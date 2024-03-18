Как Джулия Ванг разоблачила «Битву экстрасенсов», стала парфюмером и узнала о своих прошлых жизнях

Победительница «Битвы экстрасенсов» 2015 года Джулия Ванг утверждает, что перерождалась 150 лет. Ее последнее воплощение — 15-летняя парижанка, которая захотела уйти из жизни и спрыгнула с крыши. Также в далеких веках Джулия являлась жрицей бога Ра и владела особым знанием приготовления смесей.
В этой жизни она профессионально занимается и парфюмерией. Вообще, в биографии этой женщины трудно отделить правду от вымысла, но этим она и интересна.
Детство
Чего только не рассказывала Джулия о своей жизни. По одним данным, она родилась 29 октября 1981 года, по другим — 31 октября, когда празднуется Хеллоуин.
В одних интервью Джулия говорила, что родилась в немецком городе Ферштенберге, в других — в Риге, где полно мест силы.
Мама Джулии работала физиком-ядерщиком и, видимо, чтобы подыграть экстравагантной дочери, говорила, что зачала ее от пришельца, который явился к ней в образе мужчины. Правда, по уверениям журналистов, «пришельцем» оказался военный, который бросил семью и уехал в небольшой городок под названием Бор, где стал работать фотографом.
Потом женщина вышла замуж за другого человека, который, как писали СМИ, обижал и ее, и ее дочь, даже приставал к Джулии. После чего она якобы ему дала по голове кирпичом и ушла из дома.
Джулия Ванг с мамой. Фото: соцсети Джулии Ванг
Вообще, сейчас сложно определить, что из биографии Ванг правда, а что является вымыслом. Журналисты также раскопали, что настоящее имя Ванг — Юлия Гаврикова. И родилась она в поселке Нелюдово, недалеко от Нижнего Новгорода.
В своих интервью Ванг утверждала, что экстрасенсорные способности появились у нее еще с рождения. И уже в полтора года она предсказывала будущее и могла заставить людей делать все, что ей хочется. С трех лет начала изучать скандинавские руны и алхимию, с пяти — гадать на картах, с семи — писать стихи о смерти, реинкарнации и магии. А еще она якобы могла слышать ультразвук, видеть излучения и движения тока и разговаривать с животными.
Подписывайтесь на наш тelegram-канал «Звездная пыль»!
По словам Джулии Ванг, она предсказывала будущее соседям и знакомым, но эти разговоры, скорее, пугали их.
Однажды Джулия сказала соседке, что у ее мужа больной желудок и что ему нежелательно есть шашлык. Потом мужчина действительно объелся мяса и его увезли в больницу. Но виноватой во всех грехах сделали девочку.
По словам Джулии Ванг, у нее возникали проблемы и со сверстниками из-за того, что она сильно отличалась от них и преимущественно жила в заповедном мире своих снов, как говорил герой фильма «Асса».
«То есть я была чуждым элементом в их маленьком таком микросоциуме. Меня пытались убить дети, кажется, в 12 лет — хотели выкинуть из окна 6-го этажа школы, — признавалась Юлия в интервью изданию Starhit. — Вовремя зашел директор, который поймал меня за руку, а всех, кто пытался меня скинуть, немного наказал. Ну а потом их немного наказала и сама жизнь».
Модельный бизнес и актерство
В возрасте 17 лет Джулия переехала вместе с мамой в Москву. Там она начала работать в модельном бизнесе, но большой карьеры не сделала. Хотя снова уверяла поклонников, что покоряла подиумы Парижа, Милана, Нью-Йорка и Лондона. Правда, люди, хорошо знающие Ванг, уверяли, что это все плод ее богатой фантазии. Впоследствии девушка оставила модельный бизнес.
Джулия Ванг в молодости. Фото: из открытых источников
В 2012 году Джулия Ванг поступила в ГИТИС и получила диплом актрисы. Большую актерскую карьеру она не построила, но отметилась в большом кинематографе эпизодическими ролями, в том числе и в популярных проектах.
Джулия дебютировала в короткометражке Victim. Яркими эпизодами в ее судьбе стало участие в знаменитом фильме Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», проекте «Самый лучший фильм – 2» с Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдиновым и Дмитрием Хрусталевым.
Также, по словам Джулии, она училась в Королевской академии изящных искусств в Лондоне, где освоила сразу три специальности: «стилистика», «дизайн» и «фотография». По возвращении в Москву Джулия поработала стилистом, художником по костюмам и модельером. Также она некоторое время занималась созданием своей коллекции одежды и организацией модных показов.
«Битва экстрасенсов»
Но узнаваемость Джулия Ванг обрела именно после участия в шоу «Битва экстрасенсов» в 2014 году. Говоря о своем появлении в этом проекте, она утверждала, что для нее это был вопрос жизни и смерти.
