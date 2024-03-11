Оставила карьеру в России, переехала в Израиль: как Полина Виторган стала актрисой и чем занимается сегодня

Перед поступлением в театральный Полина записалась на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ, а в 10-м классе, утаив свой возраст, попробовала поступать в Щепкинское училище. И когда смогла пройти все этапы и оказалась в списках на зачисление, была очень расстроена: ведь ей предстояло вернуться на школьную скамью и еще год ждать своего часа.

Только в Щепкинское Полина Виторган не поступила. А прошла по конкурсу в ГИТИС. Будучи студенткой, на каникулах в 2015 году обучилась на актерских курсах в США в New York Film Acаdemy в США.

Театр

По окончании вуза Полина Виторган дебютировала на театральной сцене. Это была пьеса «Ваня» в проекте «Театр вне театра», а в РАМТе она стала штатной актрисой. Здесь ей достались роли в таких постановках, как «Метель», «Алые паруса», «Василисса», «Волшебное кольцо», «Горе от ума», «Зобеида», «Кролик Эдвард», «Манюня», «Медведко» и других.