Как Валерий Рыжаков стал любимцем миллионов, но не вынес 90-х и ушел в храм

Валерий Рыжаков относится к той плеяде советских артистов, про которых по прошествии времени вдруг внезапно вспоминают и говорят: «А куда он пропал?» Звезда советского кино, исполнитель главной роди в картине «Юркины рассветы» уже скончался. А последние годы жизни работал и жил при храме вместе со своей супругой, за забор церкви он почти не выходил.
Детство и юность
Валерий Рыжаков родился 23 декабря 1945 года в Москве, рос он в непростое послевоенное время. Однако судьба ему улыбнулась, и в 14 лет он начал сниматься в кино. Это невероятная удача дала юному артисту и отдушину, и материальную поддержку.
Поэтому неудивительно, что по окончании школы Валерий Рыжаков отправился обучаться во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс Михаила Ромма. Его впоследствии заменил Владимир Белокуров.
Его однокурсниками стали такие звезды советского кино, как Екатерина Васильева и Валентина Теличкина.
Окончив в 1967 году вуз, Рыжаков пошел служить в Центральный театр Советской армии, где проработал два года. А также в кино, где не только успешно исполнял роли перед камерой, но и обрел популярность в качестве артиста дубляжа. Очень многие прибалтийские и кавказские актеры периода СССР говорят именно его голосом.
Валерий Рыжаков в подростковом возрасте. Стоп-кадр из фильма «Мишка, Серега и я»/ 1961 г
Кино
Как уже говорилось, в кино Рыжаков стал снимать еще подростком. В 1960 году он появился на экранах СССР в картине «Повесть пламенных лет», через год – в двух лентах «Друг мой, Колька! и «Мишка, Серега и я».
Далее роли были каждый год на протяжении его обучения в институте и после него. В основном он играл героев современности – трудолюбивых, честных, открытых, порядочных парней, которые следуют советским принципам.
Многим он запомнился по дебютной режиссерской картине «Офицеры» Владимира Рогова, где он сыграл совсем небольшую роль. Этот фильм имел небывалый успех в прокате, в 1971 году его посмотрели в кинотеатрах 53,4 млн зрителей.
Однако славу общесоюзного масштаба ему принес фильм «Юркины рассветы» 1974 года выпуска. Четыре серии граждане Советского союза с упоением наблюдали на своих телеэкранах, как пытается устроить свою жизнь в колхозе главный герой после армии, предательства невесты, неприятием новой невестки свекрови и идейно борьбы с председателем колхоза.
Валерий Рыжаков. Стоп-кадр из фильма «Юркины рассветы»/ 1974 г
Много титулов и премий советскому артисту достается после выхода фильма «Вкус хлеба» в 1979 году. В принципе, это было предопределено, ведь лента была иллюстрацией к книге Леонида Брежнева «Целина». Не удивительно, что Валерий Рыжаков получил Госпремию за одну из главных ролей в этой работе.
А вот фильм «Приказ: перейти границу» без всяких Госпремий показал, что Валерий Рыжаков человек, которого поискать стоит. Во время съемок картины в Чечне пиротехники стали раньше времени подрывать заряды, которые были нужны согласно военному сюжету. Актер вовремя это понял и откинул от взрывов коллегу Владлена Бирюкова. Он выжил, а Рыжакову травмировало ногу.
В 90-е годы Валерий Рыжаков перестал работать кино, поскольку его не устраивало качество тех работ. Он отказывался сниматься в «посредственности», хотя и сильно переживал по этому поводу.
Он появился лишь в 1991 году в эпизоде фильма «Московская любовь» после чего навсегда покончил с кинематографом.
Валерий Рыжаков. Стоп-кадр из фильма «Перед рассветом»/ 1989 г
Бизнес
В начале 90-х Валерий Рыжаков решил из кино перебазироваться в бизнес. И у него это неплохо получилось. Основав собственное издательство, он стал выпускать различную православную литературу, которая очень хорошо раскупалась в то время.
Актер смог заработать миллионы на книгах, однако в период дефолта обанкротился, как и многие в то непростое время.
После такого удара Валерий Рыжаков попытался найти утешение в православии. И ему это удалось. Его склоняли на постриг, но он не смог оставить маму и жену.
Валерий Рыжаков с женой. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал «Жизнь замечательных людей»/ программа «Ушел из кино в религию. Три брака и яркие роли Валерия Рыжакова»
Религия
Валерий Рыжак устроился в храм Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве работать обычным плотником. Потом дослужился до пономаря и певчего.
Постепенно он приобщил к работе в храме и свою жену и почти перестал выходить за его территорию.
Звезда советского кино выучил церковнославянский и не пропускал ни одну службу в церкви. Храм для него стал смыслом его существования.
Валерий Рыжаков с женой и друзьями в храме. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал «Жизнь замечательных людей»/ программа «Ушел из кино в религию. Три брака и яркие роли Валерия Рыжакова»
Личная жизнь
Валерий Рыжаков был женат три раза, но о первых его двух женах широкой публике ничего неизвестно – союза были скоротечными. Со второй супругой Валентиной Васильевной он прожил 38 лет.
Актер познакомился со своей любимой на «Мосфильме», где он снимался в кино, а она работала гримером. Детей у пары нет.
Валерий Рыжаков испытывал проблемы с сердцем с молодости. В 2015 году он пошел на операцию, после чего почувствовал себя лучше. Звезда советского кино успешно отметил свой 70-летний юбилей, но в ночь на 31 декабря 2015 года, прямо перед боем курантов у него оторвался тромб, и артист внезапно умер.
Рыжакова похоронили на Востряковском кладбище в Москве, жена Валерия Рыжакова упокоила тело мужа в семейной могиле, рядом со своими родителями, сделав близким единую памятную плиту.
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