал сериал «Семнадцать мгновений весны», в котором он изобразил Генриха Мюллера. Любопытно, что изначально Броневой должен был сыграть Гитлера, но жена его «встала в позу», заявив, что уйдет от него, если он согласится. Актер не стал перечить любимой женщине и перевоплотился в группенфюрера СС.
Позже он признался, что после выхода фильма увидел на фото, как выглядел на самом деле Мюллер и пришел в ужас: он совсем не был на него похож ни лицом, ни фигурой, ни ростом. Начальник тайной полиции был щуплым, кареглазым и невысоким (170 см), наш артист был коренастым, сероглазым, ростом 177 см.
Позже Броневого не раз упрекали, что он «улучшил» образ фашиста, наделив его харизмой и определенной долей мягкости. Чтобы ужесточить образ Мюллера в картину даже включили сцену, где немец зверски кричит на участника заговора Штауффенберга.
Леонид Броневой. Стоп-кадр: фильм «Семнадцать мгновений весны» / режиссер Татьяна Лиознова / 1973 год
Еще один киношедевр, в котором снялся Броневой, — это трагикомедия «Тот самый Мюнхгаузен» 1979 года выпуска. В ней он сыграл герцога, которому больше нравилось быть портным, чем правителем. Этот персонаж был специально прописан в сценарий, хотя изначально в пьесе Григория Горина «Самый правдивый» его не было. Марк Захаров позвал Леонида Броневого на съемки картины без всяких проб, он не сомневался, что роль будет исполнена блистательно. Так и произошло.
Безоговорочно шедеврально смотрится Броневой и в фильме «Покровские ворота» (1982 год), исполняя куплетиста Аркадия Велюрова. А его фразы вроде «Заметьте, не я это предложил!», «Он начинает новую жизнь, дайте ему возможность вспомнить все лучшее», «Я без задней мысли» давно стали афоризмами.
Еще один персонаж, от воспоминания о котором у всех на лице появляется улыбка, это доктор в «Формуле любви» 1984 года выхода. Герой (врач) с невозмутимым видом наблюдал за волшебными деяниями Калиостро и едко комментировал их, веселя зрителей.
В 90-е, и тем более в 2000-е годы Леонид Броневой стал все реже и реже сниматься в кино. Он признавался, что не видит картин, в которых бы хотелось работать, и часто отказывался от предложений.
А в 2012 году Леонид Броневой пережил инфаркт и покончил со съемками в кино навсегда.
Леонид Броневой. Стоп-кадр: фильм «Покровские ворота» / режиссер Михаил Козаков / 1982 год
Личная жизнь
Леонид Броневой всегда был примерным семьянином. На актрисе Валентине Блиновой он женился рано, познакомившись с ней еще будучи студентом московского театрального вуза.
В 1958 году у них родилась дочь Валя, с четырех лет Леонид Броневой воспитывал ее один, поскольку жена умерла от рака совсем молодой.
Актер долго хранил верность умершей супруги, не встречаясь ни с кем.
И только по окончании института он стал встречаться с девушкой по имени Виктория, которую почти сразу повел в ЗАГС расписываться. Она была давней поклонницей таланта артиста, работала инженером и в целом была далека от творческой и богемной жизни. Тем не менее супруги прожили до конца своих дней вместе душа в душу. О том, что творится внутри их семьи, они старались не рассказывать журналистам и в свете.
В 2017 году Леонид Броневой очень много болел и почти не выходил из дома, передвигался на коляске, на публике появлялся исключительно в темных очках. Тем не менее никому не жаловался на самочувствие и спокойно принял неизбежное. В декабре после нескольких месяцев лечения в клинике он умер.
Похоронен любимец публики на Новодевичьем кладбище. Супруга Леонида Броневого пережила его всего на три года.
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Леонид Броневой с женой. Фото: Первый канал