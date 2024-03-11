За что Любовь Соколова попала в Книгу Гиннесса и почему ее бросил Георгий Данелия

Актрису Любовь Соколову в советское время называли «всенародной мамой» за ее многочисленные роли и добрый покладистый характер. Ее располагающая внешность и внутренняя харизма привлекала режиссеров к созданию родительских образов. За счет чего звезда заслужила любовь публики, но так и не смогла по-настоящему стать счастливой по-женски.
Смерть любимого мужа от голода, предательство гражданского супруга и другие несчастья валились на нее чередой, однако артистка до последних дней радовала близких и поклонников неунывающим оптимистичным поведением, стараясь дарить окружающим только радость.
Детство Любови Соколовой
31 июля 1921 года в маленьком городке Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) появилась на свет в простой советской семье Люба Соколова. Ее мама, продавец в магазине, и папа, столяр-краснодеревщик, даже подумать не могли, что их дочка когда-нибудь станет актрисой, да еще и знаменитой.
Семья держала хозяйство с курами и скотом, высаживала огород. И в целом мало отличалась от тысячи тех, что были в городке. Девочка Люба с ранних лет была приучена к труду, доила коров, ухаживала за скотом, собирала урожай с огорода.
Однако уже с 5-6 лет она старательно изображала артистку. Наряжалась в родительские платья и показывала маме и папе доморощенные представления. Не удивительно, что родители отдали ее в драмкружок, а в школе ее записали в самодеятельность.
В местном Ивановском театре музкомедии Любу Соловьеву тоже заметили. Служащие и артисты заприметили девчушку, которая просилась посмотреть на репетиции и не пропускала ни одного спектакля. Столь открытая любовь к искусству юного дарования была вознаграждена – ее стали попускать на постановки совершенно бесплатно.
Мама Любы Соколовой хоть и была обычной продавщицей, но всерьез стала задумываться о том, что ее дочь может стать артисткой и поступит в консерваторию. И даже посоветовалась на этот счет с руководителем драмкружка дочки. Но тот быстро опустил ее за землю, заявив, что у Любы нет музыкальных способностей.
Юная Любовь Соколова. Стоп-кадр: «Любовь Соколова без грима»/ «Центральное телевидение»
Юность
В результате по окончании школы Соколова отправилась поступать в 1940 году в ленинградский педагогический. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Будучи студенткой, она услышала про набор в актерскую школу при «Ленфильме».
Сомнений у Любови Соколовой не было, она смело отправилась на конкурсный отбор и моментально покорила приемную комиссию чтением монолога из чеховской «Чайки». Из тысячи претендентов в актерскую школу отобрали 22 счастливчика, включая и Соколову тоже.
Любовь Соколова успевала все, движимая счастливой энергией воплощающейся мечты. Она продолжала обучение в педагогическом вузе, ходила на актерские курсы. Да к тому же подрабатывала грузчицей на вокзале, таская за пассажирами тяжелые чемоданы.
Юная Любовь Соколова. Стоп-кадр: «Любовь Соколова без грима»/ «Центральное телевидение»
Война
Актерская школа в Ленинграде подарила Любови Соколовой не только надежду на светлое будущее и реализацию актерского таланта, но и любимого человека. Именно здесь она встретила своего первого и единственно законного супруга Георгия Араповского. Оба были молодыми, счастливыми, с горящими глазами. Оба радостно побежали в ЗАГС в мае 1941 года оформлять брак, не подозревая, что спокойной жизни им осталось около месяца. 22 июня началась Великая Отечественная война.
Любовь Соколова с мужем и свекровью пошла работать на завод, изготавливать детали для военных самолетов. Георгия Араповского не взяли на фронт из-за плохого зрения, хотя за пределами осажденного Ленинграда шансов выжить у него было гораздо больше, даже на поле битвы.
Пайка, который выдавали семье Араповского и Соколовой, не хватало. Вначале умерла от голода свекровь, а потом и муж. Прямо на руках у актрисы. Любовь каким-то чудом продолжала жить, а в 1942 году ей удалось эвакуироваться из Ленинграда по Ладожскому озеру на грузовике, под фашистскими бомбежками.
Любовь Соколова какое-то время жила в родном Иванове, а потом уехала в Москву. Ее мама видела голодное оцепенение дочки и, узнав, что местные вузы принимают блокадных ленинградцев по льготам, отправила дочь в столицу. Актрисе выдали разрешение зачислиться во ВГИК сразу на 2 курс.
Из-за войны институт эвакуировали в Алма-Ату, туда и поехала учиться Любовь Соколова на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.
Муж Любови Соколовой. Стоп-кадр: «Любовь Соколова без грима»/ «Центральное телевидение»
Театр
Юная актриса прекрасно понимала, каким талантом одарена. Уже известной актрисой она призналась, что, бывая в те годы на постановках МХАТа, она отмечала для себя, что могла бы сыграть лучше.
Однако по завершении обучения в 1946 году Соколова пошла служить не во МХАТ, а в Театр-студию киноактера, ведь на тот момент она уже стала сниматься в кино. Актриса работала в его стенах до конца своих дней. Однако с 1951 года по 1956 год она была занята в Театре группы советских войск, который выступал с постановками в ГДР для советских военных, поскольку в те годы ее мало приглашали в кино.
Тем не менее, после 5 лет жизни за рубежом звезда СССР вернулась на родину, в свой театр и в советское кино.
Кино
Любовь Соколова в молодости была очень красивой. И некоторые мужчины желали ей «помочь» в продвижении не самым порядочным образом. Еще в 1941 году ее пригласили на главную роль в фильм «Фронтовые подруги». Но один из влиятельных людей из кино того времени стал намекать ей на то, что она за это должна ответить благосклонностью. Воспитанная на принципах высокой морали и беззаветно влюбленная в своего мужа Любовь ответила отказом и от «поддержки», и от роли вообще.
