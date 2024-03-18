Как Джулия Ванг разоблачила «Битву экстрасенсов», стала парфюмером и узнала о своих прошлых жизнях

Победительница «Битвы экстрасенсов» 2015 года Джулия Ванг утверждает, что перерождалась 150 лет. Ее последнее воплощение — 15-летняя парижанка, которая захотела уйти из жизни и спрыгнула с крыши. Также в далеких веках Джулия являлась жрицей бога Ра и владела особым знанием приготовления смесей.

В этой жизни она профессионально занимается и парфюмерией. Вообще, в биографии этой женщины трудно отделить правду от вымысла, но этим она и интересна.

Детство

Чего только не рассказывала Джулия о своей жизни. По одним данным, она родилась 29 октября 1981 года, по другим — 31 октября, когда празднуется Хеллоуин.

В одних интервью Джулия говорила, что родилась в немецком городе Ферштенберге, в других — в Риге, где полно мест силы.

Мама Джулии работала физиком-ядерщиком и, видимо, чтобы подыграть экстравагантной дочери, говорила, что зачала ее от пришельца, который явился к ней в образе мужчины. Правда, по уверениям журналистов, «пришельцем» оказался военный, который бросил семью и уехал в небольшой городок под названием Бор, где стал работать фотографом.

Потом женщина вышла замуж за другого человека, который, как писали СМИ, обижал и ее, и ее дочь, даже приставал к Джулии. После чего она якобы ему дала по голове кирпичом и ушла из дома.