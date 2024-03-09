«Надеюсь, вырастет достойной. Не то, что ее отец»: как в Сети отреагировали на новое фото подросшей дочери Филиппа Киркорова

«Спасибо! Какая красивая Алла-Виктория!» - восхитилась natalya_vinokurova. «Спасибо огромное, Филипп, за прекрасное поздравление! Милую принцессу, Аллочку- Викторию, с праздником! Счастливой весны!» - пожелала kuznetso.natali2013.

Идеальный или не очень

Часть подписчиков не обошла вниманием и самого Филиппа Киркорова. Как выяснилось, среди них есть не только преданные фанаты певца. Те, конечно же, пели поп-королю дифирамбы.

«Филипп, любимый мой человечек, спасибо тебе за самые прекрасные, такие красивые строчки. У тебя все всегда идет от сердца, так как вы слишком идеальный мужчина. И другим мужчинам нужно брать пример с вас. Реально очень приятно слышать самые теплые слова от самого любимого человека и певца на всем белом свете. У меня через месяц день рождения будет, 1 апреля. Люблю вас и целую в обе ваши щечки и губки», - призналась irinaskystar.

Кто-то решил пожалеть Аллу-Викторию, намекая на то, что Филипп Киркоров не такой хороший отец, как это транслирует всем.