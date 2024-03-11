Оставила карьеру в России, переехала в Израиль: как Полина Виторган стала актрисой и чем занимается сегодня

Полина Виторган — представительница известной актерской династии — родилась 26 июля 1996 года в еврейской семье Максима Виторгана и его первой жены Виктории Верберг. Ее дедушка и бабушка — это знаменитые актеры Эммануил Виторган и Алла Балтер.
Маленькая Полина Виторган с братом Даниилом. Фото: соцсети П. Виторган
Полина стала старшей в семье, через четыре года у нее появился родной брат Даниил. А еще через 20 — единокровный брат Платон (от третьей жены отца, Ксении Собчак).
Маленькая Полина Виторган с мамой. Фото: соцсети П. Виторган
Дочка Виторгана буквально выросла за кулисами театра, бывая в перерывах между уроками и танцевальной школой то у отца, то у матери в ТЮЗе на работе. И даже не сомневалась, что тоже станет актрисой, как и ее родители.
Полина Виторган с братом Даниилом и дедушкой Эммануилом Виторганом. Фото: соцсети П. Виторган
Перед поступлением в театральный Полина записалась на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ, а в 10-м классе, утаив свой возраст, попробовала поступать в Щепкинское училище. И когда смогла пройти все этапы и оказалась в списках на зачисление, была очень расстроена: ведь ей предстояло вернуться на школьную скамью и еще год ждать своего часа.
Только в Щепкинское Полина Виторган не поступила. А прошла по конкурсу в ГИТИС. Будучи студенткой, на каникулах в 2015 году обучилась на актерских курсах в США в New York Film Acаdemy в США.
Театр
По окончании вуза Полина Виторган дебютировала на театральной сцене. Это была пьеса «Ваня» в проекте «Театр вне театра», а в РАМТе она стала штатной актрисой. Здесь ей достались роли в таких постановках, как «Метель», «Алые паруса», «Василисса», «Волшебное кольцо», «Горе от ума», «Зобеида», «Кролик Эдвард», «Манюня», «Медведко» и других.
Полина Виторган (слева) в пьесе «Зобеида». Фото: соцсети П. Виторган
В 2018 году ей досталась главная роль в спектакле «Снегурочка» Театра наций, через год в постановке Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела» актриса сыграла Оксану. Сотрудничать с Театром наций Полина продолжила и в 2020 году, в пьесе «Лекарь поневоле» стала играть Жаклину.
Карьера в кино
Сниматься в кино Полина начала еще будучи студенткой. Дебютной стала эпизодическая роль в обоих сезонах сериала «Дневник доктора Зайцевой» в 2012 году. Затем были небольшие роли в сериале «Квартет» (2016), мелодраме «Майские ленты» (2014).
Полина Виторган (в центре) в сериале "Майские ленты". Кадр из сериала
В сериале «Вы все меня бесите» (2017) Полина сыграла племянницу главной героини Светланы Ходченковой, Олю.
Полина Виторган (в центре) в сериале «Вы все меня бесите». Кадр из сериала
Следующее появление Виторган на экране состоялось благодаря международному проекту «Жизнь раз» (2018). Его премьера прошла на кинофестивале «Окно в Европу», в фильме также снялись Ингеборга Дапкунайте, Айк Саргсян и другие российские звезды.
Полина Виторган (слева) в фильме «Выше неба». Кадр из фильма
Также молодая актриса снималась в таких лентах, как «Выше неба» (2019), «Очень женские истории» (2020), «Капитан Волконогов бежал» (2021), «Вертинский» (2021) «Рядом» (2021), «Обычная свадьба» (2021).
Личная жизнь
Свою личную жизнь Полина Виторган, рост которой 173 см при весе около 60 кг, предпочитает не афишировать и не комментировать. Все, что остается поклонникам, — это наблюдать за ней в соцсетях и делать предположения относительно ее статуса.
Полина Виторган и Михаил Шевелев. Фото: соцсети П. Виторган
Так, многие подписчики убеждены, что Полина встречается с неким Михаилом Шевелевым, совместные фото у обоих периодически появляются в аккаунтах. До этого в студенческие годы она состояла в отношениях с Глебом Бочковым.
Карьера сегодня
Как и отец Максим Виторган, Полина вместе с братом Даниилом в 2022 году сменила место жительства, уехав на историческую родину — в Израиль. Здесь девушка стала строить театральную и кинокарьеру. И вскоре получила свою первую роль.
В марте 2024 году на местных больших экранах вышел фильм «Олень» с участием Полины Виторган, ее дебютная работа. Брат девушки, к слову, тоже активно ассимилируется, он уже отслужил в армии обороны Израиля.
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