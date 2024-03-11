Почему сын Валерии не стал великим пианистом: как живет сейчас Арсений Шульгин

Детство и юность
В семье знаменитого автора песен и композитора Александра Шульгина и набирающей популярность певицы Валерии появился сын, которого назвали Арсений. Это событие произошло в Москве 8 ноября 1998 года.
Родители развелись из-за того, что отец мальчика распускал руки по отношению к матери. В 2004 году в жизни Арсения появился отчим — продюсер Иосиф Пригожин, который и занялся воспитанием ребенка.
У Арсения есть старшая сестра Анна, которая занимается творческой карьерой, и старший брат Артемий. Парень окончил австрийский вуз, стал программистом-финансистом и остался жить за границей.
Арсений Шульгин с мамой певицей Валерией и отчимом Иосифом Пригожиным. Фото: официальная группа «Арсений Шульгин» во «ВКонтакте»
Младший отпрыск Шульгина с детства тянулся к музыке. В четыре года он уже обучался игре на фортепиано. В 2011 поступил в Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена по классу фортепиано.
Арсений показывал отличную технику и проявлял блестящие способности к музыкальному инструменту. В конце 2011 года его пригласили выступить в Кремлевском дворце на юбилейном концерте матери.
Сын Валерии оставил занятия музыкой и занялся бизнесом. Фото: официальная группа «Арсений Шульгин» во «ВКонтакте»
Музыка
Арсений может похвастаться внушительным списком музыкальных наград. В конкурсе, проводимом каналом «Культура», под названием «Щелкунчик» пианист заслужил почетное второе место еще в 13 лет. В 2012 году Шульгин-младший получил сразу два Гран-при в международных конкурсах.
Кроме того, заслуги музыканта были отмечены призом межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена».
Талантливый пианист смог завоевать признание в России и за рубежом. Кроме Москвы, Арсений успешно выступал и в городах Европы. В репертуаре музыканта были произведения различных эпох и направлений, но сам он предпочитал Моцарта, Сергея Рахманинова, Иоганна Баха и Александра Скрябина.
Свой первый сольный концерт Арсений дал в день 15-летия. Записи с этого выступления стали основой его дебютной пластинки. Она сразу же заняла второе место в рейтинге продаж iTunes.
Арсений Шульгин дал первый сольный концерт на своем 15-летии. Фото: официальная группа «Арсений Шульгин» во «ВКонтакте»
Через два года на сцене Большого зала Московской консерватории Шульгин снова дал сольный концерт.
Позже стало известно, что Арсений не окончил музыкальный колледж, у него была задолженность по 12 предметам. На фоне этого у него произошел конфликт с матерью, которая настаивала на продолжении обучения. Ей было жаль упускать его талант и музыкальные способности.
Позже Арсений вместе со старшей сестрой Анной исполнил песню Валерии «Потусить». Сначала молодой человек выступал в качестве аккомпаниатора, а потом пел вместе с девушкой. Публика оценила клип тысячами лайков.
Переосмыслив жизненные ценности, Арсений принял решение, что зарабатывать на жизнь он станет по другому, а фортепиано оставит в качестве хобби.
Он все же окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, а также параллельно поступил в РЭУ имени Георгия Плеханова, на факультет финансов и кредита.
Шульгин-младший занимается криптовалютой. Фото: соцсети Арсения Шульгина
Бизнес
Еще в 11 лет Арсений делал первые шаги в торговле. Он продавал копии брендовых часов своим одноклассникам. В 16 уже открыл первый интернет-магазин, смог сам себя обеспечивать и стал жить отдельно от родителей.
Бизнес приносил ему больше денег, чем игра на фортепиано. В 18 лет молодой человек купил себе поддержанный автомобиль и отправился в путешествие.
В 2015 году Сын Валерии начал развивать свой бизнес-проект. Вместе с друзьями он открыл кафе-кальянную на Лубянке. После этого Арсений поучаствовал в создании ресторана Nebo Lounge в «Москве-Сити», который предназначен для состоятельных людей, членов фитнес-клуба Nebo Wellness.
Кроме того, Шульгин попробовал себя в новом направлении — сфере криптовалют. Он начал поставлять китайское оборудование для майнинга в 2017 году, а через три года уже смог создать собственный IT-проект — майнинговую платформу.