Увы за долгие годы войны с мечтой о кино Соколовой пришлось распрощаться. Но в 1948 году она все-таки впервые снялась в фильме «Повесть о настоящем человеке» в роли медсестры Варвары.
Потом последовали малозаметные эпизоды и лишь по возвращении артистки из Германии начался ее звездный час. Любовь Соколова стала востребованной актрисой второго плана, но ее это ничуть не смущало. Она считала свои работы важными и интересными для публики.
А ролей в послужном списке знаменитости оказалось более 300 в кино, за что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Наиболее запоминающимися в 50-е годы стали работы в фильмах «Две жизни», «Тихий Дон», «Хождение по мукам».
Любовь Соколова. Стоп-кадр: фильм «Хождение по мукам»/ режиссер Григорий Рошаль/ 1957 г
Картины были разными по смыслу и содержанию, однако режиссеры стали все чаще и чаще приглашать ее на роли, где нужно было сыграть добрую, отзывчивую женщину с широкой душой. Собственно, именно такой и была Любовь Соколова. С возрастом за ней закрепился имидж «всенародной мамы», которым знаменитость очень гордилась.
Изображая своих персонажей, Любовь Соколова не просто показывала характер и развитие сюжетной линии, она феноменально вживалась в свой образ. Актриса как-то призналась, что после роли Елизаветы в фильме по Достоевскому «Преступление и наказание» она долгое время боялась шума за дверью своей квартиры и даже подпирала ее палкой «на всякий случай». Защиту Соколова убрала лишь тогда, когда фильм показали советским зрителям, и она увидела, как ее экранный образ умирает.
Любопытен и тот факт, что Любовь Соколова категорически отказывалась от отрицательных ролей. И лишь один раз в фильме «Единственная» под давлением Иосифа Хейфица она сыграла мать, которая пытается разлучить своего сына с женой. Режиссер убедил актрису, что действия ее героини продиктованы ее слепой материнской любовью.
Георгий Данелия в судьбе Любови Соколовой
Несмотря на красоту актрисы и легкий, добрый характер, похвастаться любовными победами она явно не могла. Любовь Соколова относится к категории однолюбов, поэтому после смерти мужа Георгия Араповского, она полностью посвятила себя работе.
Во время гастролей по Германии Любовь Соколова все же попыталась создать отношения с коллегой Алексеем Шмаковым, но не смогла простить его любовь к выпивке и рассталась с ним.
А вот Георгий Данелия покорил ее сердце глубоко и надолго, хотя роман закончился трагически.
По одним сведениям, Любовь Соколова познакомилась с известным режиссеров на приеме у Джуны, по другим – на съемках фильма «Хождение по мукам». Возможно, одно действие плавно перетекло в другое.
По началу Любовь Соколова противилась отношениям с режиссером, но тот был покорен ее благородной русской красотой и ухаживал крайне настойчиво. К тому же солгал про возраст – сказал, что ровесник, хотя на самом деле на 9 лет моложе. Тем не менее, они прожили вместе 26 лет, за это время они так и не расписались.
Актриса переехала к Данелии в квартиру на Чистых прудах и сразу стала любимицей в его семье. Свекровь (сценарист и режиссер Мэри Анджапаридзе) ее обожала за легкость, простоту, доброту и хозяйственность.
В 1959 году Любовь Соколова в 38 лет подарила Георгию Данелии сына Николая. Он так и остался для нее единственным наследником.
Георгий Данелия с сыном от Любови Соколовой. Стоп-кадр: «Любовь Соколова без грима»/ «Центральное телевидение»
Спустя несколько лет любвеобильный характер Данелии дал о себе знать. Соколова позже признавалась, что ее жизнь в тот период была невыносимой. Будучи человеком публичным и увлекающимся, он стал заводить романы на стороне, кутить и радоваться жизни «по полной». Наличие гражданской жены и ребенка его мало смущало.
Вся Москва знала о его романе с писательницей Викторией Токаревой и Любовь Соколова, конечно же, тоже. Она плакала, страдала, но продолжала прощать неверного мужа.
А когда Данелия серьезно заболел и впал в кому, преданно ухаживала за ним, не отходя от больничной кровати.
И все же их отношения рассыпались после очередной связи супруга. На этот раз все оказалось серьезнее обычного. Георгий Данелия сам рассказал Любови Соколовой, что полюбил другую и оставил семью ради актрисы Галины Юрковой.
Соколова перебралась к своей старенькой маме в квартиру, а через несколько месяцев ее постигло другое горе – умер единственный сын Николай в 25 лет.
Любовь Соколова с сыном. Стоп-кадр: «Любовь Соколова без грима»/ «Центральное телевидение»
Долгое время о смерти Николая Соколова-Данелии говорили, что она произошла «при невыясненных обстоятельствах». Однако вдова Георгия Данелии Галина Юркова в одном из интервью, уже после смерти супруга в 2019 году, призналась, что ее пасынок скончался от запрещенных веществ, которые он принял с приятелем после алкоголя.
Обстоятельства смерти, по ее словам, долго скрывали, чтобы не пятнать память Данелии и его наследника.
Тем не менее, Николай оставил после себя двух дочек Маргариту и Алену, с которыми Любовь Соколова очень сблизилась, когда ее сына не стало.
Даже после таких событий Любовь Соколова не опустила руки и до последних дней работала в кинематографе. Не дожив полутора месяцев до своего 80-летия, она умерла от сердечного приступа в 2001 году.
Похоронена звезда советского кино на Кунцевском кладбище рядом с сыном.
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Любовь Соколова в последние годы жизни. Фото: Global Look Press