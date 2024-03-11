Как Валерий Рыжаков стал любимцем миллионов, но не вынес 90-х и ушел в храм

Валерий Рыжаков относится к той плеяде советских артистов, про которых по прошествии времени вдруг внезапно вспоминают и говорят: «А куда он пропал?» Звезда советского кино, исполнитель главной роди в картине «Юркины рассветы» уже скончался. А последние годы жизни работал и жил при храме вместе со своей супругой, за забор церкви он почти не выходил.

Детство и юность

Валерий Рыжаков родился 23 декабря 1945 года в Москве, рос он в непростое послевоенное время. Однако судьба ему улыбнулась, и в 14 лет он начал сниматься в кино. Это невероятная удача дала юному артисту и отдушину, и материальную поддержку.

Поэтому неудивительно, что по окончании школы Валерий Рыжаков отправился обучаться во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс Михаила Ромма. Его впоследствии заменил Владимир Белокуров.

Его однокурсниками стали такие звезды советского кино, как Екатерина Васильева и Валентина Теличкина.

Окончив в 1967 году вуз, Рыжаков пошел служить в Центральный театр Советской армии, где проработал два года. А также в кино, где не только успешно исполнял роли перед камерой, но и обрел популярность в качестве артиста дубляжа. Очень многие прибалтийские и кавказские актеры периода СССР говорят именно его голосом.