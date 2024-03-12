Почему Леонид Броневой всю жизнь носил не свое отчество, а в юности говорил по-узбекски

Леонид Броневой запомнился широкому кругу советских зрителей по роли Мюллера в фильме «17 мгновений весны» и множеством ярких эпизодических ролей. Каждому своему персонажу из кино он дарил неповторимый флер харизмы и очарования.

Детство Броневого

Мало кто знает, что Леонид Броневой на самом деле не Сергеевич, а Соломонович. Да и Броневым он не должен быть, по сути, ведь его отец носил фамилию Факторович. Однако определенные жизненные обстоятельства родителя и артиста изменили все.

Леонид Броневой родился в интеллигентной еврейской семье в декабре 1928 года в Киеве. Его отец Соломон Иосифович Факторович был сыном кондитера, окончил юридический факультет и мог бы работать успешным адвокатом, но устроился в ОГПУ следователем, сменив фамилию на Броневого.

Мама Леонида Броневого, Белла Львовна Ландау (бухгалтер), была категорически против выбора мужа. Уговаривая его не идти на эту службу, она пролила немало слез, но он не послушал супругу.

По воспоминаниям Леонида Броневого, отец был одним из самых жестоких дознавателей органа госбезопасности СССР. И когда его забрали за троцкизм (в юности выступил один раз в поддержку Троцкого), мать не пролила ни слезинки, да и сам артист считает, что это был за дело.

Тем не менее сытой жизни в 4-комнатной квартире с уроками на скрипке от педагога консерватории пришел конец. Отца Броневого посадили, а его сослали с матерью в Кировскую область на пять лет.

Белла Львовна попыталась обезопасить сына, разведясь с мужем и сменив наследнику отчество: с Соломоновича — на Сергеевича. Однако судимость отца все равно спрятать было невозможно. Всю жизнь Броневой будет ощущать на своей судьбе это пятно в биографии.

Ссылку Леонид Броневой вспоминал как тяжелейший период жизни, в вечном страхе и постоянном голоде. Но тем не менее и это время прошло. Он с матерью счастливый вернулся в Киев, однако на этот раз в их судьбу вмешалась война.

Пришлось срочно эвакуироваться в Чимкент. На чужбине Леониду Броневому было непросто, пришлось быстро стать взрослым и идти работать, чтобы не умереть с голоду. Еще подростком он успел поработать помощником пекаря, секретарем-машинистом, ассистентом мастера в пошивочном цехе кукольного театра.

Тем не менее именно из Казахстана Броневой привез теплое отношение к жителям Средней Азии, которые могли отдать последнюю лепешку незнакомым чужакам с голодным глазами.

После школы Броневой мечтал о том, чтобы стать летчиком или журналистом. Но во всех вузах в анкете требовалось указать, кем являются родители. Кроме театрального. Так и произошло предопределение судьбы Леонида Сергеевича.

Поступив в Ташкентский театрально-художественный институт, Броневой не оставил своей мечты о журналистике и работал на местном радио, проводя эфиры на чистом узбекском языке.