А для зрителей ее участие стало дополнительной фишкой для привлечения аудитории «Битвы…». Во время показа проекта и после него у Джулии Ванг появилось много поклонников. Оно и не мудрено. Она была одной из самых ярких участниц программы и привлекала зрительское внимание необычными нарядами, ярко-красной помадой и кричащим макияжем.
Джулия успешно проходила этап за этапом, пока в итоге не дошла до финала. В своей заключительной битве она встретилась с другой сильной участницей «Битвы экстрасенсов» — Татьяной Лариной. Но в итоге с результатом в 70% зрительских голосов победила Джулия Ванг.
После победы в этом проекте популярность Джулии просто зашкаливала. У нее просили автограф, фото, хотели попасть на прием. Но никаких приемов Ванг не устраивала, говоря в интервью, что не хочет брать на себя дополнительную ответственность давать советы. А жаждущие пообщаться с ней лишь хотят волшебную таблетку от всех проблем, чтобы кто-то уверил их, что все будет хорошо. Но, по словам Джулии Ванг, она могла лишь предложить таким людям не чудеса, а путь духовного роста и самопознания.
Джулия Ванг на «Битве экстрасенсов». Фото: соцсети Джулии Ванг
В 2015 году Джулия рассказала каналу НТВ, что у нее больше нет желания заниматься магией и экстрасенсорикой. Правда, уже в 2016 году Джулия Ванг приняла участие в шоу «Экстрасенсы ведут расследование», в рамках которого вместе с другим победителем «Битвы экстрасенсов», Александром Шепсом, посещала замок Шаакен в Калининградской области в надежде обнаружить в его темных мрачных коридорах привидения.
А вот в 2018 году Джулия Ванг сделала скандальное заявление, что все съемки «Битвы экстрасенсов» — это лишь хорошо срежиссированная постановка. А весь ее образ яркой блондинки с запоминающейся внешностью был создан продюсерами шоу.
«Того человека с лицом свиньи не существовало», — заявила Ванг.
По собственным словам участницы проекта, ее изуродовали ради высоких рейтингов.
И никаких паранормальных способностей у нее тоже нет, призналась победительница «Битвы экстрасенсов».
После окончания съемок в «Битве» внешний вид Джулии Ванг резко изменился. Если раньше поклонники знали ее в образе роковой блондинки, то потом она стала похожа на мужчину.
Джулия Ванг. Фото: соцсети Джулии Ванг
Как писала тогда звезда шоу в соцсетях, она лишена всяческих способностей к укладкам и чуть ли не мучается с уходом за длинными волосами, поэтому короткая стрижка — это самый оптимальный вариант для нее. К тому же такой маскулинный образ принял и ее муж.
Как рассказывала тогда Джулия Ванг, она страдает синдромом Морриса, то есть врожденным увеличенным уровнем тестостерона, что, кстати, было присуще Елизавете Тюдор и Жанне д’Арк. Также Джулия попросила отныне называть ее Томасом.
Личная жизнь
Вокруг личной жизни Джулии Ванг витает много слухов. Так, о знакомстве с ней рассказывал певец Данко, также Джулии приписывали роман с сыном Александра Градского, Даниилом. Но говорили, что Александр Борисович якобы запретил сыну общаться с ней. Кроме того, в кулуарах говорили и о связи Джулии с актером Михаилом Климовым, также известном, как VJ Chuck.
Сама она в 2015 году заявила, что ее астральным мужем является легендарный рок-музыкант Дэвид Боуи, который приходил к ней во снах. Но подобные «астральные» мужчины мечты есть у многих женщин, а вот о реальности Ванг предпочитает умалчивать, все больше напуская туману на личность своего избранника.
Джулия Ванг. Фото: соцсети Джулии Ванг
Так, еще во время съемок «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг уверяла журналистов, что у нее есть любимый человек на все ее жизни. А влюбилась она в этого мужчину еще 26 веков назад. По словам Джулии, он харизматичный, талантливый, с философским складом ума и похож на нее.
Позже она говорила и о наличии мужа. Но существует ли он на самом деле и кто он — ее реальный супруг — неизвестно.
В одном из своих интервью Джулия Ванг также призналась, что не хочет иметь детей, поскольку у нее отсутствует материнский инстинкт. Однако отметила, что не исключает возможности стать мамой, правда, при определенном условии.
«Возможно, если я встречу мужчину, такого же, как я, появятся дети. Но на это настолько мизерный шанс… Дробь, стремящаяся к нулю», — откровенничала Джулия Ванг.
Джулия Ванг. Фото: соцсети Джулии Ванг
Рост и вес
Рост Джулии — 178 сантиметров, вес — 52 килограмма.
Джулия Ванг сейчас
Сейчас Джулия занимается созданием ароматов. Кстати, этому ремеслу она обучалась специально во французской школе парфюмерии GIP. Также Ванг делает мыло и кукол.
Кроме того, она снова вернулась к занятиям магией и сделала ряд предсказаний, посвященных России.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.