За что Любовь Соколова попала в Книгу Гиннесса и почему ее бросил Георгий Данелия

Актрису Любовь Соколову в советское время называли «всенародной мамой» за ее многочисленные роли и добрый покладистый характер. Ее располагающая внешность и внутренняя харизма привлекала режиссеров к созданию родительских образов. За счет чего звезда заслужила любовь публики, но так и не смогла по-настоящему стать счастливой по-женски.

Смерть любимого мужа от голода, предательство гражданского супруга и другие несчастья валились на нее чередой, однако артистка до последних дней радовала близких и поклонников неунывающим оптимистичным поведением, стараясь дарить окружающим только радость.

Детство Любови Соколовой

31 июля 1921 года в маленьком городке Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) появилась на свет в простой советской семье Люба Соколова. Ее мама, продавец в магазине, и папа, столяр-краснодеревщик, даже подумать не могли, что их дочка когда-нибудь станет актрисой, да еще и знаменитой.

Семья держала хозяйство с курами и скотом, высаживала огород. И в целом мало отличалась от тысячи тех, что были в городке. Девочка Люба с ранних лет была приучена к труду, доила коров, ухаживала за скотом, собирала урожай с огорода.

Однако уже с 5-6 лет она старательно изображала артистку. Наряжалась в родительские платья и показывала маме и папе доморощенные представления. Не удивительно, что родители отдали ее в драмкружок, а в школе ее записали в самодеятельность.

В местном Ивановском театре музкомедии Любу Соловьеву тоже заметили. Служащие и артисты заприметили девчушку, которая просилась посмотреть на репетиции и не пропускала ни одного спектакля. Столь открытая любовь к искусству юного дарования была вознаграждена – ее стали попускать на постановки совершенно бесплатно.

Мама Любы Соколовой хоть и была обычной продавщицей, но всерьез стала задумываться о том, что ее дочь может стать артисткой и поступит в консерваторию. И даже посоветовалась на этот счет с руководителем драмкружка дочки. Но тот быстро опустил ее за землю, заявив, что у Любы нет музыкальных способностей.