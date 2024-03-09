«Надеюсь, вырастет достойной. Не то, что ее отец»: как в Сети отреагировали на новое фото подросшей дочери Филиппа Киркорова

Популярный исполнитель Филипп Киркоров 8 марта разместил в микроблоге снимок подросшей Аллы-Виктории, спровоцировав неоднозначную реакцию публики.
Само очарование
Филипп Киркоров поделился снимком Аллы-Виктории, желая в ее лице поздравить всех женщин с их праздником.
«Любимые наши девочки, девушки, поздравляю вас с 8 марта! Желаю вам, словно бабочки, порхать! Весны - в душе и любви в сердце. А я всегда пел, пою и буду петь для вас, милые дамы!» - пообещал Филипп Киркоров.
В кадре Алла-Виктория, которой в ноябре 2023 года исполнилось двенадцать лет, предстала в роскошном платье с пышной юбкой и принтом в виде бабочек на ней.
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
Часть подписчиков тут же признались, что сражены красотой дочери Филиппа Киркорова. Многие пишут, что Алла-Виктория – само очарование.
«Алла-Виктория красотка! С праздником ее! Пусть становится лишь прекраснее и радует папу», - отозвалась svetka.skazka.
«Спасибо, Филипп! Браво, прекрасный певец! Виват, Король! Твою очаровательную доченьку поздравляем с первым праздником весны, 8 марта! Счастья ей, радости и всех благ земных», - пожелала ninax1948x.
«Виктория нежная, с весной, с праздником 8 марта», - поздравила galina.gazaryan.
«Как выросла девочка!» - поразилась 1inga12.
«Дорогой Филипп, сердечное спасибо! Алла-Виктория прекрасна!» - сделала комплимент irin_la.
Филипп Киркоров с дочкой и сыном на премьере фильма в день рождения Аллы-Виктории. Фото: Global Look Press
«Спасибо! Какая красивая Алла-Виктория!» - восхитилась natalya_vinokurova.
«Спасибо огромное, Филипп, за прекрасное поздравление! Милую принцессу, Аллочку- Викторию, с праздником! Счастливой весны!» - пожелала kuznetso.natali2013.
Идеальный или не очень
Часть подписчиков не обошла вниманием и самого Филиппа Киркорова. Как выяснилось, среди них есть не только преданные фанаты певца. Те, конечно же, пели поп-королю дифирамбы.
«Филипп, любимый мой человечек, спасибо тебе за самые прекрасные, такие красивые строчки. У тебя все всегда идет от сердца, так как вы слишком идеальный мужчина. И другим мужчинам нужно брать пример с вас. Реально очень приятно слышать самые теплые слова от самого любимого человека и певца на всем белом свете. У меня через месяц день рождения будет, 1 апреля. Люблю вас и целую в обе ваши щечки и губки», - призналась irinaskystar.
Кто-то решил пожалеть Аллу-Викторию, намекая на то, что Филипп Киркоров не такой хороший отец, как это транслирует всем.
«Один пафос и ничего более», - выразил уверенность 3302igor.
«Слава богу, дочку начал любить и воспевать», - высказалась tatianina_life.
«Все поздравляют мам. А она несчастливая, имея все. Жаль девочку», - посочувствовала iubov_ovsianikova.
«Забавно. Человек, который лишил своих детей матери, поет для женщин», - удивилась leonsijam.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Часть подписчиков, комментируя снимок Аллы-Виктории, вдруг решили припомнить Филиппу Киркорову скандал с его посещением вечеринки Анастасии Ивлеевой. А некоторые выстроили параллели с Аллой Пугачевой, которая в канун 8 марта сделала скандальное заявление.
«Киркоров опустился дальше некуда. Уже лоб в поклонах разбил. Позор и смех», - высказалась anje.lv.
«Надеюсь, вырастет достойной. Не то, что ее отец», - решил «зацепить» Киркорова remarenkoaleksei.
«Филя, когда же ты уйдешь на пенсию со своей Алкой? Как же ты и Алка достали россиян и Россию», - уверен leska1x.