В 2019 году Арсений открыл семь новых интернет-магазинов, запустил продюсерское агентство в соцсети, а также основал тревел-проект для организации групповых поездок за границу.
Фортепиано не приносило столько денег, сколько бизнес, которым занялся Арсений. Фото: официальная группа «Арсений Шульгин» во «ВКонтакте»
В 2020 году молодой бизнесмен запустил бюджетную франшизу — сладкие мундштуки от Candy Smoke. С этим делом предприниматель попал в судебное разбирательство, поскольку не соблюдал в точности сроки и объемы поставок.
Пострадавшие называли Арсения аферистом, а сама история получила большую огласку. Сам бизнесмен ситуацию не комментировал.
Позже Шульгин создал авторский курс «Миллион на товарном бренде».
Личная жизнь
В 16 лет у сына Валерии был роман с дочерью российского певца Дмитрия Маликова — Стефанией. Ей на тот момент было 14 лет. Подростки провели вместе зимние каникулы в Италии, где также отдыхала Инна Маликова с сыном.
Позже стали обсуждать возможный роман Арсения с бывшей солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Поводом стало их совместное фото в соцсети. Но все это было лишь слухами.
Фото Арсения с Юлией Волковой стало поводом для слухов об их романе. Фото: официальная группа «Арсений Шульгин» во «ВКонтакте»
В 2015 году Шульгина подозревали в отношениях с видеоблогером Сашей Спилберг. Арсений дал интервью девушке, а позже их совместные фотографии стали появляться в Сети.
Затем стало известно об отношениях сына Валерии с моделью Анной Аверьяновой, которая взяла псевдоним Шеридан. Она сама начала выкладывать романтические фото. В конце 2016 года пара отправилась в Дубай, где провела новогодние каникулы.
Валерия не поддерживала эти отношения. Как и любая мама, она считала, что на первом месте учеба. Ее муж Иосиф Пригожин тоже присоединился к ее позиции. Но Шульгин не спешил слушать родных и даже ушел из дома, чтобы доказать, что его чувства к любимой сильны.
В конце концов семья была вынуждена принять девушку, и в день 18-летия Арсения она была приглашена на вечеринку в числе именитых гостей.
Родные долго не могли принять Анну Шеридан в качестве невесты сына. Фото: группа в соцсети «Самые красивые подростки»
В 2018 году Шульгин вместе с родными и любимой отдыхал в Швейцарии и даже успел пробежать вместе с матерью кросс в 5 км, чем сразу же поделился в соцсети.
В 2019 году после нескольких попыток наладить отношения пара Арсения и Анны распалась. Девушка очень тяжело переживала разрыв.
Брак с Лианой Волковой
Вскоре Шульгин обратил свое внимание на модель и студентку Лиану Волкову. Отец девушки занимался строительным бизнесом, а мать была депутатом городской думы города Благовещенска.
До встречи с Арсением Лиана с семьей несколько лет как перебралась в Москву.
Отношения молодых развивались быстро. Влюбленные любили путешествовать. В конце 2019 года, когда пара ехала в Санкт-Петербург, то попала в ДТП. Арсений и Лиана получили травмы, девушка даже заработала перелом руки.
Летом 2020 года Шульгин принял решение жениться на возлюбленной.
Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой. Фото: соцсети Арсения Шульгина
Предложение он сделал достаточно необычным способом. На здании «Москва-Сити» появилась бегущая строка: «Лиана, ты выйдешь за меня?» После чего вручил своей невесте кольцо с роскошным бриллиантом.
В августе сыграли свадьбу. А в октябре появилась новость, что молодожены станут родителями. 1 января 2021 года Лиана родила дочь Селин.
Арсений Шульгин с женой и дочерью. Фото: соцсети Арсения Шульгина
Арсений Шульгин сейчас
В настоящее время Шульгин продолжает заниматься инвестированием в криптовалюты. В 2023 году бизнесмен подарил на день рождения своей супруге полет на вертолете. Недавно сын Валерии опубликовал видео, где он сжигает гору кроссовок. Этим он ознаменовал начало нового бизнес-проекта по запуску собственного бренда кроссовок. Видеоролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей и тут же завирусился в Сети.
Арсений Шульгин с отчимом Иосифом Пригожиным, мамой Валерией, братом Артемием и его женой Натальей. Фото: Global Look Press