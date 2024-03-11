Почему сын Валерии не стал великим пианистом: как живет сейчас Арсений Шульгин

Детство и юность

В семье знаменитого автора песен и композитора Александра Шульгина и набирающей популярность певицы Валерии появился сын, которого назвали Арсений. Это событие произошло в Москве 8 ноября 1998 года.

Родители развелись из-за того, что отец мальчика распускал руки по отношению к матери. В 2004 году в жизни Арсения появился отчим — продюсер Иосиф Пригожин, который и занялся воспитанием ребенка.

У Арсения есть старшая сестра Анна, которая занимается творческой карьерой, и старший брат Артемий. Парень окончил австрийский вуз, стал программистом-финансистом и остался жить за границей.